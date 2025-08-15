AFV

Libera la tua mente

Cultura e Società Italia

Vannacci polemizza su atleti di colore. la risposta di Erika Saraceni è da applausi

DiL.M.

Ago 15, 2025 #Erika Saraceni, #Vannacci

Foto da SinistraunEuropa.it

Roberto Vannacci, l’eurodeputato della Lega famoso per le sue posizioni riconducibili alla destra più estrema, continua a far parlare di sé non tanto per la sua attività a Bruxelles da cui non arrivano grandi notizie fatta eccezione per qualche intervento ad uso e consumo dei social, ma piuttosto per le uscite scomposte che non di rado hanno come soggetto cittadini italiani con la pelle scura.

L’ultima polemica ha riguardato la 19enne Erika Sarceni, fresco oro agli europei under20 che si stanno tenendo in questi giorni in Finlandia. La ragazza, a detta del solerte Vannacci, non avrebbe avuto il meritato spazio su media italiani perché non di colore, e quindi non rispondente ai canoni dell’Italia multiculturale e multietnica che i poteri forti vogliono propinare attraverso i Media.

Il riferimento di Vannacci è allo spazio sui giornali riservato pochi giorni prima all’atleta Kelly Dualla, ragazza di colore che a soli 15 anni ha vinto i 100 metri diventando per distacco la più giovane vincitrice nella storia dell’europeo di categoria.

La risposta della Saraceni non si è fatta attendere: «Trovo giusto che Kelly abbia ricevuto grande attenzione mediatica – ha dichiarato al 19enne sulle colonne del Corriere – ha 15 anni e i 100 sono una gara più seguita rispetto al triplo. Kelly a Tampere ha cantato due volte l’inno a squarciagola, è un grande talento, una mia compagna: si merita tutto. È la più italiana di tutti noi!».

Vannacci polemizza su atleti di colore. la risposta di Erika Saraceni è da applausi

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Cultura e Società

Come è morta la democrazia occidentale

Ago 15, 2025 L.M.
Italia

Iveco svenduta dagli Agnelli-Elkann: il tramonto del capitalismo italiano

Ago 12, 2025 L.M.
Italia

Cortina ’26: il Governo stanzia oltre 300 milioni di euro per coprire i buchi di bilancio

Ago 10, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Cultura e Società

Come è morta la democrazia occidentale

Agosto 15, 2025 L.M.
Mondo

LA CINA STRINGE LA “MORSA DELLE TERRE RARE” LA DISPUTA COMMERCIALE CON GLI USA COLPISCE DI NUOVO L’EUROPA

Agosto 15, 2025 AFV from TELEGRAM
Cultura e Società Italia

Vannacci polemizza su atleti di colore. la risposta di Erika Saraceni è da applausi

Agosto 15, 2025 L.M.
AFV Mondo

DECLINO INDUSTRIALE ITALIANO

Agosto 15, 2025 Franco Astengo
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: