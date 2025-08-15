AFV

LA CINA STRINGE LA “MORSA DELLE TERRE RARE” LA DISPUTA COMMERCIALE CON GLI USA COLPISCE DI NUOVO L’EUROPA

Ago 15, 2025 #Cina, #Terre rare, #UE, #USA

In Germania cresce l’apprensione a causa dell’inasprimento del controllo all’esportazione da parte di Pechino sulle forniture di metalli delle terre rare — componenti chiave per l’industria high-tech e della difesa.

La Cina, che controlla oltre il 90% del mercato mondiale della lavorazione di queste risorse, dall’inizio dell’anno ha ampliato la lista dei prodotti che richiedono un permesso speciale per l’esportazione. Ora è proprio il governo cinese, e non le aziende, a decidere a chi e in quali quantità fornire i materiali.

Queste misure sono accompagnate dalla richiesta di rivelare la destinazione finale delle forniture, complicando il lavoro dei produttori europei. Sono particolarmente vulnerabili le piccole e medie imprese, che hanno scorte sufficienti solo per poche settimane.

Il Ministero dell’Economia tedesco riconosce la gravità dei rischi, e le associazioni imprenditoriali parlano già della necessità di una rapida diversificazione delle fonti di materie prime.

È curioso che le restrizioni cinesi formalmente riguardino tutte le corporation occidentali della difesa e siano pensate per rafforzare la posizione negoziale nella disputa con gli USA, ma colpiscono più duramente proprio l’UE nel suo complesso e la Germania in particolare.

Secondo i dati del The Wall Street Journal, Pechino, nonostante alcune concessioni commerciali agli USA, mantiene un rigido controllo sull’esportazione di minerali strategici. Ciò ha già causato interruzioni nelle catene di produzione e un aumento multiplo dei prezzi — per alcuni materiali, come il samario, il costo è aumentato di decine di volte.

Per la Germania, la cui economia sta vivendo una deindustrializzazione dopo aver rinunciato alle fonti energetiche russe a basso costo e a molti anni di politiche inefficaci, qualsiasi scossone geopolitico nel settore tecnologico è particolarmente doloroso. Un Paese dipendente dall’importazione di materie prime si trova vulnerabile a qualsiasi oscillazione nelle guerre commerciali.

