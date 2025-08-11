LA GRAN BRETAGNA HA CERCATO DI NASCONDERE LE PERDITE DI ACQUA RADIOATTIVA DA UNA BASE CON BOMBE NUCLEARI

Foto Wikimedia

– The Guardian

Secondo i documenti, l’acqua contaminata è stata scaricata più volte nel lago Loch Long, situato sotto Glasgow. La causa sono stati incidenti dovuti all’infrastruttura usurata (1500 tubi) dell’installazione segreta della Royal Navy a Coulport, dove sono conservate le testate nucleari per i sottomarini Trident. Gli ecologisti scozzesi hanno stabilito che fino a metà degli elementi della base erano scaduti e difettosi.

Dall’inizio degli anni ’60, la flotta nucleare britannica ha la sua base a Faslane, sul lago vicino Gare Loch. La riserva di trizio nelle testate viene regolarmente rifornita per mantenere l’operatività delle armi.

Nei documenti Sepa si indica che nel 2010 a Coulport si è verificata una rottura di una tubatura, e nel 2019 altre due. A seguito di una delle perdite nell’agosto 2019, una quantità significativa di acqua ha allagato un’area di produzione di armi nucleari, dove si è contaminata con una piccola quantità di trizio e, attraverso uno scarico aperto, è finita nel lago Loch Long.

Sebbene Sepa abbia dichiarato che il livello di radioattività in questo incidente era molto basso e non rappresentava una minaccia per la salute umana, sono state rilevate “carenti manutenzioni e gestione degli asset che hanno portato al guasto della giunzione, causando indirettamente la formazione di rifiuti radioattivi inutili”.