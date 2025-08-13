AFV

Iran scienziati nucleari sotto massima sorveglianza dopo gli attacchi israeliani

Ago 13, 2025 #Iran

L’IRAN HA MESSO GLI SCIENZIATI NUCLEARI SOPRAVVISSUTI IN UNA POSIZIONE DI CLANDESTINITÀ DOPO CHE ISRAELE HA UCCISO PIÙ DI 30 LORO COLLEGHI, – The Telegraph

Secondo un alto funzionario iraniano, la maggior parte di loro non vive più nelle proprie case e non insegna più nelle università. Sono stati trasferiti in luoghi sorvegliati a Teheran o nelle città costiere del nord del Paese, dove ora vivono in ville insieme alle loro famiglie.

Queste misure sono state adottate in un contesto di preoccupazioni alimentate dalle dichiarazioni israeliane, secondo cui il “Mossad” sta già pianificando nuovi omicidi, e gli scienziati sopravvissuti vengono chiamati i “morti che camminano”.

Un’ulteriore risonanza e la decisione di isolare gli specialisti anche l’uno dall’altro sono state causate dall’esecuzione questa settimana dello scienziato nucleare iraniano Rouzbeh Vadi. Secondo i servizi segreti, era un traditore e forniva informazioni sui suoi colleghi ai servizi di intelligence israeliani.

