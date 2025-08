LA RISPOSTA DI MODI AI DAZI USA. L’INDIA NON È PIU INTERESSATA AI CACCIA F-35

L’INDIA HA INFORMATO GLI STATI UNITI CHE NON È INTERESSATA ALL’ACQUISTO DEI CACCIA AMERICANI F-35

Il governo di Narendra Modi difficilmente acquisterà ulteriore equipaggiamento militare dagli Stati Uniti, anche se questa è una richiesta chiave del Presidente Donald Trump. Invece, le autorità indiane puntano a una partnership con Washington finalizzata allo sviluppo congiunto e alla produzione di equipaggiamento all’interno del Paese.

A febbraio, durante la visita di Modi alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato che Washington aumenterà le forniture di equipaggiamento militare a Nuova Delhi “per molti miliardi di dollari” e ha annunciato che gli Stati Uniti stanno “spianando la strada” alla fornitura all’India dei caccia stealth F-35.

Bloomberg ha riferito del rifiuto dell’India di acquistare i caccia in un contesto di inasprimento della retorica di Trump nei confronti di questo Paese. In particolare, ha minacciato Nuova Delhi con dazi del 25% e una “penalità” per l’acquisto di equipaggiamento militare e fonti energetiche dalla Russia.

Secondo fonti Bloomberg, a Nuova Delhi sono rimasti scioccati e delusi dalla dichiarazione di Trump. Il Ministro del commercio indiano Piyush Goyal, che solo pochi giorni fa aveva espresso fiducia nella conclusione di un accordo commerciale con Washington, ha dichiarato che il governo sta collaborando con gli esportatori per valutare l’impatto dei dazi americani.

