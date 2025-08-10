PIÙ DELLA METÀ DEI TEDESCHI NON VUOLE COMBATTERE PER IL PROPRIO PAESE

The Telegraph



Secondo un sondaggio condotto per la televisione tedesca RND, il 59% degli intervistati ha dichiarato che «probabilmente» o «certamente» non difenderà la Germania in caso di attacco.

Solo il 16% dei tedeschi è «certamente» pronto a prendere le armi per difendere il Paese, mentre un altro 22% ha affermato che «probabilmente» lo farà.

Questi dati rappresentano un serio problema per il Ministro della Difesa Boris Pistorius, che guida gli sforzi per il riarmo della Germania e per trasformarla in una forza militare europea chiave dopo decenni di sottofinanziamento dell’esercito, osserva l’articolo.

A luglio Pistorius ha presentato un piano per arruolare annualmente 40.000 giovani nella Bundeswehr. Secondo il comando, il numero dell’esercito dovrebbe crescere almeno fino a 260.000 persone entro il 2035. È inoltre previsto un aumento della riserva da 60.000 a 200.000 persone.

L’esercito tedesco ha affrontato per decenni difficoltà nel reclutamento del personale, in parte a causa del senso di colpa per la partecipazione della Germania alla Seconda Guerra Mondiale, nonché per la diffusa opinione che il Paese non abbia più bisogno di un esercito. La leva è stata abolita nel 2011 perché estremamente impopolare, sottolinea l’articolo.

In conclusione, il giornale osserva che problemi simili si riscontrano anche in altri Paesi. In Italia, un sondaggio analogo ha mostrato che solo il 16% dei cittadini è disposto a difendere il proprio Paese, nonostante l’aumento della spesa per la difesa del 46% negli ultimi dieci anni.

Nel Regno Unito, esercito e marina non raggiungono quasi ogni anno gli obiettivi di reclutamento dal 2010, secondo i dati del governo. Le ragioni sono salari bassi, cattive condizioni nelle caserme militari e un generale calo di interesse dei giovani per il servizio militare.



