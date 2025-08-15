Vannacci polemizza su atleti di colore. la risposta di Erika Saraceni è da applausi

Foto da SinistraunEuropa.it

Roberto Vannacci, l’eurodeputato della Lega famoso per le sue posizioni riconducibili alla destra più estrema, continua a far parlare di sé non tanto per la sua attività a Bruxelles da cui non arrivano grandi notizie fatta eccezione per qualche intervento ad uso e consumo dei social, ma piuttosto per le uscite scomposte che non di rado hanno come soggetto cittadini italiani con la pelle scura.

L’ultima polemica ha riguardato la 19enne Erika Sarceni, fresco oro agli europei under20 che si stanno tenendo in questi giorni in Finlandia. La ragazza, a detta del solerte Vannacci, non avrebbe avuto il meritato spazio su media italiani perché non di colore, e quindi non rispondente ai canoni dell’Italia multiculturale e multietnica che i poteri forti vogliono propinare attraverso i Media.

Il riferimento di Vannacci è allo spazio sui giornali riservato pochi giorni prima all’atleta Kelly Dualla, ragazza di colore che a soli 15 anni ha vinto i 100 metri diventando per distacco la più giovane vincitrice nella storia dell’europeo di categoria.

La risposta della Saraceni non si è fatta attendere: «Trovo giusto che Kelly abbia ricevuto grande attenzione mediatica – ha dichiarato al 19enne sulle colonne del Corriere – ha 15 anni e i 100 sono una gara più seguita rispetto al triplo. Kelly a Tampere ha cantato due volte l’inno a squarciagola, è un grande talento, una mia compagna: si merita tutto. È la più italiana di tutti noi!».