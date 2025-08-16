“Il socialismo non è un’utopia: è vivo e vegeto”

Foto screenshot

Pelle Dragsted dell’Alleanza Rosso-Verde della Danimarca parla del suo nuovo libro, Nordic Socialism.

Intervista a Pelle Dragsted* a cura di Duroyan Fertl – Rosa Luxemburg Stiftung

Negli ultimi anni, un rinnovato interesse per il socialismo è cresciuto in tutta Europa e oltre, spesso innescato dalla crescente disuguaglianza, dal collasso climatico e dai fallimenti della governance neoliberista. Ma come si presenta il socialismo quando è già presente nelle istituzioni quotidiane?

Pelle Dragsted, membro del Folketing danese per l’Alleanza Rosso-Verde, ritiene che la risposta risieda nel modello nordico e nel riconoscimento degli elementi democratici e cooperativi già in esso incorporati. Nel 2021, il suo libro Nordisk Socialisme (Socialismo Nordico) ha suscitato sia il plauso della critica che il dibattito pubblico in tutto il suo Paese d’origine, tra cui una serie di dibattiti in dieci puntate sul quotidiano Information. Il libro è stato pubblicato in svedese poco dopo e ora, finalmente, sarà pubblicato in inglese dalla Wisconsin University Press.

Il libro di Dragsted sfrutta le esperienze economiche e politiche della Danimarca per analizzare e reinterpretare la strategia della sinistra, giungendo ad alcune conclusioni poco ortodosse. Sostiene che l’idea che le società siano interamente colonizzate dal capitalismo impedisce alla sinistra di costruire con successo alternative socialiste al capitalismo e oscura il valore di istituzioni come le cooperative di proprietà dei lavoratori e il settore pubblico non-mercatista.

In effetti, egli insiste non solo sul fatto che le nostre società sono ibridi di capitalismo e socialismo (con gradi variabili da paese a paese), ma anche sul fatto che le prospettive che mirano a rovesciare il capitalismo e sostituirlo con il socialismo sono controproducenti e ostacolano riforme radicali significative che potrebbero migliorare gli aspetti democratici e socialisti della società. Con questa analisi in mente, Dragsted suggerisce una serie di dieci riforme per aprire la strada a un’economia molto più democratizzata.

Con “Socialismo nordico” in uscita in inglese con la University of Wisconsin Press alla fine di questo mese, Dragsted è attualmente impegnato in un tour promozionale negli Stati Uniti, supportato dalla Fondazione Rosa Luxemburg. Tra una tappa e l’altra, ha parlato con Duroyan Fertl del libro, delle motivazioni che lo hanno spinto a scriverlo e del percorso verso un’economia democratica in Danimarca e oltre.

Il suo libro “Socialismo nordico” , appena pubblicato in inglese, esamina la storia economica e sociale della Danimarca e di altri paesi nordici, compresi i progetti volti a una maggiore democrazia economica. Affronta anche alcuni dibattiti filosofici e politici molto più ampi a sinistra – questioni di libertà e democrazia, ma anche di strategia socialista – e avanza proposte concrete per la costruzione del socialismo democratico. Qual è stata la sua motivazione per scrivere questo libro e cosa spera di ottenere, soprattutto ora che è stato pubblicato in inglese?

Ho scritto il libro per un senso di urgenza. Sta diventando sempre più evidente che non possiamo più permettere al capitalismo di dominare le nostre economie. Non è solo ingiusto, ma, come stiamo vedendo negli Stati Uniti, sta minando le fondamenta stesse della democrazia. La concentrazione della ricchezza insita nel capitalismo crea un potere oligarchico – un’influenza politica che deriva non da mandati democratici, ma dal controllo della ricchezza e dell’economia. Questo non è un difetto; è una caratteristica, un risultato inevitabile dei modelli di proprietà capitalistici.

Ma ecco il punto: non è difficile sostenere che il capitalismo sia dannoso. La sinistra è sempre stata brava in questo. Sempre più persone concordano sul fatto che il modo in cui attualmente organizziamo l’economia non sia sostenibile. Allora perché non riusciamo a ottenere una maggioranza favorevole alla trasformazione dell’economia in un modello più equo e democratico, quello che chiameremmo socialismo?

Uno dei motivi è che la sinistra è stata eccellente nel criticare e nel fare affermazioni ampie e generali sul cambiamento socialista. Tuttavia, siamo stati meno efficaci nel presentare un’alternativa praticabile e nel rispondere alle difficili domande che sorgono quando parliamo di democratizzazione dell’economia, del mondo del lavoro e persino di parti del mercato.

