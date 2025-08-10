LA CINA HA INVIATO PER LA PRIMA VOLTA UN SOTTOMARINO NUCLEARE IN PATTUGLIAMENTO OPERATIVO

Il sottomarino è uscito in mare dopo la ridislocazione dei sottomarini americani più vicino alla Russia. Era basato nella base navale di Lunpo, un oggetto sotterraneo ben fortificato sull’isola di Hainan, dove si trova la maggior parte della flotta sottomarina strategica cinese.

“Il sottomarino è equipaggiato con missili balistici di classe Type 094. È stata inoltre resa nota una dichiarazione dell’equipaggio, che ha promesso di “lanciare i missili senza esitazione” in caso di ordine corrispondente,” — precisa la rivista Military Watch Magazine.