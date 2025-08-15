Il Vietnam punta ad approfondire le relazioni con la Corea del Sud

Il Vietnam è pronto a lavorare con la nuova amministrazione della Repubblica di Corea per concentrarsi su settori chiave di cooperazione, tra cui il rafforzamento degli scambi di alto livello, l’elevazione della collaborazione in diplomazia, difesa e sicurezza, e il miglioramento dell’efficacia della cooperazione sostanziale.

HÀ NỘI — Dopo più di 30 anni di sviluppo, le relazioni tra Việt Nam e la Repubblica di Corea sono diventate un modello di cooperazione profonda e sostanziale, che ha prodotto risultati notevoli in tutti i campi e contribuito positivamente alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo nella regione e nel mondo.

In un’intervista ai media coreani in occasione della visita di Stato del Segretario Generale del Partito Tô Lâm nella Repubblica di Corea, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Bùi Thanh Sơn ha affermato che la visita dimostra la forte determinazione del Việt Nam ad approfondire ulteriormente il Partenariato Strategico Globale con la Repubblica di Corea, con l’obiettivo di favorire una maggiore fiducia politica, un coordinamento strategico più stretto, una cooperazione più sostanziale e completa, e legami di amicizia più forti tra i popoli dei due paesi.

Ha sottolineato che la visita offre un’importante opportunità affinché i massimi leader dei due paesi si scambino vedute su misure rilevanti, definiscano le priorità e aprano nuove direzioni di cooperazione in tutti i settori, spingendo così in avanti le relazioni Việt Nam–Repubblica di Corea nella nuova era a beneficio concreto dei loro popoli e delle imprese in un contesto regionale e globale complesso e imprevedibile.

Il Việt Nam, ha osservato, è pronto a lavorare con la nuova amministrazione della Repubblica di Corea per concentrarsi su aree chiave di cooperazione, tra cui il rafforzamento degli scambi di alto livello, l’elevazione della collaborazione in diplomazia, difesa e sicurezza, e il miglioramento dell’efficacia della cooperazione sostanziale, in particolare nei settori in cui la Repubblica di Corea ha punti di forza in linea con la nuova orientazione di sviluppo del Việt Nam.

Le due parti hanno inoltre concordato di porre la scienza e la tecnologia, l’innovazione, la trasformazione digitale e lo sviluppo di risorse umane di alta qualità come nuovo pilastro del partenariato; e di promuovere nuove aree di cooperazione diversificate come industrie culturali, turismo, lavoro, cambiamento climatico, istruzione, assistenza sanitaria e scambi tra i popoli.

Sulla cooperazione economica, il Ministro Sơn ha sottolineato che commercio, investimenti e rapporti economici sono sempre stati un pilastro centrale e un motore chiave del rapporto complessivo. La Repubblica di Corea è attualmente uno dei principali investitori in Việt Nam, con oltre 10.000 progetti validi per un capitale registrato totale di 93,7 miliardi di dollari USA. La presenza di importanti conglomerati coreani in Việt Nam è una vivida testimonianza della loro fiducia strategica nell’ambiente di investimento e nelle prospettive di sviluppo del paese.

La cooperazione per il recupero delle catene di fornitura è anch’essa individuata come priorità strategica. Le due parti dovrebbero lavorare insieme per garantire la resilienza e la sostenibilità delle catene di fornitura, sfruttando l’elevata complementarità delle loro economie. Il Việt Nam è impegnato ad accompagnare le imprese coreane nello sviluppo di catene di fornitura diversificate e ad alto valore, incoraggiando le imprese vietnamite a partecipare più a fondo e in segmenti di maggior valore nelle reti di fornitura globali delle imprese coreane. Il Partito e lo Stato del Việt Nam continueranno a creare le condizioni più favorevoli per investimenti stabili e a lungo termine e per esplorare nuove opportunità di crescita reciproca.

Negli ultimi anni, il Việt Nam ha realizzato riforme importanti e trasformative per snellire l’apparato politico, dare priorità a scienza e tecnologia, innovazione e trasformazione digitale nazionale, approfondire e ampliare l’integrazione internazionale, riformare l’amministrazione e il sistema giuridico, e promuovere il settore privato, creando nuovi spazi di sviluppo per il paese e opportunità senza precedenti per gli investitori esteri, inclusi quelli della Repubblica di Corea.

Il Ministro ha espresso la sua convinzione che, con la forte volontà politica dei leader di alto livello e il dinamismo e la creatività delle comunità imprenditoriali, i due paesi rimarranno partner affidabili per lo sviluppo, sfruttando ulteriormente i benefici della cooperazione negli investimenti per contribuire alla ripresa regionale e globale e allo sviluppo sostenibile.

Il Việt Nam e la Repubblica di Corea, ha osservato, condividono molti valori culturali, storici e sociali, incluse tradizioni di lealtà, spirito comunitario e resilienza. Con oltre 350.000 vietnamiti che vivono nella Repubblica di Corea e più di 250.000 coreani in Việt Nam, circa 100.000 dei quali in famiglie multiculturali vietnamita-coreane, i due popoli godono di stretti legami, facilitando scambi culturali vivaci e scambi tra i popoli. La cooperazione culturale e educativa è ora più dinamica che mai.