Per troppo tempo, il socialismo è stato trattato come una visione utopica, non radicata nelle nostre lotte quotidiane – che si tratti di parlamenti, sindacati o movimenti popolari. Quindi, la motivazione del libro era quella di rendere il socialismo più concreto, comprensibile e praticabile. Di portarlo fuori dal regno dell’utopia e di inserirlo nel lavoro pratico che stiamo svolgendo oggi.

L’esperienza nordica ci insegna che il rapporto tra proprietà democratica (socialista) e proprietà non democratica (capitalista) non è fisso.

Ora che il libro è disponibile in inglese, sono molto emozionato. Il momento sembra giusto. Il mondo, più che mai, ha bisogno di un’alternativa concreta sia al neoliberismo centrista che al populismo di destra. In questo momento mi trovo negli Stati Uniti, dove il successo di Mamdani alle primarie di New York ha rimesso in discussione il socialismo democratico. Se il mio libro potesse aiutare i socialisti democratici di tutto il mondo a sostenere con maggiore efficacia un’alternativa socialista, sarebbe un risultato straordinario.

I paesi nordici sono spesso visti come un punto di riferimento progressista per i loro stati sociali storicamente solidi e la relativa uguaglianza sociale, ma solitamente nel contesto di un capitalismo “più gradevole”. Ironicamente, tuttavia, il punto di partenza del suo libro è un rapporto dell’amministrazione Trump del 2018 che definisce i paesi nordici “socialisti”. Trump ha ragione ?

Questo è un argomento centrale del mio libro: che i socialisti possono imparare dall’esperienza nordica. Abbiamo trascurato di riconoscerlo a sinistra, e questo ha reso inutilmente difficile sostenere un cambiamento socialista.

Il termine “socialismo nordico” è stato in realtà coniato da Trump. Durante il suo primo mandato, la Casa Bianca pubblicò un rapporto che metteva esplicitamente in guardia contro quello che chiamava “socialismo nordico”. Era una risposta ai progressisti americani come Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, che avevano indicato la Danimarca e i paesi nordici come fonti di ispirazione per la loro visione di socialismo democratico.

In Danimarca, i politici di ogni schieramento hanno rapidamente respinto l’affermazione. Il nostro ministro degli Esteri l’ha definita “assurda”. Persino molti esponenti della sinistra danese hanno respinto l’etichetta. Ma uno dei messaggi chiave del mio libro è questo: Fox News, Trump e persino Bernie Sanders hanno più ragione di quanto siamo disposti ad ammettere quando associano i paesi nordici al socialismo. A mio avviso, il modello nordico contiene già forti elementi socialisti e abbracciare questa verità potrebbe aiutarci a costruire un futuro più giusto e democratico.

Potresti definire cosa intendi per “socialismo nordico” e in che modo si differenzia da altre concezioni del socialismo?

Se definiamo il socialismo come l’organizzazione delle attività economiche all’interno di un quadro democratico di proprietà comune, allora i paesi nordici sono più vicini al socialismo rispetto, ad esempio, agli Stati Uniti. I paesi nordici hanno vasti settori pubblici – servizi di assistenza, istruzione, sanità – di proprietà e gestiti dal pubblico piuttosto che dai capitalisti. Questi settori sono finanziati attraverso la tassazione solidale, non attraverso gli scambi di mercato. Circa un lavoratore su tre è impiegato nel settore pubblico non-profit nei paesi nordici.

Ma la proprietà democratica non si ferma alla sfera pubblica. Anche il settore privato vanta una lunga tradizione di cooperative, mutue e associazioni, possedute e gestite da lavoratori, piccoli produttori o consumatori. Ad esempio, la nostra seconda catena di supermercati più grande, Coop, è di proprietà dei suoi 2 milioni di clienti. Non c’è nessun Jeff Bezos che ricava profitti quando andiamo a fare la spesa lì. Molti di noi detengono prestiti, assicurazioni o risparmi in cooperative di credito o mutue, tutte di proprietà collettiva. In Danimarca, un’unità abitativa su cinque è di proprietà collettiva tramite cooperative abitative senza scopo di lucro.

Ora, non sto affermando che questi settori siano utopie socialiste. Devono affrontare sfide reali. Ma sono qualitativamente diversi: governati democraticamente e con profitti ridistribuiti tra i membri, non accumulati da una ristretta élite. Contribuiscono a controbilanciare il potere oligarchico anziché rafforzarlo.

