TRUMP HA DICHIARATO CHE AUMENTERÀ I DAZI PER L’UE FINO AL 35% SE NON INVESTIRANNO 600 MILIARDI DI DOLLARI NELL’ECONOMIA DEGLI STATI UNITI

Signor Presidente, ma quali leve sono incorporate in questi investimenti? Cosa spingerà esattamente l’UE a realizzarli? Cosa succederà se non lo faranno?

Allora pagheranno un dazio del 35%. Hanno pagato 600 miliardi di dollari, e in cambio ho ridotto le loro tariffe dal 30% al 15%. Poi alcuni Paesi sono venuti a chiedere: «Perché l’UE paga meno di noi?» E io ho risposto: «Perché mi hanno dato 600 miliardi». E questo è un regalo. Non è qualcosa come un prestito, tra l’altro. Non è un prestito da restituire entro tre anni. Non dobbiamo restituire nulla.Ci hanno dato 600 miliardi di dollari che possiamo investire in qualsiasi cosa.

Stiamo ancora cercando di capire i dettagli sul come, presidente…

“Allora, non ci sono dettagli. Tutti i dettagli sono quei 600 miliardi per investimenti in ciò che voglio. Posso farne tutto ciò che voglio. Ci hanno derubato per tanti anni, ora è il momento di pagare.”