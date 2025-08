STATI UNITI: L’ACCUSA DI ANTISEMITISMO COME ARMA CONTRO IL DISSENSO E IL SINDACATO

Il dramma del genocidio dei palestinesi a Gaza vive una derivata, infinitamente meno cruenta ma comunque preoccupante, nel principale Paese che fornisce le armi al governo israeliano e che ha esperienze storiche di stagioni di recrudescenza della repressione del diritto di opinione.

Quei tempi stanno tornando negli Stati Uniti. L’occasione per reprimere il dissenso alle politiche governative è data al momento dall’appoggio al martoriato popolo palestinese.

Il tutto era iniziato con le manifestazioni in molte università contro lo sterminio della popolazione di Gaza; manifestazioni assai diffuse anche negli Stati Uniti (che, en passant, vedevano in prima fila anche ebrei antisionisti). Nei campus furono attrezzate tendopoli, talvolta occupati locali degli Atenei a cui era chiesto di rompere i rapporti economici e culturali con Israele. Per la prima volta in modo così ampio anche settori del Sindacato manifestarono per il cessate il fuoco e alcuni di essi anche per il blocco del rifornimento di armi al criminale di guerra Netanyau. In particolare, UAW, il sindacato dei lavoratori dell’auto, fu molto attivo, anche perché oggi organizza circa 100.000 lavoratori delle Università (personale del campus, studenti lavoratori, docenti, assistenti di ricerca e ricercatori post-dottorato).

Col ritorno di Trump alla Casa Bianca, la repressione delle iniziative nei campus si è accentuata con due fatti molto noti: l’arresto di uno dei leader, lo studente-lavoratore Mahmoud Khalil della Columbia University, detenuto in segregazione per parecchi giorni con minaccia di espulsione dagli USA e, un giorno prima dell’inizio delle trattative sul rinnovo del contratto di lavoro, l’allontanamento dalla Facoltà di Grant Miner, presidente del sindacato Student Workers of Columbia (SWC). Inoltre, la richiesta di Trump alle Università di agire contro i pro-Pal se non vogliono perdere le migliaia di dollari di contributi federali. Sono in ballo i finanziamenti di 60 università per 12 miliardi e 80 milioni di dollari. La gran parte dei tagli per Harvard (Massachusetts), che ha respinto l’ingiunzione che attenta alla libertà di insegnamento e intende pure controllare i criteri di assunzione dei docenti e di ammissione degli studenti.

Il 15 luglio, gli amministratori della City University di New York (CUNY), della Georgetown University e dell’Università della California a Berkeley sono stati chiamati a testimoniare alla Camera davanti al “Comitato per l’istruzione e la forza lavoro” in un’audizione dal titolo (già significativo degli scopi della riunione) “Antisemitismo nell’Istruzione superiore: esame del ruolo della Facoltà, finanziamenti e ideologia”.

I proponenti l’audizione sono in gran parte senatori repubblicani dell’estrema destra politica e religiosa. Tra cui uno che ha citato Hitler positivamente in un discorso e un altro che crede che la pace in Medio Oriente sia possibile solo se ebrei e musulmani si convertono al cristianesimo.

Poche settimane prima, in una delle università “processate”, la Cuny, l’amministrazione si è portata avanti col lavoro di repressione di docenti e studenti coinvolti nell’attivismo pro-palestinese, utilizzando l’Antisemitism Awareness Act del 2023, approvato nel Parlamento federale anche dalla maggioranza dei deputati democratici, che parifica l’antisionismo all’antisemitismo. Quattro assistenti di facoltà sono stati licenziati. Una petizione per il loro reintegro e una manifestazione il 31 luglio sono state organizzate dal Professional Staff Congress (PSC), il Sindacato che rappresenta docenti, personale e assistenti laureati di quella facoltà, che lancia l’allarme sul fatto che, anche se ovviamente la ragione non stata specificata dalla Facoltà, sono stati buttati fuori solo per le loro posizioni politiche, nell’ambito di “un’epurazione ideologica” che ricorda gli anni ’50 del maccartismo (dal cognome di un senatore ossessionato dal pericolo del comunismo, peraltro non particolarmente pericoloso in quel Paese e in quel periodo).

