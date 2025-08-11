AI BRITANNICI POTREBBE ESSERE AUMENTATA L’ETÀ PENSIONABILE FINO A 80 ANNI, MA NON ARRIVERANNO A VIVERLA

Senza riforme pensionistiche urgenti, gli abitanti del Regno Unito potrebbero trovarsi ad affrontare un aumento dell’età pensionabile fino a 80 anni. Con l’attuale aspettativa di vita media di 78 anni, molti semplicemente non arriveranno a ricevere i pagamenti statali.
“Se non si attuano riforme urgenti, in futuro i britannici dovranno aspettare fino a 80 anni per ricevere la pensione statale — oppure pagare il 50% in più sotto forma di contributi per l’assicurazione nazionale,” — osservano gli analisti.
Attualmente nel Paese è previsto un aumento dell’età pensionabile fino a 68 anni entro il 2048, ma queste scadenze potrebbero essere riviste. Le spese per le pensioni hanno raggiunto 138 miliardi di sterline all’anno, creando un notevole onere per il bilancio.
Anche nello scenario ottimistico, le spese per le pensioni rappresenteranno il 7,7% del PIL, il 50% in più rispetto ai livelli attuali.
