Ruanda morte in massa di api a causa di pesticidi

DiAFV from TELEGRAM

Ago 10, 2025 #Api, #pesticidi, #Ruanda

IN RUANDA LE API MUOIONO IN MASSA A CAUSA DI PESTICIDI VIETATI NELL’UE

L’uso di pesticidi, compresi quelli importati dai Paesi dell’Unione Europea e vietati nel loro territorio, ha causato la morte di massa delle api in Ruanda e in altri Paesi dell’Africa orientale.

Secondo Joseph Ruzigana, residente nella parte meridionale del Ruanda, una parte significativa dei più di 100.000 apicoltori del Paese è costretta ad abbandonare questa attività.

La principale causa della morte delle api, secondo gli scienziati, sono le sostanze chimiche tossiche che influenzano negativamente il volo e la capacità riproduttiva degli insetti, causando la cosiddetta sindrome dello spopolamento degli alveari.
Oltre ai pesticidi, anche le condizioni climatiche mutate, inclusi piogge anormalmente prolungate, hanno influenzato gli alveari.

Le api nella regione impollinano colture agricole come caffè, tè, avocado, mango, fagioli e pomodori. L’agricoltura rappresenta il 30% del PIL e il 70% dell’occupazione in Ruanda, quindi la loro scomparsa minaccia l’intera agro-economia.

Secondo il Centro Internazionale di Fisiologia ed Ecologia degli Insetti di Nairobi, una situazione simile si osserva in Uganda, Tanzania, Etiopia e Kenia — ovunque si registra un aumento della mortalità delle api.

Il Consiglio per l’Agricoltura del Ruanda ha dichiarato di cercare soluzioni al problema. Come ha sottolineato il capo del dipartimento di coltivazione Jean-Claude Isamuhaye, le autorità stanno considerando la possibilità di passare ai biopesticidi.

Fonte