Quindi, in un certo senso, uso il termine “socialismo nordico” sia in senso descrittivo che normativo. Descrittivamente, le economie nordiche sono più socialiste di, per esempio, gli Stati Uniti. Normativamente, le vedo come una visione per un’economia futura, ancora più socialista, fondata sulle tradizioni nordiche di proprietà pubblica e cooperativa, che demercifica ampie parti dell’economia.

Molte delle proposte storiche più promettenti per consolidare il “socialismo nordico” esistente – come la Democrazia Economica in Danimarca o il piano Meidner in Svezia – non sono mai state pienamente realizzate. Al contrario, abbiamo assistito a decenni di neoliberismo affermarsi nella regione nordica, indebolendo lo stato sociale e altre istituzioni democratiche e sociali. Qual è l’attuale rapporto di forza tra neoliberismo e “socialismo nordico”?

Il modello nordico raggiunse l’apice negli anni ’70, con lo stato sociale al suo apice e il settore cooperativo che svolgeva un ruolo significativo nell’economia. Si progettava persino una radicale trasformazione della proprietà attraverso il cosiddetto “socialismo dei fondi”, trasferendo la proprietà delle grandi imprese a fondi controllati dai lavoratori. Ma da allora, c’è stato un contrattacco neoliberista al socialismo nordico. Abbiamo assistito all’espansione della proprietà capitalista attraverso la privatizzazione e il ridimensionamento di parti dello stato sociale.

Uno dei messaggi chiave del mio libro è che il fallimento dei socialdemocratici fu la loro riluttanza a sfidare la proprietà capitalista in modo più aggressivo. Troppo potere economico rimase nelle mani di un’élite proprietaria e, quando si presentò l’opportunità, reagì. Questa è una lezione importante: quando i socialisti saliranno al potere, il nostro compito principale dovrebbe essere quello di contrastare il potere oligarchico democratizzando la proprietà in tutta l’economia.

Senza cambiamenti nella proprietà, tutte le riforme sociali saranno fragili.

Vale anche la pena sottolineare che, anche dopo quattro decenni di reazione neoliberista, il modello nordico non è stato completamente smantellato. Abbiamo ancora un settore sostanzialmente demercificato, con assistenza sanitaria, istruzione e cura fornite pubblicamente. E il settore cooperativo rimane forte nei settori dell’edilizia abitativa, della finanza e dell’agricoltura.

Ciò dimostra che è difficile annullare completamente questo tipo di guadagni. L’esperienza nordica ci insegna che il rapporto tra proprietà democratica (socialista) e proprietà non democratica (capitalista) non è fisso. È possibile modificare il mix e spostare l’equilibrio di potere.

Queste conquiste progressiste si sono verificate in gran parte sotto i governi socialdemocratici del dopoguerra. Oltre all’abbandono da parte della socialdemocrazia di questo zelo “riformista”, lei accusa anche l’”utopismo” della sinistra rivoluzionaria di aver indebolito le forze democratiche e socialiste nei paesi nordici. Ma va oltre: al posto della vecchia distinzione binaria riformista/rivoluzionaria a sinistra, lei sostiene un approccio che descrive come “gradualista”. Può approfondire questa idea?

All’inizio del secolo scorso, i socialdemocratici avevano come obiettivo dichiarato un’economia socialista e attuarono riforme che li avvicinarono a tale obiettivo.

Nel corso dei decenni, questo obiettivo è stato annacquato e oggi i partiti socialdemocratici hanno abbandonato ogni ambizione di cambiare il modello economico. Ma dopo la crisi finanziaria, abbiamo assistito all’ascesa di un nuovo socialismo democratico trasformativo dalla sinistra: da Corbyn, Sanders, Podemos in Spagna e Die Linke in Germania.

Ciò che ho trovato così promettente in questi movimenti è che hanno risvegliato l’idea di riforme trasformative, non solo in termini di redistribuzione, ma anche di cambiamento degli assetti proprietari. Sia Sanders che Corbyn hanno introdotto idee di un socialismo basato sui fondi salariali di stampo meidneriano, di cui parlo nel mio libro.

Considero il mio libro parte di questa tendenza: una sorta di socialismo democratico radicale che prende il meglio dalla socialdemocrazia classica e lo combina con l’insistenza su riforme trasformative. Perché l’esperienza nordica ci mostra che senza cambiamenti nella proprietà, tutte le riforme sociali saranno fragili.

Un altro aspetto chiave della tua tesi è l’idea che, anziché due sistemi totalizzanti distinti o modalità di “capitalismo” e “socialismo”, viviamo in una società “ibrida”, con elementi di entrambi che coesistono fianco a fianco. Accusi la sinistra – sia riformista che rivoluzionaria – di condividere una nozione errata e inutile del capitalismo come sistema onnicomprensivo. Potresti spiegare questo quadro e cosa ti ha portato a elaborarlo?