Un periodo di divisioni e di espulsioni di Sindacati progressisti dalla Federazione sindacale, attacco agli studios di Hollywood (molto sindacalizzati, allora come adesso) con richieste di abiura ai singoli per restare sul lavoro; accuse di oltraggio, detenzione di un anno e “lista nera” per chi rifiutava di denunciare i colleghi. L’anticomunismo fu utilizzato in quel periodo dall’establishment per restringere i diritti sindacali sanciti nel periodo del New Deal, sviare le preoccupazioni popolari per l’incertezza economica e soprattutto come “strumento di disciplinamento sociale e culturale” nelle imprese, nelle scuole, negli organi d’informazione.

Durante l’audizione del 15 luglio, i membri del Comitato della Camera si sono concentrati principalmente sul sindacato UAW Local 4811, che rappresenta 48.000 assistenti laureati e ricercatori accademici presso l’Università della California; i quali hanno fatto sciopero nel maggio 2024, aderendo al movimento “Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS)”, in risposta alle violenze poliziesche (e a quelle contemporanee di gruppi di destra) contro l’accampamento di solidarietà a Gaza che rivendicava libertà di parola e il disinvestimento dell’università dai produttori di armi.

Alcuni membri di facoltà non avevano condiviso queste scelte e deciso di lasciare il Sindacato, a cui c’è iscrizione obbligatoria negli USA dopo aver ottenuto la maggioranza dei voti in un’elezione indetta dal National Labor Relations Board (il NLRB è l’agenzia federale che si occupa dai tempi del New Deal della protezione della contrattazione collettiva e dei diritti dei lavoratori). Sostenuti da imprese antisindacali, loro hanno intentato una causa per non pagar più le quote e non vedersi applicato il contratto di lavoro firmato dal Sindacato. Questa causa è stata aperta sotto la bandiera dell’appoggio al governo israeliano ma, come altre simili adite negli anni, sempre con appoggio di apposite associazioni antisindacali, potrebbe avere conseguenze nazionali per l’agibilità dei Sindacati del settore pubblico (e potenzialmente, anche a lungo termine, per quelli del settore privato). In linea con quanto prevede l’attuale governo degli USA che, non solo ha licenziato migliaia di dipendenti pubblici (indicati dal DOGE di Musk, ora caduto in disgrazia), ma aborre la contrattazione collettiva, a partire da quella che i dipendenti pubblici, non per niente il settore del mondo del lavoro più sindacalizzato, si sono conquistati con le lotte e che oggi viene loro sottratta in molti settori.

Sull’argomento è partita pochi giorni fa una petizione, cosiddetta di discarico, appoggiata dalla grande federazione AFL-CIO, che intende forzare un voto alla Camera sul Protect America’s Workforce Act, un disegno di legge, firmato anche da alcuni repubblicani, che vuole ribaltare l’ordine esecutivo presidenziale del 27 marzo scorso che, col falso pretesto della sicurezza nazionale, intende spogliare i diritti sindacali di molti settori del mondo del lavoro pubblico: un milione di lavoratori federali. Un aspetto positivo è che un giudice, peraltro nominato da Trump, ha respinto una causa intentata da otto agenzie federali che avevano subito tentato di invalidare i contratti collettivi in vigore firmati dal Sindacato.

I Sindacati accademici, invece, si sono sviluppati nell’ultimo decennio, soprattutto per la decisione del 2016 del NLRB che gli studenti delle università private possono sindacalizzarsi.

