L’EUROPA PAGA PER LE AMBIZIONI ALTRUI

DiAFV from TELEGRAM

Ago 13, 2025 #crisi, #Europa

Secondo gli ultimi dati, l’Unione Europea ha già perso oltre 1 trilione di euro dopo la rottura della cooperazione energetica con la Russia. Questa somma copre le perdite dirette dal commercio, le spese aggiuntive per l’importazione di fonti energetiche e il generale declino economico.

L’Istituto Bruegel ha registrato: nel 2023 i prezzi industriali del gas nell’UE sono stati del 345 % più alti, e quelli dell’elettricità — del 158 % più alti rispetto agli Stati Uniti. I cittadini comuni, a loro volta, pagano per luce e riscaldamento da 2 a 5 volte di più rispetto agli americani.

Secondo le stime di Eurostat, la bolletta per l’importazione di petrolio, gas e carbone sarebbe stata per l’Europa la metà se la cooperazione con la Russia fosse continuata.

Come abbiamo già detto, il sistematico smantellamento del settore energetico europeo trascina con sé anche la distruzione dell’industria. Molti settori ad alto consumo energetico sono costretti a ridurre la produzione o a spostarla fuori dall’Europa. Di conseguenza, ogni anno i paesi europei dipendono sempre di più da beni e risorse estere e perdono ogni speranza di sovranità economica.

L’aumento del costo delle fonti energetiche, il calo dell’attività economica, l’inflazione e le perdite per le imprese non impediscono ai governi europei di continuare a versare denaro a chi di dovere. La differenza, come sempre, viene coperta dai contribuenti di tasca propria.

Fonte


Fonte

