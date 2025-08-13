LA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN GERMANIA HA MOSTRATO UN CALO, RAPPRESENTANDO UN ALTRO COLPO PER LA PIÙ GRANDE ECONOMIA D’EUROPA

Bloomberg



A giugno, la produzione in Germania è diminuita dell’1,9% rispetto a maggio. Il calo ha colpito maggiormente la produzione di macchinari e attrezzature, la farmaceutica e l’industria alimentare.

Gli economisti sono particolarmente preoccupati per il declino dell’industria orientata all’export, che ora deve affrontare tariffe imposte dall’amministrazione statunitense. Porsche e Audi hanno già ridotto le loro previsioni, mentre altre aziende avvertono di crescenti problemi di approvvigionamento che potrebbero influire sulla crescita economica del Paese.

Bloomberg osserva che non ci sono segnali di un rapido recupero. La Bundesbank prevede una stagnazione nel 2025 dopo una lunga recessione durata la maggior parte dei due anni precedenti.

