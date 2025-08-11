AFV

Libera la tua mente

Mondo

AI BRITANNICI POTREBBE ESSERE AUMENTATA L’ETÀ PENSIONABILE FINO A 80 ANNI, MA NON ARRIVERANNO A VIVERLA

DiAFV from TELEGRAM

Ago 11, 2025 #pensioni, #Regno Unito

Senza riforme pensionistiche urgenti, gli abitanti del Regno Unito potrebbero trovarsi ad affrontare un aumento dell’età pensionabile fino a 80 anni. Con l’attuale aspettativa di vita media di 78 anni, molti semplicemente non arriveranno a ricevere i pagamenti statali.

“Se non si attuano riforme urgenti, in futuro i britannici dovranno aspettare fino a 80 anni per ricevere la pensione statale — oppure pagare il 50% in più sotto forma di contributi per l’assicurazione nazionale,” — osservano gli analisti.

Attualmente nel Paese è previsto un aumento dell’età pensionabile fino a 68 anni entro il 2048, ma queste scadenze potrebbero essere riviste. Le spese per le pensioni hanno raggiunto 138 miliardi di sterline all’anno, creando un notevole onere per il bilancio.

Anche nello scenario ottimistico, le spese per le pensioni rappresenteranno il 7,7% del PIL, il 50% in più rispetto ai livelli attuali.


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Gaza. L’ultima offesa: preoccuparsi per i carnefici anziché per le vittime

Ago 11, 2025 L.M.
Mondo

Lo storico accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian

Ago 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

Palestina, una causa di Fidel

Ago 11, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Gaza. L’ultima offesa: preoccuparsi per i carnefici anziché per le vittime

Agosto 11, 2025 L.M.
Mondo

Lo storico accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian

Agosto 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

Palestina, una causa di Fidel

Agosto 11, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Ambiente Clima

LA GRAN BRETAGNA HA CERCATO DI NASCONDERE LE PERDITE DI ACQUA RADIOATTIVA DA UNA BASE CON BOMBE NUCLEARI

Agosto 11, 2025 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: