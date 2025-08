L’INDIA È PRONTA A BOMBARDARE IL PAKISTAN IN RISPOSTA A QUALSIASI PROVOCAZIONE

Foto Wikimedia

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi, durante un discorso a Varanasi (stato di Uttar Pradesh), ha avvertito il Pakistan di una risposta militare decisa a qualsiasi futuro attacco.

“Durante l’operazione “Sindur” di maggio, la comunità mondiale “ha visto le capacità delle armi nazionali”, — ha dichiarato Modi, sottolineando i sistemi di difesa aerea indiani, i droni e i missili, in particolare il BrahMos.

“Basta solo menzionare il nome BrahMos per non far dormire le persone in Pakistan la notte,” — ha affermato il premier. Ha minacciato che se il Pakistan “commetterà di nuovo qualche peccato”, i missili “distruggeranno i terroristi”.