Lương Cường: “Consolidare la fiducia politica tra Vietnam e Paesi africani per una cooperazione più forte”

VNA/VNS – 4 agosto 2025

CAIRO — Il Presidente della Repubblica Lương Cường e un’alta delegazione vietnamita hanno tenuto la sera del 3 agosto a Il Cairo una sessione di lavoro con gli ambasciatori del Việt Nam nei Paesi africani, in occasione della sua visita di Stato in Egitto.

Secondo il rapporto del Ministero degli Esteri, l’Africa è una regione considerata un polo di crescita mondiale per i prossimi decenni, con enormi margini e potenzialità ancora da sfruttare e promuovere.

Attualmente, il Việt Nam conta otto sedi diplomatiche nell’area del Medio Oriente e dell’Africa, che coprono complessivamente 55 Paesi.

Le attività esterne del Việt Nam in Africa hanno fatto progressi positivi negli ultimi anni e continueranno ad essere intensificate in quelli a venire.

Numerosi capi di Stato e leader di alto livello dei Paesi della regione hanno effettuato visite ufficiali e partecipato a importanti eventi organizzati dal Việt Nam, dimostrando il loro rispetto per la posizione, il prestigio e il potenziale del Paese del Sud-Est asiatico, nonché il desiderio di promuovere i rapporti con la nazione vietnamita.

Gli ambasciatori hanno riferito al Presidente e alla delegazione sulla situazione di ciascuna area di lavoro, illustrando le caratteristiche principali delle relazioni tra il Việt Nam e i Paesi africani.

Essi hanno condiviso le difficoltà e le sfide affrontate dalle rappresentanze diplomatiche nel contesto di ambienti operativi, costumi e prassi differenti, nonché nella complessa situazione di conflitti ed epidemie in alcune zone.

Contestualmente, gli ambasciatori hanno avanzato proposte e raccomandazioni specifiche per rafforzare e promuovere ulteriormente le relazioni tra il Việt Nam e i Paesi della regione.

Essi hanno espresso fiducia nella leadership, nell’indirizzo e nelle politiche estere del Partito e dello Stato. Hanno inoltre ribadito l’impegno a mantenere alto il senso di responsabilità, a dare il massimo, insieme alle sedi diplomatiche, per consolidare e promuovere ulteriormente i rapporti tra il Việt Nam e i Paesi africani, sforzandosi costantemente di adempiere eccellentemente ai compiti assegnati dal Partito, dallo Stato e dal popolo.

Intervenendo alla riunione, il Presidente Cường ha trasmesso agli ambasciatori i saluti e l’affettuoso ringraziamento dei leader del Partito e dello Stato, ringraziando gli ambasciatori che, pur operando in aree remote, hanno trovato il tempo e le energie per partecipare a questo incontro di grande significato.

Esaminando il rapporto del Ministero degli Esteri e ascoltando le opinioni degli ambasciatori, il Presidente ha altamente apprezzato il senso di responsabilità, l’impegno e la determinazione dei diplomatici, nonché degli ufficiali e del personale delle ambasciate, nel promuovere le relazioni tra il Việt Nam e i Paesi africani.

Egli ha congratulato le rappresentanze per i risultati positivi conseguiti fino a oggi.

Il Presidente Cường ha valutato che negli ultimi anni le relazioni tra il Việt Nam e i Paesi del Medio Oriente e dell’Africa hanno registrato chiari progressi, con uno scambio attivo di delegazioni di alto livello, e che vi è un ampio margine di cooperazione e di espansione degli interessi del Việt Nam nella regione.

Ha affermato che la sua attuale visita di Stato in Africa, unitamente alle recenti visite in Senegal e in Marocco del Presidente dell’Assemblea Nazionale Trần Thanh Mẫn, trasmette un messaggio agli amici africani sulla determinazione del Việt Nam a promuovere l’amicizia tradizionale, a realizzare svolte e a entrare in una nuova era di cooperazione con i Paesi africani, in linea con le esigenze di sviluppo e la nuova mentalità di entrambe le parti.

In tale contesto, a nome dei leader del Partito e dello Stato, il Presidente ha richiesto agli ambasciatori di aggiornarsi continuamente e di seguire da vicino le politiche estere e le linee guida del Partito, di attuare con decisione e a tutto tondo i principali documenti contenenti indirizzi nel campo degli affari esteri, in particolare la Risoluzione 59-NQ/TW del Politburo sull’integrazione internazionale nella nuova situazione.

Allo stesso tempo, gli ambasciatori devono promuovere la ricerca, la previsione strategica, riferire e consigliare proattivamente e tempestivamente, affinché il Việt Nam non si trovi in una posizione di passività e sorpresa di fronte a sviluppi complicati e imprevedibili dell’attuale situazione regionale e internazionale.

Sottolineando che il Việt Nam e gli amici africani condividono un prezioso patrimonio di mutuo sostegno e assistenza durante la lotta per la liberazione nazionale, il Presidente ha invitato gli ambasciatori a continuare a coltivare e consolidare la fiducia politica tra il Việt Nam e i Paesi africani, considerando ciò una solida base per ampliare la cooperazione in altri settori, dimostrando sincerità nel percorrere insieme una nuova fase di sviluppo.

Ha poi chiesto alle ambasciate di prestare particolare attenzione e di essere ancora più proattive nel lavoro comunitario e nella protezione dei cittadini, di fare ogni sforzo per aiutare i vietnamiti all’estero, di valorizzare la posizione delle comunità vietnamite nei Paesi ospiti e di coordinarsi da vicino con le autorità locali nelle attività di tutela dei cittadini e di supporto alle imprese vietnamite.

Gli ambasciatori e il personale delle rappresentanze diplomatiche devono continuare a operare in unità, costruire un interno nucleo pulito e forte, mantenere lo spirito di superamento delle difficoltà, promuovere il senso di responsabilità, prendere l’iniziativa e portare a termine con successo i compiti politici loro affidati, ha sottolineato il Presidente.