In realtà, ho trovato l’ispirazione per questa tesi in un articolo di due marxiste femministe che ho letto 25 anni fa, scritte a quattro mani sotto lo pseudonimo di Gibson-Graham. Nell’articolo, contestano il modo in cui la sinistra ha normalmente concettualizzato il capitalismo come un sistema organico, onnicomprensivo e coerente che può essere eliminato solo da una rivoluzione, in cui un nuovo sistema onnicomprensivo – il socialismo – prende il suo posto. Sostengono che questo modo di intendere il capitalismo abbia reso quasi impossibile immaginare e lavorare per una graduale trasformazione socialista.

Suggeriscono poi una definizione più sottile del capitalismo, in cui il capitalismo occupa solo una parte della società – l’economia in cui il lavoro viene sfruttato. Ciò lascia uno spazio al di fuori del capitalismo – di diversi tipi di economia comunitaria e democratica. Uno spazio che può essere ampliato, che potrebbe essere il fondamento di un futuro socialismo. Negli anni successivi, ho continuato a rifletterci, e mi è diventato sempre più chiaro che, soprattutto nei paesi nordici, è abbastanza ovvio che non abbia senso dire semplicemente che tutto è capitalismo.

Quella fu la mia prima ispirazione. In seguito, scoprii che il defunto sociologo americano Erik Olin Wright era giunto alla stessa conclusione: che le società sono ibridi o miscele di diversi modi di produzione, e che è possibile elaborare strategie su come introdurre più socialismo in questo mix.

Questo mix include un settore cooperativo ampliato, un elemento storicamente forte in Danimarca. Le cooperative devono tuttavia continuare a operare – e competere – in un mercato capitalista, e le economie dei paesi nordici sono sempre state fortemente dipendenti dalle esportazioni, il che ha aggravato questa vulnerabilità. Come possono questi aspetti dell’economia “democratica” sopravvivere, e persino espandersi, quando sono soggetti agli imperativi capitalistici dominanti, sia a livello nazionale che internazionale?

Credo che la nostra storia dimostri che la componente democratica di un’economia può espandersi, allontanando la proprietà capitalista. Ciò è accaduto per circa 100 anni, dal 1870 al 1970, nonostante la forte resistenza della classe capitalista. Non c’è dubbio che la globalizzazione eserciti una pressione sulla componente democratica dell’economia, soprattutto nel nostro settore cooperativo agricolo.

Ma per quanto riguarda le cooperative, è un mito che non possano competere con le aziende capitaliste. In realtà, numerose ricerche dimostrano che sono competitive – e persino più produttive e solide – offrendo al contempo salari più elevati. E possiamo usare strumenti politici per alimentare il settore democratico, ad esempio dando loro la precedenza negli appalti pubblici.

Forse sorprendentemente, lei esprime un forte scetticismo nei confronti del tradizionale focus della sinistra sulla nazionalizzazione, sull’economia pianificata e sul ruolo dello Stato in generale, preferendo concentrarsi su cooperative, fondi di ricchezza sociale, socialismo dei fondi e un settore civile democratico allargato nella costruzione del socialismo. Potrebbe approfondire questo approccio?

Ok, cominciamo dalla proprietà. La domanda a cui dobbiamo rispondere è: se vogliamo sostituire la proprietà capitalista con la proprietà comune dei mezzi di produzione, chi dovrebbe possedere le imprese, le banche, le aziende e così via?

Ecco in cosa consiste il socialismo nordico. Non utopie lontane. Ma esperienze vissute concretamente che possiamo espandere per costruire un mondo migliore per la maggior parte delle persone.

Storicamente, i socialisti pensavano che la socializzazione equivalesse alla proprietà statale. Ma l’esperienza con questo tipo di socialismo non è molto positiva, per usare un eufemismo. Creerà necessariamente un’enorme centralizzazione. È anche una forma di proprietà molto lontana. Le fabbriche nella Germania dell’Est erano chiamate “Aziende di proprietà popolare”, ma i lavoratori non si sentivano proprietari. Questo spiega perché ci furono così poche proteste quando le aziende statali nell’Europa orientale furono privatizzate.

Credo che forme di proprietà più dirette – cooperative, fondi comuni di investimento e altri modelli – siano più attraenti perché decentralizzate e responsabilizzano i soci. Ciò non significa che io rifiuti del tutto la proprietà pubblica: penso che dovremmo avere una proprietà pubblica molto più ampia di quella odierna. Ma rifiuto l’idea che il socialismo sia una forma uniforme di proprietà e propongo un mix di diverse forme di proprietà democratica.

