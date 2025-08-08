AFV

LULA PROPONE A CINA E INDIA UNA RISPOSTA CONGIUNTA DEI BRICS AI DAZI DI TRUMP

Ago 8, 2025 #Cina, #Dazi, #India, #Lula, #Trump
Foto Oficial do Presidente Lula

Foto Wikimedia


Il presidente Lula ha dichiarato in un’intervista a Reuters che parlerà con i leader della Cina, Xi Jinping, e dell’India, Narendra Modi, per discutere una risposta congiunta dei BRICS all’aumento dei dazi doganali degli Stati Uniti.

Il giorno in cui la mia intuizione mi dirà che Trump è pronto per parlare, non esiterò a chiamarlo. Ma oggi il mio intuito mi dice che non vuole parlare. E non ho intenzione di umiliarmi.
Un presidente della Repubblica non può umiliarsi per un altro. Rispetto tutti e pretendo rispetto. [… ] Lui [Trump] avrebbe potuto comunicare con il Brasile, telefonare, proporre negoziati. Abbiamo ricevuto la comunicazione in modo del tutto autoritario.

GIUBBE ROSSE

