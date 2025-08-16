Il Vietnam e la Corea del Sud rilasciano una dichiarazione congiunta per approfondire il Partenariato Strategico Globale

La visita di Stato nella Repubblica di Corea del Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam Tô Lâm è stata un grande successo, segnando una tappa significativa e aprendo un nuovo capitolo nel Partenariato Strategico Globale Vietnam–Repubblica di Corea.

VNS/VNA – 11 agosto 2025

SEOUL — Il Việt Nam e la Repubblica di Corea hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per approfondire ulteriormente il Partenariato Strategico Globale bilaterale durante la visita di Stato del 10-13 agosto del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam Tô Lâm e della sua consorte.

Secondo la dichiarazione congiunta, il Segretario Generale Tô Lâm e il Presidente Lee Jae-myung hanno apprezzato lo sviluppo notevole delle relazioni bilaterali dalla creazione delle relazioni diplomatiche nel 1992, in particolare dopo l’elevazione a Partenariato Strategico Globale nel 2022. Hanno affermato che i due Paesi sono partner principali e importanti l’uno per l’altro in tutti i settori.

I due leader sono concordi che i risultati ottenuti negli ultimi tre decenni costituiscono una solida base e un impulso duraturo per entrambe le parti a rafforzare e approfondire il Partenariato Strategico Globale in modo più sostanziale ed efficace, e per innalzarne il livello verso una nuova fase.

Hanno concordato di approfondire ulteriormente la cooperazione in tutti gli ambiti per garantire benefici tangibili ai popoli di entrambi i Paesi e contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo nella regione e nel mondo.

Le due parti hanno acconsentito ad intensificare gli scambi di alto livello in molteplici formati, dalle visite bilaterali e gli incontri nei forum internazionali alle conferenze multilaterali, colloqui virtuali, telefonate e corrispondenza scritta. Hanno raggiunto un consenso sul rafforzamento della cooperazione attraverso i canali del Partito, del Governo, dell’Assemblea Nazionale, ministeriali, e da località a località, nonché tra i cittadini di vari settori.

Hanno sottolineato la necessità di aggiornarsi prontamente sull’attuazione dei documenti di cooperazione firmati tra i leader di alto rango, incluso il Programma d’Azione per realizzare il Partenariato Strategico Globale Việt Nam–Repubblica di Corea.

In materia di difesa e sicurezza nazionale, i due Paesi svilupperanno una cooperazione sostanziale attraverso il rafforzamento dei colloqui ministeriali, dei dialoghi strategici a livello di vice-ministro sulla difesa e la sicurezza, e delle conferenze di polizia. Si sono impegnati ad aumentare gli scambi di delegazioni e ad ampliare la cooperazione nella sicurezza marittima e nella formazione, con la ripresa del Comitato Congiunto sull’industria e la logistica della difesa, a promuovere la collaborazione nella tecnologia della difesa, nell’industria della difesa e nell’industria della sicurezza attraverso progetti concreti, e a instaurare legami più stretti tra le imprese della difesa.

Hanno inoltre promesso di rafforzare la collaborazione nelle operazioni di sminamento, il mantenimento della pace delle Nazioni Unite, la condivisione di informazioni su questioni strategiche di interesse comune e la lotta alle minacce non tradizionali alla sicurezza e al crimine transnazionale, coordinandosi più strettamente su questioni consolari e giudiziarie, comprese le situazioni riguardanti cittadini detenuti.

Sul fronte economico, i due Paesi hanno riaffermato il loro obiettivo di aumentare il commercio bilaterale a 150 miliardi di dollari entro il 2030 in modo equilibrato e sostenibile. Promuoveranno una cooperazione strategica e di lungo periodo non solo nel commercio, negli investimenti, nell’industria, nell’energia e nella tecnologia, ma anche nelle catene di approvvigionamento, ampliando meccanismi come il Dialogo Economico a livello di Vice Primo Ministro Việt Nam–Repubblica di Corea, il Comitato Intergovernativo, il Comitato Congiunto per la cooperazione commerciale, industriale ed energetica, e il Comitato Congiunto per l’attuazione dell’Accordo di Libero Scambio Việt Nam–Corea (VKFTA). Le due parti si sono anche impegnate a collaborare strettamente all’interno dei quadri economici regionali e multilaterali, inclusi l’Accordo di Libero Scambio ASEAN–Corea (AKFTA), il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) e l’Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

