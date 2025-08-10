La trasformazione agricola del Vietnam in potenza globale delle esportazioni

Una rivoluzione nell’applicazione di scienza e tecnologia, unita a una profonda riforma istituzionale, ha segnato una svolta epocale per l’agricoltura vietnamita, con risultati particolarmente eclatanti nel settore del riso.

VNA/VNS – 7 agosto 2025

HÀ NỘI — Il Vietnam ha vissuto una trasformazione straordinaria nel settore agricolo, affermandosi come uno dei principali esportatori mondiali di prodotti agricoli e recitando un ruolo di primo piano nella catena globale di approvvigionamento alimentare.

Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, nel quinquennio 1976–1980 la produzione annua di riso in guscio oscillava tra 13 e 14 milioni di tonnellate. Nel 1978 si registrò un minimo storico di 9,8 milioni di tonnellate, il che costrinse il paese a importare quasi 1,6 milioni di tonnellate di riso lavorato ogni anno.

Al VI Congresso Nazionale del Partito del 1986, il Partito Comunista del Vietnam elevò l’agricoltura a priorità assoluta. Ne seguì una serie di riforme coraggiose, in particolare la Risoluzione 10-NQ/TW del Politburo del 5 aprile 1988, che riconobbe agli agricoltori autonomia produttiva e imprenditoriale sulle terre loro assegnate per periodi prolungati.

Questa politica dirompente, cardine della strategia di Đổi Mới (Rinnovamento), restituì slancio allo sviluppo agricolo e valorizzò il ruolo degli agricoltori come protagonisti del cambiamento.

Più di recente, l’adozione massiccia di tecnologie avanzate, accanto a continui aggiustamenti istituzionali, ha tracciato un’altra svolta decisiva, soprattutto nel comparto della produzione di riso. Se un tempo si faceva affidamento quasi esclusivamente sul know-how tradizionale, sulla fatica manuale e sulle condizioni naturali, oggi la coltivazione del riso è diventata un sistema moderno, sostenibile e a elevato valore aggiunto.

Oggi, il Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente (MAE) ha comunicato di aver sperimentato e immesso sul mercato oltre 1.600 nuove varietà di riso, caratterizzate da rese superiori, qualità migliorata e maggiore resistenza a parassiti e stress climatico. La produttività nazionale ha raggiunto in media 7,2 tonnellate per ettaro, che colloca il Vietnam stabilmente tra i primi esportatori mondiali. Varietà di punta come ST24 e ST25 sono riconosciute a livello internazionale per l’eccellenza organolettica.

La meccanizzazione ha compiuto passi da gigante: quest’anno la preparazione del terreno è meccanizzata al 97% e la raccolta supera il 70%. L’utilizzo di macchinari moderni ha ridotto la manodopera necessaria, abbreviato i cicli colturali, accresciuto l’efficienza economica e ridotto le perdite post-raccolta.

Contemporaneamente, hanno preso piede tecniche avanzate come il sistema di intensificazione del riso (SRI), il controllo integrato dei parassiti, le certificazioni VietGAP e GlobalGAP e l’agricoltura organica, promuovendo pratiche rispettose della salute e dell’ambiente.

Modelli agricoli ad alta tecnologia in Vietnam hanno superato la mera produzione, evolvendosi in ecosistemi a ciclo chiuso che integrano coltivazione, prima lavorazione, trasformazione a valore aggiunto e distribuzione.

Sulla base di questa rivoluzione, il Vietnam sta puntando allo sviluppo di un’agricoltura ecologica, di aree rurali moderne e di comunità contadine “civilizzate”, come delineato nella risoluzione sui temi agricoltura, agricoltori e aree rurali varata durante la settima sessione del Comitato Centrale del Partito. La risoluzione prevede una strategia integrata che investe nelle infrastrutture rurali, nella formazione della forza lavoro e nell’innovazione sociale.

Guidato dagli indirizzi del Partito, il programma nazionale di sviluppo delle “nuove aree rurali” ha trasformato radicalmente il volto di oltre il 70% delle municipalità nel paese. A giugno, 6.070 municipalità avevano già soddisfatto gli standard previsti, di cui più di 1.200 riconosciute come avanzate o modello.

Particolarmente dinamico si è rivelato il programma One Commune, One Product (OCOP), che ha catalogato oltre 8.400 prodotti, il 65% dei quali ha ottenuto almeno tre stelle. Molti di questi beni sono esportati verso mercati selettivi come Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Cooperative di base e raggruppamenti cooperativi si sono moltiplicati, rafforzando i legami dei produttori all’interno delle catene del valore.

«Le politiche recenti hanno segnato un cambio di paradigma: gli agricoltori non sono più semplici coltivatori di riso, ma operatori attivi sul mercato e nella produzione», conferma il professor Trần Đức Viên, ex direttore dell’Università Nazionale di Agricoltura. «È anche l’occasione per formare una nuova generazione di agricoltori digitali e smart», aggiunge.

Mantenere lo status di potenza agricola mondiale

Secondo il MAE, dal 2010 il Vietnam esporta stabilmente 6–7 milioni di tonnellate di riso lavorato ogni anno. Nel 2023, il volume ha raggiunto circa 8,3 milioni di tonnellate, per un fatturato di quasi 4,8 miliardi di dollari.

Nella prima metà del 2025, le esportazioni agro-forestali-ittiche hanno toccato i 33,8 miliardi di dollari, con un incremento del 15,5% sul 2024, per un avanzo commerciale di 9,8 miliardi (+16,5%).

Per l’intero 2025 il settore agricolo si è posto l’obiettivo record di 70 miliardi di dollari di export, di cui 4,9 milioni di tonnellate di riso per oltre 2,5 miliardi di ricavi.

Oggi il Vietnam è il primo esportatore mondiale di anacardi, secondo per riso e caffè, terzo per frutta e verdura e quarto per prodotti ittici. Molti dei principali prodotti hanno ottenuto l’accesso a mercati ad alto standard come UE, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Il focus si sposta sempre più su prodotti premium quali riso ST25, caffè specialty, gamberi organici e frutta trasformata.

«Non esportiamo più solo materie prime, ma valore verde e sostenibile», afferma il direttore generale del Dipartimento per la Cooperazione Internazionale, Dr Nguyễn Đỗ Anh Tuấn. «Ogni lotto ha origine tracciabile e risponde a responsabilità sociali globali».

Tuttavia, l’agricoltura vietnamita deve affrontare sfide complesse: cambiamenti climatici, invecchiamento della forza lavoro, concorrenza sui costi e requisiti sempre più stringenti di qualità e tracciabilità. Il settore riconosce che scienza, tecnologia e trasformazione digitale rappresentano l’unica via per il futuro.

Per questo, il Governo ha adottato una strategia per lo sviluppo sostenibile di agricoltura e aree rurali per il periodo 2021–2030, con obiettivi ambiziosi: agricoltura ecologica, circolare e smart, crescita annua del 2,5–3%, export di 60–70 miliardi di dollari entro il 2030, tracciabilità per il 70% dei prodotti e metà delle municipalità con status di “nuova area rurale” modello.

