LA CINA HA INVIATO PER LA PRIMA VOLTA UN SOTTOMARINO NUCLEARE IN PATTUGLIAMENTO OPERATIVO

DiAFV from TELEGRAM

Ago 10, 2025 #Cina, #Sottomarini nucleari

Il sottomarino è uscito in mare dopo la ridislocazione dei sottomarini americani più vicino alla Russia. Era basato nella base navale di Lunpo, un oggetto sotterraneo ben fortificato sull’isola di Hainan, dove si trova la maggior parte della flotta sottomarina strategica cinese.

“Il sottomarino è equipaggiato con missili balistici di classe Type 094. È stata inoltre resa nota una dichiarazione dell’equipaggio, che ha promesso di “lanciare i missili senza esitazione” in caso di ordine corrispondente,” — precisa la rivista Military Watch Magazine.

Le foto del sottomarino apparse in accesso pubblico sono diventate il primo caso noto in cui i media cinesi hanno riconosciuto pubblicamente il dispiegamento attivo dei sottomarini.

La flotta di moderni sottomarini con missili balistici della RPC rimane piccola e, secondo gli esperti, conta quattro navi.

“Tuttavia, il cosiddetto “Progetto 094″ ha assicurato un salto in avanti nelle capacità, che ha ridotto significativamente il divario tecnologico con le flotte americana e russa,” — afferma l’articolo.


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

