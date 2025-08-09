Il caso Epstein, l’uomo al centro della rete 

Foto screenshot

Soldi, segreti e privilegi: la ragnatela che nessuno voleva vedere.

Maria Pappini

Epstein, la serie di Krisis dell’estate 2025

Jeffrey Epstein era il centro occulto di un sistema dove il denaro comprava silenzi e l’élite globale si muoveva senza lasciare tracce. Dalla Dalton School ai jet privati, dalla fiducia cieca dei potenti all’isola fuori da ogni legge, la sua parabola rivela il volto oscuro di un mondo che esiste solo se nessuno osa guardarlo. E che, ancora oggi, continua a operare tra archivi mai aperti e nomi mai pronunciati.

Prima puntata

Ascolta l’articolo, narrato da Giulio Bellotto:

Quando Jeffrey Epstein entrava in una stanza, non servivano biglietti da visita. Bastava il silenzio degli altri. Non era un uomo. Era un segreto. Nessun curriculum, solo una leggenda: una carriera cominciata insegnando matematica in una scuola d’élite e finita tra jet privati, isole off-shore e conti correnti che parlavano più delle parole. Nessuno sapeva davvero da dove venisse. Ma tutti sapevano dove voleva arrivare: ovunque contassero il denaro, il potere e l’assenza di regole.

Jeffrey Epstein era nato a Brooklyn nel 1953, in una famiglia ebraica di origini modeste. Suo padre lavorava per il dipartimento dei parchi pubblici di New York. Cresciuto nel quartiere operaio di Coney Island, Epstein frequentò le scuole pubbliche e si fece notare più per l’intelligenza che per la disciplina.

Senza una laurea, a soli 21 anni fu assunto come insegnante di matematica in una scuola superiore. E che scuola: la Dalton School era l’istituto frequentato dai pargoli dell’élite newyorkese. Ma Epstein aveva carisma, abiti perfetti e l’istinto di chi sa dove deve sedersi a pranzo. Gli studenti erano i figli di Wall Street. I padri, potenziali investitori. E da lì, cominciò la vera lezione: quella sul capitale relazionale.

Jeffrey Epstein, 27 anni, fotografato per la rubrica “Bachelor of the Month” sul numero di luglio 1980 della rivista Cosmopolitan. Foto di Stephen Ogilvy. Fonte Wikimedia Commons. Public Domain.

Era stato un contatto della Dalton a segnalarlo a Bear Stearns nel 1976. Nessuna qualifica formale, ma un’aura che bastava a convincere. Poco dopo, Epstein fu assunto direttamente nel settore del private banking. Nessuno si spiegava come ci fosse arrivato. Non aveva titoli, ma ispirava fiducia. In un mondo dove i soldi non fanno rumore, bastava la sua presenza. Da lì, cominciò ad avvicinarsi a patrimoni che preferiscono restare invisibili. E che chiedono, in cambio, solo discrezione.

Jeffrey era di casa a Harvard, senza titolo né cattedra. Ma ci aveva lasciato milioni. Perché sapeva che in quelle aule si formava il potere. E che il vero accesso non si misura in crediti, ma in fedeltà. Non gli serviva insegnare. Gli bastava essere nei circoli giusti, nei fondi giusti, nelle liste che contano. L’élite globale non lo dimenticò. Gli restituì tutto sotto forma di silenzio.

Non comprava amicizie. Le costruiva. Leslie Wexner, ebreo dell’Ohio e fondatore dell’impero della biancheria intima sexy Victoria’s Secret, non gli aprì solo una porta: gli lasciò le chiavi. Epstein divenne suo consulente finanziario già nel 1987, e nel luglio 1991 ottenne procura legale totale su conti, trust e immobili. Nel 1995, Wexner gli cedette la sontuosa residenza di Manhattan che Epstein occupò fino al 1998.

Secondo Bloomberg, Epstein non era solo un consulente. Per oltre un decennio gestì fondazioni, yacht, proprietà e capitali dell’uomo che aveva trasformato lingerie e desiderio in un colosso globale. Un ruolo senza titoli né competenze certificate, ma con accesso pieno. E soprattutto, con una fiducia che pochi si spiegavano, e nessuno osava mettere in discussione.

In cambio, Epstein aveva ottenuto ciò che nessun curriculum può offrire: accesso. Ai corridoi del potere, ai salotti buoni, ai contatti che contano. E a un passaggio in volo, sempre riservato, mai casuale. Dove nessuno annotava, ma tutti ricordavano.

E lì, nel cuore pulsante dell’upper class americana, non era un outsider. Era il nodo. L’uomo che conosceva tutti, ricordava tutto e chiedeva poco. All’apparenza. Perché nel suo mondo, l’invisibilità era potere. Niente interviste. Nessun social. Solo liste: di ospiti, di voli, di stanze. Liste che oggi sono indizi, e domani potrebbero essere prove.

