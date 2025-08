L’INDIA CONTINUERÀ AD ACQUISTARE PETROLIO RUSSO, NONOSTANTE LE MINACCE DI TRUMP

The New York Times



L’articolo riporta che sabato i funzionari ufficiali indiani hanno dichiarato che continueranno ad acquistare petrolio dalla Russia, nonostante la minaccia di sanzioni da parte del Presidente Trump.

La scorsa settimana Trump ha dichiarato che nel suo ultimo pacchetto di dazi avrebbe imposto una tassa aggiuntiva indefinita contro l’India, se non avesse smesso di importare petrolio greggio russo. Venerdì sembrava aver ribadito le notizie sulla recente riduzione delle forniture di petrolio russo all’India. “Per quanto ne so, l’India non comprerà più petrolio dalla Russia”, – ha detto ai giornalisti. “Così ho sentito. Non so se sia vero o no. È un buon passo. Vedremo cosa ne verrà fuori.”

Tuttavia, sabato due alti funzionari indiani hanno dichiarato che la politica non è cambiata. Uno di loro ha affermato che il governo “non ha dato alcuna indicazione alle compagnie petrolifere” di ridurre le importazioni dalla Russia. In una conferenza stampa il giorno prima, il portavoce del Ministero degli Esteri indiano Randhir Jaiswal ha rifiutato di commentare direttamente la minaccia di Trump. Tuttavia, ha fatto capire che la politica nei confronti della Russia non cambierà, riferisce la pubblicazione.

“Le nostre relazioni bilaterali con vari Paesi hanno un valore proprio e non devono essere viste attraverso la lente di un terzo Paese”, – ha detto Jaiswal. – “India e Russia sono legate da una solida e collaudata partnership nel tempo”.