Allo stesso tempo, lei sostiene anche la necessità di preservare elementi del mercato durante la costruzione del socialismo. Potrebbe spiegarlo?

Non credo che possiamo avere un’economia efficiente nell’uso delle risorse senza ricorrere a prezzi e mercati. Ma le aree dell’economia basate sul mercato dovrebbero essere ridotte e le parti in cui utilizziamo meccanismi di mercato dovrebbero essere fortemente regolamentate per evitare le esternalità negative degli scambi di mercato. Un aspetto non immediatamente ovvio nel suo libro è quello dell’agenzia: chi potrebbe costringere i capitalisti a rinunciare al loro potere e ai loro profitti, e come? Lei, ad esempio, fa scarso riferimento ai sindacati come agenti di cambiamento sociale . Molte delle sue proposte dipenderebbero probabilmente anche in larga misura dall’iniziativa legislativa o dalla protezione parlamentare, correndo il rischio di un approccio verticistico e statale alla trasformazione sociale. Come potrebbero essere realizzate concretamente le riforme da lei sostenute, pur mantenendo un carattere democratico e pluralistico?

Si tratta di domande davvero importanti e stimolanti. È ovvio che la riforma che propongo richiede un forte sostegno popolare e delle organizzazioni sindacali, non solo perché i lavoratori devono essere attori chiave nella democratizzazione del mondo del lavoro, ma anche a causa della resistenza che dobbiamo aspettarci dalla classe capitalista alle riforme trasformative. Il modello nordico non sarebbe stato possibile senza partiti sindacali e sindacati forti.

Per quanto riguarda la resistenza dell’élite proprietaria, suggerisco che le riforme dovrebbero essere graduali. Per ogni riforma che riduce l’influenza oligarchica delle élite, la successiva, ancora più radicale, sarà più facile da attuare. Ad esempio, se rafforziamo le banche pubbliche di investimento o creiamo fondi democratici per i lavoratori dipendenti che controllano grandi capitali, diventeremo meno vulnerabili alla fuga di capitali.

Il suo “Socialismo Nordico” è davvero socialismo? Il progetto esposto nel suo libro rifugge qualsiasi “rovesciamento” del capitalismo, o persino richieste più moderate di “trascenderlo” pacificamente. Piuttosto, sembra felice di accrescere gli aspetti “democratici” dell’economia, pur consentendo a quelli capitalisti di continuare a coesistere. Nel dibattito seguito alla sua pubblicazione in Danimarca nel 2021, è stato accusato da alcuni (e non solo dalla sinistra) di proporre semplicemente piccole riforme democratiche (alcune delle quali già sperimentate e fallite) all’economia capitalista. Cosa risponde a coloro che contestano che la società che descrive sia davvero socialismo? Lo è?

Sì. Certamente. Se definiamo il socialismo come un’economia in cui la proprietà è democratizzata e il potere nella società e nell’economia si basa sulla democrazia e non sulla ricchezza di pochi.

Rifiuto l’idea binaria di socialismo e capitalismo come due sistemi totalmente separati. Questa idea spaziale di alcune riforme “interne al capitalismo” è, ai miei occhi, un vicolo cieco. La questione è come trasferire il potere dal capitalista al popolo. Dal potere oligarchico a quello democratico. E questo passa attraverso lo spostamento della proprietà dei beni produttivi dai pochi ai molti.

È sempre un mix. Al momento abbiamo un’economia – anche nei paesi nordici – dominata da relazioni sociali capitaliste. Ciò che propongo è un’economia dominata da relazioni socialiste – da una governance democratica.

Nel mio libro, avanzo dieci proposte di riforme socialiste trasformative che si dividono in due gruppi. Il primo riguarda come democratizzare e distribuire la proprietà. Il secondo si concentra sulla riduzione dell’influenza dei mercati e sulla demercificazione di nuovi settori dell’economia, convertendo beni come l’assistenza odontoiatrica, i trasporti pubblici e le comunicazioni in diritti sociali, rendendo così le persone più libere dalla pressione del mercato.

Ecco in cosa consiste il socialismo nordico. Non utopie lontane. Ma esperienze vissute concretamente che possiamo espandere per costruire un mondo migliore per la maggior parte delle persone.

*Pelle Dragsted, portavoce politico dell’Alleanza Rosso-Verde, ha pronunciato il suo discorso durante l’assemblea annuale del partito a Copenaghen, Danimarca, nel maggio 2024.