E mentre il suo nome circolava sottovoce tra salotti esclusivi e registri di volo, esisteva un luogo — ben visibile sulle mappe, ma invisibile al controllo — dove tutto accadeva davvero. Era un’isola privata nelle acque delle Isole Vergini Americane. La chiamavano “Little Saint James”, ma c’era poco di sacro. Epstein la comprò nel 1998 attraverso una società schermata, firmando per una proprietà di circa 70 acri, una base operativa, isolata, sorvegliata, perfetta. Un non-luogo dove i telefoni restavano spenti, le regole sospese e la coscienza calpestata. Perché a bordo di certi voli, gli unici bagagli ammessi erano i privilegi che il denaro può comprare.

Little Saint James nelle Isole Vergini, fotografata da Navin75 il 2 giugno 2013. Licenza CC BY-SA 2.0.

Nel cuore dell’isola, un’architettura da sogno: pareti rosa e azzurre, cupola dorata, colonne classiche. Troppo teatrale per essere un semplice capriccio. La chiamavano “il tempio”. Nessuna telecamera, nessuna finestra. Solo una porta blindata. All’interno, letti, specchi, strumenti musicali: un arredamento da set, forse. O forse da rituale. Ufficialmente, nessuno ha mai detto nulla. Ma chi è entrato, sa.

Eppure, il vero rito cominciava prima di atterrare. Perché certe storie non iniziano nei luoghi. Iniziano in volo. A bordo, il lusso era silenzioso, calibrato, chirurgico. Sedili in pelle chiara. Champagne di annata. Sorrisi levigati da anni di protocollo. Non solo celebrità: incarichi pubblici, hedge fund, sigle da tre lettere. C’erano ministri, banchieri, premi Nobel. Uomini che sapevano comandare. E che non erano abituati a sentirsi dire di no.

Alcuni li conosce tutto il mondo: Bill Clinton, ospite abituale del jet. Donald Trump, vicino di casa e di convenienze. Il principe Andrea, travolto da accuse che Buckingham Palace ha preferito seppellire con un accordo extragiudiziale. E poi ce ne sono altri: più silenziosi, più intoccabili, più protetti. Quelli di cui nessuno osa nemmeno pronunciare il nome.

Nessuno faceva domande. Nessuno lasciava tracce. Eppure, nessuno dimenticava. In quel silenzio curato nei dettagli, ogni stretta di mano conteneva un patto. Ogni risata, un’ombra.

E al centro, lui. Jeffrey Epstein. L’uomo che sorrideva mentre tutti gli altri si fingevano distratti. Il custode di verità che non si dicono. E che nessuno, ancora oggi, osa scrivere. Le ragazze? Non erano ospiti. Erano la merce.

C’era un sistema raffinato, oliato, coerente. Le ragazze venivano scelte, avvicinate, convinte. A volte bastava una promessa. A volte, un viaggio. Per molte, il primo volo era l’inizio. L’inizio e la trappola. Sempre con la certezza che dire no non era una vera opzione.

A reclutarle c’era lei, Ghislaine Maxwell. Elegante, colta, letale. Lontana anni luce dal ragazzo di Coney Island. Passaporto britannico, accento posh da public school (ha frequentato il Marlborough College), nome da copertina e un’eredità fatta di tante luci ma anche tante ombre. Suo padre era Robert Maxwell, editore miliardario e proprietario del tabloid Daily Mirror, caduto in circostanze mai chiarite dal suo yacht nel 1991 — ufficialmente per annegamento. Negli anni successivi, diverse inchieste giornalistiche lo hanno descritto come un informatore, o persino un agente, legato ai servizi segreti israeliani.

Al suo funerale, celebrato a Gerusalemme con onori straordinari, erano presenti il presidente Chaim Herzog, il primo ministro Yitzhak Shamir e numerosi esponenti dell’intelligence. Fu sepolto sul Monte degli Ulivi, accanto agli uomini di Stato. E tra le prime file, in nero e in silenzio, c’era lei. Ghislaine aveva già capito che certe alleanze non si firmano. Si ereditano.

Autoritratto fotografico di Ghislaine Maxwell del 6 agosto 2007. Licenza CC BY-SA 4.0.

Anche quando tutto è crollato, Ghislaine non ha mai tradito Jeffrey. Né allora, né dopo. Nemmeno oggi, rinchiusa in un penitenziario federale degli Stati Uniti con una condanna per traffico sessuale di minori. È ancora in carcere. E ancora tace. Compagna, mediatrice, regista nell’ombra. Nessuno ha mai capito davvero dove finisse Epstein e dove iniziasse Maxwell. Forse nemmeno loro.

