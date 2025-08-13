Il Vietnam celebra i 30 anni di adesione all’ASEAN

Il Primo Ministro Phạm Minh Chính celebra il 58° anniversario dell’ASEAN e i 30 anni di adesione del Vietnam, enfatizzando il ruolo crescente del blocco, l’allineamento alla Vision 2045 e l’impegno di Hà Nội per l’indipendenza, il multilateralismo e l’innovazione.

VNA/VNS – 8 agosto 2025

Messaggio del Primo Ministro

per il 58° anniversario della fondazione dell’ASEAN

e i 30 anni di adesione del Việt Nam

HÀ NỘI — Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha inviato un messaggio in occasione del 58° anniversario della fondazione dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e del 30° anniversario dell’adesione del Việt Nam al gruppo.

Segue la traduzione integrale del messaggio:

“In occasione del 58° anniversario della fondazione dell’ASEAN, a nome del Segretario generale del Partito Tô Lâm e degli altri leader del Partito e dello Stato vietnamiti, desidero rivolgere i nostri più calorosi saluti, i migliori auspici e sentite congratulazioni a tutti i leader e ai popoli dell’ASEAN.

Attribuiamo grande valore al fatto che, dopo 58 anni dalla sua fondazione e sviluppo, l’ASEAN sia cresciuta fortemente sia in prestigio sia in influenza, svolgendo un ruolo sempre più importante nella regione e nel mondo, sostenendo i principi del consenso e dell’unità nella diversità, e affermandosi come una regione dinamica e un motore chiave della crescita globale.

L’ASEAN ha adottato la sua Visione 2045 e sta lavorando con impegno per trasformare tale visione in realtà. Per quanto riguarda il Việt Nam, dopo 30 anni di appartenenza all’ASEAN, siamo cresciuti e maturati insieme allo sviluppo dell’ASEAN, grazie al sostegno sincero, totale e trasparente degli Stati membri. Abbiamo compiuto sforzi continui per imparare dai nostri partner dell’ASEAN e abbiamo delineato la nostra Visione 2045 per diventare un paese sviluppato ad alto reddito. Questa visione è allineata con la visione comune della Comunità dell’ASEAN.

Speriamo di ricevere il continuo sostegno dei nostri partner dell’ASEAN nel realizzare questa visione. Il Việt Nam rimarrà fermo nell’inseguire una politica estera basata sull’indipendenza, l’autosufficienza, la diversificazione e la multilateralizzazione, essendo un buon amico e un partner affidabile per tutti i paesi, e un membro responsabile della comunità internazionale, per l’obiettivo della pace, della cooperazione e dello sviluppo a livello regionale e globale.

Ci impegniamo a fare tutto il possibile per costruire un’ASEAN fondata sulla solidarietà, sul consenso e sull’unità nella diversità, e per promuovere un percorso di sviluppo rapido e sostenibile per l’ASEAN, fondato sulla scienza, la tecnologia e l’innovazione.

Vi ringrazio molto”.

