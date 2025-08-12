Israele uccide cinque giornalisti a Gaza, tra cui il corrispondente di Al Jazeera Anas al-Sharif

Foto screenshot

L’attacco a una tenda stampa vicino all’ospedale Al Shifa porta a 237 il numero dei giornalisti uccisi dall’ottobre 2023; le Nazioni Unite e le organizzazioni dei media hanno denunciato un “crimine deliberato”.

Fonte: Mundo Obrero

In un bombardamento mirato su Gaza City, Israele ha ucciso il giornalista palestinese Anas al-Sharif, corrispondente dell’emittente qatariota Al Jazeera, insieme ad altri quattro membri della sua squadra. L’ attacco , confermato dall’esercito israeliano , ha preso di mira una tenda stampa vicino all’ospedale Al-Shifa, dove i giornalisti avevano accesso all’elettricità e a internet per i loro reportage. Secondo le autorità di Gaza, nell’offensiva sono state uccise in totale sette persone.

Anas al-Sharif , 28 anni, aveva pubblicato un video sul social network X poco prima della sua morte, in cui mostrava l’intensità dei bombardamenti in città . “Bombardamenti senza sosta… Da due ore, l’aggressione israeliana si è intensificata a Gaza City”, ha scritto. Dopo la sua morte, un messaggio che il giornalista aveva lasciato ad aprile è stato condiviso sul suo profilo: “Se queste parole vi giungono, è perché Israele ha raggiunto il suo obiettivo di uccidermi e mettere a tacere la mia voce (…) Allah sa che ho dato tutto per essere un sostegno e una voce per il mio popolo”.

Anche il reporter Mohammed Qreiquea, i cameraman Ibrahim Zaher e Mohamed Aliwa e l’assistente della troupe Mohammed Nofal sono rimasti uccisi. Al Jazeera ha denunciato l’incidente come un “omicidio mirato” e “un altro attacco palese e premeditato alla libertà di stampa ” .

L’esercito israeliano ha giustificato l’offensiva sostenendo che al-Sharif fosse il “capo di una cellula terroristica di Hamas”, pubblicando documenti la cui autenticità non è stata verificata. Reporter Senza Frontiere ha osservato che “la mera pubblicazione di questi documenti non costituisce una prova sufficiente di affiliazione o una licenza di uccidere”.

La rete qatariota è stata una delle poche testate giornalistiche internazionali con una presenza permanente a Gaza dall’inizio dell’offensiva israeliana nell’ottobre 2023, dato che Israele ha vietato l’accesso della stampa straniera all’enclave . I suoi corrispondenti sono stati ripetutamente presi di mira, anche con le loro famiglie.

Secondo il Ministero dell’Informazione di Gaza, queste morti portano a 237 il numero totale di giornalisti e operatori dei media uccisi da Israele dall’inizio dell’offensiva, che le organizzazioni internazionali hanno descritto come il più grande massacro di professionisti dei media nella storia moderna. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha condannato l’attacco e ha chiesto un accesso “sicuro e senza ostacoli” a Gaza per tutti i giornalisti, avvertendo che bombardare le strutture dei media costituisce una “grave violazione del diritto internazionale”.

In Spagna, il Segretario alle Relazioni Internazionali del Partito Comunista di Spagna (PCE), Manu Pineda, ha duramente criticato la risposta del governo : “Cos’altro hanno bisogno Pedro Sánchez e José Manuel Albares per passare dai gesti ai fatti e interrompere ogni rapporto con l’entità genocida israeliana ?”. Per Pineda, “Israele non può più, né vuole, nascondere la sua barbarie. Ha riconosciuto che l’omicidio del giornalista palestinese Anas al-Sharif non è stato un errore, ma un attacco deliberato”.

Il politico ha sottolineato che questo crimine “fa parte di una strategia sistematica di Israele per eliminare coloro che dicono la verità su Gaza” e ha chiesto un’azione immediata: “Dichiarazioni plausibili e gesti simbolici non bastano. Il governo spagnolo deve interrompere immediatamente le relazioni diplomatiche, commerciali e militari con Israele. Siamo già in ritardo, molto in ritardo”.

Pineda ha concluso che “troncare immediatamente ogni legame con l’entità sionista genocida è un imperativo morale, politico e legale. L’impunità di Israele è stata alimentata dal silenzio, dalla passività e dall’ipocrisia di governi che affermano di difendere i diritti umani mentre stringono la mano agli assassini”.