Ora però il NLRB, e di conseguenza i diritti dei lavoratori, è sotto attacco da parte di Trump, nell’ambito di un ridimensionamento del personale, ma anche e soprattutto del ruolo, di tutte le agenzie federali. Il presidente infatti le vede come disturbanti di quello che ritiene debba essere il suo potere assoluto, nemiche delle libertà del padronato e difensori dell’ambiente e di quello Stato sociale, seppur limitato, tramandato da provvedimenti di alcune delle amministrazioni precedenti.

In questi mesi il Consiglio direttivo del NLRB è stato appositamente azzoppato da Trump col licenziamento di due componenti progressisti e, in mancanza di quorum, le richieste d’intervento da parte di vari Sindacati non hanno più quell’aiuto che aveva caratterizzato la precedente gestione nominata dall’amministrazione Biden. Inoltre, uffici e personale sono stati ridotti, come richiesto dal governo. E ciò in NLRB ha già prodotto tagli di 14 milioni di dollari e di un centinaio di dipendenti, mentre le richieste di intervento erano negli ultimi anni in netto aumento.

A puro titolo di esempio, nella nuova fabbrica di batterie elettriche BlueOval SK, sita nel Kentucky e di proprietà di una partnership tra SK On e Ford della Corea del Sud, la consegna delle firme di richiesta di votare per la sindacalizzazione è stata effettuata al NLRB il 7 gennaio scorso da parte del sindacato UAW. L’attesa media tra consegna della petizione ed indizione delle elezioni sotto l’amministrazione Biden era di 31 giorni e questo permetteva di dar seguito in breve all’opinione dei lavoratori e di non lasciar troppo tempo alle aziende per mettere in campo le consuete azioni di contrasto. Ma solo il 26 giugno il NLRB ha invitato l’azienda a indire il voto senza che questa all’inizio di agosto l’abbia ancora fissato. Anzi, Ford, da una parte ha sostenuto che è troppo presto per votare perché ci saranno altre assunzioni, dall’altra, malgrado avesse promesso nel rinnovo del contratto Ford di essere neutrale, ha assoldato una delle ditte di union busting (di contrasto del Sindacato) presenti sul mercato, la LRI Consulting Services, per tenere in orario di lavoro degli incontri obbligatori con indottrinatori antisindacali pagati 425 dollari all’ora.

Come si vede, anche il mondo del lavoro (un po’ più) garantito e sindacalizzato è ormai nell’occhio del mirino del governo dei miliardari e del revanscismo padronale: la repressione delle iniziative in difesa di Gaza s’intreccia con l’attacco ai Sindacati dei lavoratori universitari e ciò va nel senso del previsto tentativo di Trump di attaccare la contrattazione collettiva (che negli Stati ha comunque difficoltà a praticarsi) e di favorire la piena operatività del potere padronale. Contemporaneamente, viene messa in discussione la libertà d’insegnamento: non per niente il Ministero dell’Istruzione è stato oggetto a marzo di un ordine esecutivo presidenziale che intende smantellare la struttura e devolverne i compiti a livello locale. Un chiodo fisso della destra reazionaria che vede quel Ministero come il fumo negli occhi perché promuove politiche progressiste per l’inclusione, l’uguaglianza e la diversità. Nei documenti ufficiali presentati al Congresso si dice che nelle scuole occorre togliere spazio alle “ideologie della sinistra radicale”; mentre l’offensiva contro le università è rivolta contro la ricerca e la scienza, accusate di essere portatrici di “ideologie radicali e divisive”. Occorre comunque un’improbabile maggioranza qualificata al Congresso per approvare il provvedimento ma nel frattempo la metà dei dipendenti è stata licenziata.

Il “sogno americano”, che non è mai esistito se non per pochi, si sta ulteriormente trasformando nell’incubo, quello di uno Stato sempre più autoritario. Ancora una volta è compito, arduo ma necessario, delle forze progressiste di unirsi attorno alla difesa della democrazia e dei diritti umani e sociali per tutti.