Il punto non è chi sapesse. Ma chi voleva sapere. Per anni, il nome Epstein è stato una nota a piè di pagina. Un bisbiglio nei corridoi, un mistero utile da ignorare. I media lo trattavano come un dettaglio di colore nei party degli Hamptons, un benefattore di cause accademiche, un finanziatore confinato tra le righe più comode del copione — quelle che nessuno legge mai, ma che fanno andare avanti la storia. Nessuno si chiedeva da dove venissero davvero quei soldi. Nessuno voleva rovinarsi la serata con domande scomode.

Epstein non era solo un uomo potente. Era il collante di un sistema dove il potere si mescola al desiderio, e il desiderio diventa arma. In quel mondo, sapere troppo è pericoloso. Ma sapere abbastanza… può essere estremamente redditizio.

I nomi, quelli veri, non erano nei titoli dei giornali. Erano sulle liste di volo. Nelle stanze. Nei quadri alle pareti. Nelle battute fuori microfono. Volti noti. Volti troppo noti. Ma il protocollo regge. Sempre. Fino al punto di rottura.

Epstein non imponeva regole. Le dissolveva. Nessun confine tra pubblico e privato, tra ospitalità e controllo, tra desiderio e dominio. Ogni volto passato dalla sua isola restava agganciato, anche senza volerlo. Ogni volo era un favore. Ogni favore, una promessa. Ogni promessa, un’ipoteca.

Epstein non era solo un predatore. Epstein era un ecosistema: non viveva di vittime, ma di legami. La violenza era solo la punta dell’iceberg. Sotto c’erano ricatti, benefici, protezioni. E paura. Sempre paura. Se l’FBI lo aveva ignorato, se la stampa lo aveva sminuito, non era per disattenzione. Era per convenienza. Poi, qualcosa si è spezzato.

Estate 2019. Epstein atterra a Teterboro, New Jersey. Abbronzato, rilassato, in stile. Ad aspettarlo, le manette. L’inchiesta è ripartita. Stavolta non è la Florida. Stavolta è Manhattan. Nella sua casa: foto, video, documenti. E nomi. Tanti nomi. Epstein finisce nel carcere federale. E per la prima volta, l’uomo che aveva sempre controllato tutto… smette di sorridere.

Secondo indiscrezioni mai confermate, nella sua cella fu trovata una piccola lavagna con una frase scritta a mano: They’re watching me. Ripetuta due volte. Erano appunti? Un messaggio? Nessuno lo ha mai chiarito. In quella cella, anche la grafia sembrava un codice.

Interno della cella di Jeffrey Epstein dopo il presunto suicido. Foto Federal Bureau of Prisons. Fonte Wikicommons. Public Domain.

Feste, telefoni, jet. Spariti. Restava solo una cella, e un orizzonte che si restringeva. Epstein sa bene come funziona quel mondo. Sa che il silenzio ha un prezzo. E che parlare, stavolta, potrebbe costare molto di più.

Poi, la fine. O il depistaggio perfetto. 10 agosto 2019. Ore 6:30. Epstein viene trovato morto in una cella che nessuno ha sorvegliato. Due telecamere fuori uso. Due agenti addormentati. I registri dei controlli manomessi. La cella, rimasta incustodita per ore.

Il referto ufficiale parla di suicidio per impiccagione. Ma il patologo Michael Baden, incaricato dalla famiglia, rileva fratture atipiche all’osso ioide, più compatibili, secondo lui, con uno strangolamento.

Nessuna verità certa. Nessuna telecamera funzionante. Solo una certezza: il corpo è senza vita. Ma attorno a lui, il sistema respira ancora. E la sensazione, inevitabile, è che il silenzio, ancora una volta, abbia vinto.

Epstein è morto. Ma i suoi archivi no. Le sue agende no. I suoi voli nemmeno. I decolli restano. Le altitudini, no. Ma l’aria ha registrato più di quanto la terra sia pronta a confessare. E le sue vittime, sono più vive che mai. Quella morte ha tolto di mezzo un uomo. Non il sistema che lo aveva nutrito, protetto, usato. I registri restano. I nomi, anche. Alcuni noti. Altri, troppo noti. Ma per ora nessuno li tocca. Nessuno li pronuncia.

Per molti, la sua fine è stata una liberazione. Per altri, un segnale. Per tutti, un’occasione per dimenticare. Ma le domande restano. Chi lo ha protetto, fino all’ultimo? Chi ha deciso che il suo tempo era finito? E soprattutto: chi è salito davvero su quell’aereo?

Perché l’isola era solo il rifugio. Il vero sistema si muoveva in volo. Senza passaporti. Senza archivi. Ma con liste che, prima o poi, qualcuno dovrà leggere. O peggio: spiegare