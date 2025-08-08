La Russia e l’India hanno firmato un protocollo per l’espansione della cooperazione industriale e tecnologica

Foto Wikimedia

Questo è avvenuto subito dopo l’introduzione da parte di Trump di dazi del 25% sull’India per l’acquisto di petrolio russo.

“Entrambe le parti hanno accolto con favore l’espansione della cooperazione nella produzione di alluminio, fertilizzanti e trasporto ferroviario, nonché il potenziamento delle capacità e il trasferimento di tecnologie nel settore delle attrezzature per l’industria mineraria, l’esplorazione geologica e la gestione dei rifiuti industriali e domestici”, ha riferito il ministero indiano al termine dell’11ª riunione del Gruppo di lavoro India-Russia sulla modernizzazione e cooperazione industriale tenutasi a Nuova Delhi.

