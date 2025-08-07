BRASILE. BOLSONARO AGLI ARRESTI DOMICILIARI



Il giudice del Supremo Tribunal Federal del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato gli arresti domiciliari per l’ex presidente Jair Bolsonaro. La decisione è stata motivata ufficialmente da una violazione delle misure cautelari precedentemente imposte, in particolare per aver rilasciato interviste a giornalisti dopo che gli era stato proibito di farlo.

Bolsonaro era già soggetto a misure restrittive dal 18 luglio 2025. Tali misure includevano l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, il divieto di utilizzare i social media, di contattare diplomatici stranieri o altri indagati, e l’obbligo di rimanere in casa durante la notte (dalle 19:00 alle 7:00). Queste misure sono state imposte nell’ambito di un procedimento giudiziario che lo vede accusato di aver tentato di organizzare un colpo di Stato per rovesciare l’ordine democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 2022. Durante una perquisizione nella sua residenza a Brasilia, la polizia ha sequestrato documenti e circa 10.000 dollari in contanti.

La decisione ha suscitato reazioni contrastanti. Donald Trump ha espresso sostegno a Bolsonaro, definendo il processo una “caccia alle streghe” e una minaccia alla libertà di espressione, mentre il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha difeso l’azione delle istituzioni, sottolineando che non si è trattato di un colpo di Stato e che il Brasile non accetta interferenze esterne.

Bolsonaro rischia fino a 43 anni di carcere se ritenuto colpevole delle accuse relative al tentato golpe.

