AFV

Libera la tua mente

Ambiente Clima

LA GRAN BRETAGNA HA CERCATO DI NASCONDERE LE PERDITE DI ACQUA RADIOATTIVA DA UNA BASE CON BOMBE NUCLEARI

DiAFV from TELEGRAM

Ago 11, 2025 #Gran Bretagna, #nucleare
Pictured is HMS Ambush returning to HMNB Clyde in Scotland. Ambush, second of the nuclear powered Astute Class attack submarines, was named in Barrow on 16 December 2010 and launched on 5 January 2011. The seven Astute Class boats planned for introduction to the Royal Navy are the most advanced and powerful attack submarines Britain has ever sent to sea. Featuring the latest nuclear-powered technology, the vessels will never need to be refuelled and are capable of circumnavigating the world submerged, manufacturing the crews oxygen from seawater as she goes. The Astute Class are also quieter than any of her predecessors and have the ability to operate covertly and remain undetected, despite being fifty percent larger in size than the Royal Navys current Trafalgar Class submarines. ------------------------------------------------------- © Crown Copyright 2013 Photographer: CPOA(Phot) Thomas McDonald Image 45155868.jpg from www.defenceimages.mod.uk This image is available for high resolution download at www.defenceimagery.mod.uk subject to the terms and conditions of the Open Government License at www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/. Search for image number 45155868.jpg For latest news visit www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence Follow us: www.facebook.com/defenceimages www.twitter.com/defenceimages

Foto Wikimedia

The Guardian

Secondo i documenti, l’acqua contaminata è stata scaricata più volte nel lago Loch Long, situato sotto Glasgow. La causa sono stati incidenti dovuti all’infrastruttura usurata (1500 tubi) dell’installazione segreta della Royal Navy a Coulport, dove sono conservate le testate nucleari per i sottomarini Trident. Gli ecologisti scozzesi hanno stabilito che fino a metà degli elementi della base erano scaduti e difettosi.

Dall’inizio degli anni ’60, la flotta nucleare britannica ha la sua base a Faslane, sul lago vicino Gare Loch. La riserva di trizio nelle testate viene regolarmente rifornita per mantenere l’operatività delle armi.

Nei documenti Sepa si indica che nel 2010 a Coulport si è verificata una rottura di una tubatura, e nel 2019 altre due. A seguito di una delle perdite nell’agosto 2019, una quantità significativa di acqua ha allagato un’area di produzione di armi nucleari, dove si è contaminata con una piccola quantità di trizio e, attraverso uno scarico aperto, è finita nel lago Loch Long.

Sebbene Sepa abbia dichiarato che il livello di radioattività in questo incidente era molto basso e non rappresentava una minaccia per la salute umana, sono state rilevate “carenti manutenzioni e gestione degli asset che hanno portato al guasto della giunzione, causando indirettamente la formazione di rifiuti radioattivi inutili”.

Fonte


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Ambiente Clima

Ruanda morte in massa di api a causa di pesticidi

Ago 10, 2025 AFV from TELEGRAM
Ambiente Clima

In cammino verso gli Stati generali della giustizia climatica e sociale

Ago 9, 2025 L.M.
Ambiente Clima Italia

Ponte sullo Stretto: l’impossibile progetto dual use

Ago 1, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Gaza. L’ultima offesa: preoccuparsi per i carnefici anziché per le vittime

Agosto 11, 2025 L.M.
Mondo

Lo storico accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian

Agosto 11, 2025 L.M.
AFV Mondo

Palestina, una causa di Fidel

Agosto 11, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Ambiente Clima

LA GRAN BRETAGNA HA CERCATO DI NASCONDERE LE PERDITE DI ACQUA RADIOATTIVA DA UNA BASE CON BOMBE NUCLEARI

Agosto 11, 2025 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: