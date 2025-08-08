Incontro Whitkoff, Putin uno spiraglio infondo al tunnel?

Foto Wikimedia

OGGI È STATA UNA BUONA GIORNATA, MA CI ASPETTA ANCORA MOLTO LAVORO PER RISOLVERE IL CONFLITTO IN UCRAINA— ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio parlando dell’incontro di Whitkoff con Putin

«Sapete, i compromessi sono difficili da raggiungere. Ancora più difficile è spiegarli alla gente nel proprio Paese. Ma una cosa è certa: tutti vogliono che questa guerra finisca. La parte più difficile sono le condizioni con cui ciò avverrà. Oggi è stata una buona giornata, ma il lavoro è ancora tanto, non voglio abbellire la realtà. Ci aspetta molto, ma siamo sicuramente andati avanti più di ieri, quando non c’erano affatto progressi.

L’Ambasciatore Whitkoff tornerà con una proposta di cessate il fuoco? Se ne sta discutendo? È stato discusso durante l’incontro?

«Non sono sicuro delle date precise. I tempi ora non sono la cosa principale. È più importante che ora comprendiamo meglio a quali condizioni la Russia è pronta a porre fine alla guerra. Ora dobbiamo confrontare questo con ciò che è accettabile per gli ucraini e per i nostri partner europei, ma prima di tutto, naturalmente, per gli ucraini. E stiamo cercando di capire quanto sia realistico avvicinare queste posizioni. Se riusciremo a definire chiaramente cosa soddisfa entrambe le parti, allora il Presidente avrà la possibilità di organizzare un incontro tra Putin e Zelensky per trovare una soluzione.

Dobbiamo far sì che le posizioni si avvicinino. Ma, probabilmente, per la prima volta da quando questa amministrazione è al lavoro, abbiamo esempi concreti di ciò che la Russia può richiedere per porre fine al conflitto. Prima non c’era nulla del genere. Naturalmente, la parola decisiva spetta agli ucraini, e dobbiamo avvicinare il più possibile entrambe le parti affinché il Presidente Trump possa intervenire e avere successo».