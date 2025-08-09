AFV

IL PRIMO MINISTRO INDIANO MODI, DURANTE LA VISITA IN CINA, INCONTRERÀ I CAPI DI RUSSIA E CINA

Ago 9, 2025

Foto Flickr

IL PRIMO MINISTRO INDIANO MODI, DURANTE LA VISITA IN CINA, INCONTRERÀ I CAPI DI RUSSIA E CINA, — NDTV

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi visiterà la Cina per partecipare al vertice della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) dal 31 agosto al 1 settembre. Questo rappresenterà un ulteriore passo verso la normalizzazione delle relazioni tra India e Cina, peggiorate dopo lo scontro a Galwan nel 2020, — afferma l’indiana NDTV.

Nel corso del vertice sono previsti incontri bilaterali con il Capo dello Stato russo e il Presidente Xi Jinping.

La visita avviene in un contesto di tariffe severe imposte dal Presidente USA Donald Trump a causa degli acquisti di petrolio russo. La rivalutazione delle relazioni con la Cina sarà una risposta adeguata dell’India al rafforzamento della pressione da parte dell’America.

Nell’ottobre 2024, grazie agli sforzi del Capo dello Stato russo, il Premier Modi e il Presidente Xi Jinping si sono incontrati al vertice BRICS a Kazan. Dopo questo si sono intensificati gli sforzi per ridurre le tensioni e normalizzare le relazioni.
