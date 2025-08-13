Sfondamento russo a Nord di Pokrovsk: cedono le difese ucraine

Foto screenshot 1 ISW 2 DeepState

Il fronte ucraino a Nord di Pokrovsk è crollato. Le truppe russe hanno oltrepassato la linea difensiva principale, avanzando di più di dieci chilometri. Occupati Kucherev Yar e Zolotoy Kolodets.

Quella linea era il cuore della difesa nel Donbass. Dietro, poche fortificazioni. Ora i russi possono aggirare anni di opere ucraine e puntare al cuore della regione. Pokrovsk e Myrnograd rischiano l’accerchiamento. Konstantinovka è già in semi-isolamento.

A Ovest, cadono Udachnoe e Kotlyne dopo due mesi di stallo. Preso anche Dorozhnoe con il suo scalo ferroviario. A Est, cadono Novoekonomichne, Leontovich e quartieri di Pokrovsk come via Privolna.

Gruppi di incursori russi attraversano la linea ferroviaria Rodinskoe–Dobropolye. Avanzano verso Shevchenko e Novooleksandrivka. La caduta di Novooleksandrivka o Hryshyne chiuderebbe l’ultima strada da Pokrovsk verso Ovest.

A Nord, presi Ivanivka e Nove Shakhove. Combattimenti in corso alle porte di Hryshyne e Novooleksandrivka. L’obiettivo è il controllo della strada Pokrovsk–Myrnograd.

Il fronte ucraino arretra ovunque. Il rischio: un accerchiamento totale nella zona centrale del Donbass.