Il Ministro ha proposto che i due paesi continuino ad aggiornare i meccanismi e gli accordi di cooperazione in cultura, istruzione e lingua con una visione a lungo termine, esplorino l’istituzione di quadri di cooperazione culturale per migliorare la collaborazione creativa, la conservazione del patrimonio, gli scambi artistici e la formazione di personale culturale di alta qualità. Il Việt Nam istituirà un Centro Culturale del Việt Nam nella Repubblica di Corea e incoraggia la Repubblica di Corea a condividere esperienze e ad applicare modelli innovativi basati sulla tecnologia per assistere le località vietnamite nella pianificazione del turismo e nella promozione congiunta attraverso scambi culturali e artistici. I due paesi continueranno inoltre a sostenere le proprie comunità all’estero e a prestare maggiore attenzione alle generazioni più giovani nelle famiglie vietnamite-coreane.

In quanto economia con un elevato grado di apertura, il Việt Nam è profondamente influenzato dal contesto internazionale sempre più complesso e intrecciato, che pone non solo sfide ma anche opportunità per innovare il pensiero, gli approcci e i modelli di sviluppo. L’apparato politico a tutti i livelli è stato snellito, il modello di governo locale a due livelli opera efficacemente e i sistemi infrastrutturali regionali sono stati ristrutturati per formare nuovi poli economici e attrarre investimenti strategici. La legislazione e la sua applicazione sono state progressivamente riformate per garantire un sistema giuridico coerente, fattibile e trasparente, con forte applicazione delle tecnologie digitali per creare un ambiente stabile e favorevole per gli affari e l’innovazione.

Le svolte in scienza e tecnologia, innovazione e trasformazione digitale stanno diventando la base e la forza motrice principale per l’industrializzazione e la modernizzazione nella nuova era. Il settore privato si sta sviluppando in “una delle forze trainanti più importanti” dell’economia nazionale, con le imprese a capitale estero incoraggiate a creare legami più profondi con le imprese nazionali affinché il Việt Nam diventi un vero partner strategico di sviluppo per le imprese straniere, incluse le grandi corporation coreane.

Il Việt Nam continua ad espandere l’integrazione internazionale per aprire nuovi spazi di sviluppo, garantendo un impegno completo ed esteso pur mantenendo indipendenza e autosufficienza attraverso la diversificazione dei mercati e dei partner, e rafforzando la resilienza agli shock globali.

Condividendo la chiave del successo diplomatico del Việt Nam, il Vice Primo Ministro ha dichiarato che il paese persegue coerentemente una politica estera indipendente, autosufficiente, pacifica, cooperativa e orientata allo sviluppo, diversifica e multilateralizza le relazioni, ed è un partner fidato e un membro attivo e responsabile della comunità internazionale.

Sulla base di uguaglianza, rispetto reciproco e mutuo beneficio, il paese promuove l’amicizia con tutti i paesi, rinnova e diversifica i canali di cooperazione in tutti i settori, si integra proattivamente a livello internazionale, tutela gli interessi nazionali e risolve tutte le controversie mediante dialogo e cooperazione, sostenendo il multilateralismo e contribuendo alla pace e alla stabilità a livello regionale e globale.

Grazie a questo approccio, il Việt Nam mantiene ora relazioni a livello strategico con tutte le grandi potenze e attribuisce grande importanza all’avanzamento dei legami con i vicini, i paesi regionali, altri partner chiave e amici tradizionali per favorire un panorama esterno aperto e inclusivo. Il paese sostiene coerentemente la sua politica di difesa delle “quattro non” – non aderire ad alleanze militari, non schierarsi con un paese contro un altro, non permettere ad un altro paese di costruire basi militari o usare il territorio vietnamita per opporsi all’altro, e non usare o minacciare l’uso della forza nelle relazioni internazionali. Questa posizione ha contribuito a costruire fiducia strategica con tutti i partner e a contribuire alla pace, alla stabilità e alla cooperazione sia a livello regionale che globale.

Il Việt Nam riconosce che uno sviluppo rapido e sostenibile richiede pensiero audace, azione decisiva, una mentalità nuova, una visione innovativa e uno spirito lungimirante. I risultati iniziali sono stati molto positivi, con le amministrazioni locali ristrutturate rapidamente e che operano con scorrevolezza fin dall’inizio per servire meglio i cittadini. Lo snellimento dell’apparato ha liberato risorse, ampliato lo spazio di sviluppo, migliorato la coerenza della pianificazione regionale e liberato il potenziale locale, alleggerendo la pressione sul bilancio e generando risparmi per le politiche di welfare sociale.

Questi risultati stanno gettando una solida base affinché il Việt Nam ottimizzi ulteriormente le risorse nazionali, perfezioni la propria struttura organizzativa e riorganizzi lo spazio di sviluppo socio-economico per creare nuovi motori di crescita per il paese migliorando al contempo il benessere del suo popolo.

