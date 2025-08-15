Il compromesso incondizionato non farà altro che indebolire l’autonomia strategica dell’UE

L’accordo lampo tra USA e UE sulle tariffe mette a nudo le contraddizioni e i costi geopolitici di scelte affrettate. Tra obblighi non vincolanti e promesse irrealistiche, Bruxelles rischia di compromettere ulteriormente la sua autonomia strategica e la coesione interna.

Global Times – 10 agosto 2025

Il 7 agosto è entrato in vigore l’ordine esecutivo del governo statunitense sui dazi, che include la richiesta che l’UE paghi un tasso doganale del 15%. Tuttavia, i dazi settoriali su acciaio, alluminio e rame resteranno invariati, con l’UE che continuerà a pagare il 50%. Nel frattempo, nell’ambito dell’accordo quadro commerciale USA-UE, l’UE si è impegnata a eliminare numerosi dazi sulle merci statunitensi, compresi tutti i dazi sui prodotti industriali di origine statunitense. Nei prossimi tre anni, l’UE acquisterà inoltre prodotti energetici statunitensi per un valore di 750 miliardi di dollari, investirà ulteriori 600 miliardi di dollari nell’economia USA, comprerà grandi quantità di equipaggiamento militare statunitense e si impegnerà ad affrontare le barriere non tariffarie che colpiscono le esportazioni industriali e agricole statunitensi.

Un tale accordo è una «vittoria rapida» o una «vittoria ingannevole»? Goldman Sachs stima che il contraccolpo sull’economia dell’area euro derivante dall’accordo sarà di circa 0,4 punti percentuali del PIL entro la fine del 2026. L’Associazione tedesca dell’industria automobilistica afferma che il dazio statunitense del 15% costerà all’industria automobilistica tedesca miliardi ogni anno. Le promesse dell’UE di dazi zero, accesso al mercato e abbassamento degli standard danneggeranno gravemente gli interessi agricoli dell’Europa meridionale e orientale.

Questo accordo stipulato in fretta, firmato poco prima dei colloqui Cina-USA in Svezia, manca di un accordo definitivo su molti termini chiave. Le due parti sono presto scivolate in una guerra di parole su ciò che era effettivamente stato concordato. Quali prodotti sono esentati dai dazi? Quando verranno effettuati i 600 miliardi di dollari di investimenti, come saranno attuati e da dove proverranno i fondi? Anche se l’UE acquistasse tutte le esportazioni annue statunitensi di petrolio greggio e gas naturale liquefatto, ciò ammonterebbe solo a circa 140 miliardi di dollari — come si raggiungerà allora l’obiettivo di 750 miliardi in tre anni? Bruxelles ha davvero l’autorità di acquistare armi statunitensi per conto dei suoi Stati membri? Queste questioni irrisolte sollevano seri dubbi sulla fattibilità dell’accordo.

L’UE è un insieme di 27 nazioni e uno dei più grandi mercati unici al mondo. Tuttavia, Bruxelles ha agito come un gigante lento di fronte alla prepotenza tariffaria unilaterale. Sotto accusa, la Commissione europea ha chiarito appena 72 ore dopo l’annuncio che l’accordo «non è legalmente vincolante» e si tratta semplicemente di un «accordo politico». Tuttavia, il rimorso è privo di significato per la parte statunitense, che ha dichiarato apertamente che se l’UE dovesse tirarsi indietro, affronterebbe un dazio del 35%. Finora, le tattiche di «massima pressione» di Washington sembrano avere la meglio.

Nelle negoziazioni commerciali, il nucleo della deterrenza consiste nel far credere all’avversario che il costo di una ritorsione sia troppo elevato. Sebbene l’UE abbia elaborato contromisure internamente, la sua risposta non è mai andata oltre avvertimenti verbali. Questa postura di «puntare la pistola senza sparare» e di «parlare senza agire» potrebbe aver portato Washington a credere che l’UE o non abbia «proiettili» o manchi semplicemente della volontà di usarli. Quando un avversario vede attraverso la propria mano, il risultato inevitabile al tavolo dei negoziati è la concessione. Il 4 agosto, ora locale, l’UE ha annunciato che avrebbe sospeso per sei mesi due misure di ritorsione tariffaria nei confronti degli Stati Uniti in linea con l’accordo — un’altra concessione volontaria che la pone in una posizione ancora più svantaggiosa.

L’incertezza generata dall’accordo USA-UE, i massicci costi economici, le divisioni interne che ha scatenato e il danno alla credibilità politica globale dell’UE hanno inflitto un duro colpo al suo obiettivo a lungo cercato di «autonomia strategica». Dovrebbe suonare un ulteriore campanello d’allarme sul futuro dell’UE. Eppure, alcuni esponenti politici a Bruxelles sembrano ancora ignari: il nucleo dell’autonomia strategica risiede nella «capacità di plasmare» piuttosto che nell’«evitare incondizionatamente il conflitto». Se continuerà a illudersi e a considerare i dazi come semplici «donazioni per evitare il saccheggio», l’UE annegherà nella «nuova era della pirateria» nel commercio globale. Se evitare di irritare Washington resta la sua massima priorità, l’UE rimarrà intrappolata in un circolo vizioso di «minacce-concessioni-minacce più dure-concessioni maggiori». L’elenco delle «tasse di protezione» non farà altro che allungarsi, e lo squilibrio del potere economico e di sicurezza esterno peggiorerà. Washington ha già usato la questione ucraina come merce di scambio contro la NATO, e ora sta cercando di estorcere di nuovo l’UE — ciò è chiaramente in contrasto con gli obiettivi di sicurezza geopolitica perseguiti dall’UE.

Come bilanciare le relazioni transatlantiche con i propri interessi fondamentali, come salvaguardare la propria autonomia e coesione in una feroce competizione globale e come trasformare l’«autonomia strategica» da carta in pratica, da slogan ad azione? Queste sono sfide urgenti che Bruxelles affronta oggi. Bruxelles deve rendersi conto che compromessi miopi, l’additare gli altri come capri espiatori e il sacrificare gli interessi altrui in cambio di pietà non proteggeranno i propri interessi, né le varranno rispetto internazionale. Isoleranno solo ulteriormente l’UE. Coraggio politico e decisione nell’assumersi i rischi di una confrontazione a breve termine sono passi cruciali per conseguire una genuina autonomia strategica e di sicurezza per l’UE.