Entrambe le parti incoraggeranno attivamente le imprese coreane a investire o espandersi in Việt Nam, dando priorità a parchi industriali ad alta tecnologia, industrie digitali come l’IA e i semiconduttori, infrastrutture, energie rinnovabili, città intelligenti e catene del valore globali. La parte coreana ha chiesto il sostegno del Việt Nam per le imprese coreane coinvolte in progetti infrastrutturali, mentre il Việt Nam ha ribadito il suo impegno per un ambiente di investimento aperto, trasparente e stabile per le imprese straniere, incluse quelle della Corea. L’ospite ha espresso interesse a far partecipare imprese coreane capaci ai progetti infrastrutturali strategici del Việt Nam nei settori dell’energia nucleare, delle energie rinnovabili, delle reti elettriche e delle ferrovie ad alta velocità.

Le due parti hanno lodato gli esiti positivi raggiunti attraverso la cooperazione tra le loro autorità finanziarie e monetarie, concordando di lavorare per sviluppare un sistema di database condiviso per il settore assicurativo del Việt Nam al fine di stabilire un mercato assicurativo trasparente e sostenibile. Hanno inoltre condiviso la necessità di istituire meccanismi di cooperazione pertinenti per discutere e implementare in modo comprensivo progetti di condivisione delle conoscenze nel settore finanziario già avviati, come il funzionamento di successo del mercato azionario del Việt Nam e la connettività bilaterale dei pagamenti al dettaglio tramite codici QR tra i due Paesi.

Scienza, tecnologia, innovazione e trasformazione digitale sono state identificate come aree prioritarie, con piani per ricerche congiunte, formazione e scambi in IA, semiconduttori, biotecnologie, materiali ed energia, e per un avvicinamento degli ecosistemi di innovazione e startup.

I due leader hanno concordato di ampliare la cooperazione nei settori delle energie rinnovabili e del miglioramento dell’efficienza energetica, rafforzando lo scambio d’informazioni nell’esplorazione e nell’estrazione di petrolio e gas. Hanno inoltre convenuto di ampliare la cooperazione nella trasformazione digitale del settore energetico e nella cybersicurezza. I due Paesi condivideranno informazioni ed esperienze nello sviluppo dell’energia nucleare e incoraggeranno una cooperazione sostanziale tra imprese in questo campo. Altri ambiti di collaborazione rafforzata includono la generazione a gas, la conversione dei combustibili nelle centrali termoelettriche a carbone, la transizione energetica, l’applicazione dell’idrogeno e della co-combustione con ammoniaca verde nelle centrali termiche, l’espansione delle reti elettriche e lo sviluppo di reti intelligenti. Le due parti hanno inoltre concordato di studiare possibilità di cooperazione fra governi e imprese nell’utilizzo di minerali critici e nel rafforzare la promozione degli investimenti per costruire catene di approvvigionamento di minerali critici.

Entrambe le parti hanno riaffermato la determinazione a continuare l’attuazione della cooperazione bilaterale nello sviluppo sulla base di accordi quali l’Accordo Quadro sul Fondo per la Cooperazione allo Sviluppo Economico (EDCF) e l’Accordo di Cooperazione del Fondo per il Partenariato per lo Sviluppo Economico (EDPF), ciascuno del valore di 2 miliardi di dollari fino al 2030. Il Việt Nam ha apprezzato l’attuazione da parte della Corea degli aiuti ufficiali allo sviluppo in aree richieste dal Việt Nam e ha richiesto al Paese di continuare a sostenere progetti su larga scala come la transizione energetica, l’ambiente, la sanità, le infrastrutture verdi e i trasporti. Inoltre, entrambe le parti hanno concordato di proseguire una stretta cooperazione per garantire un’attuazione rapida e fluida dei progetti di cooperazione allo sviluppo.

Promozione della cooperazione in materia di lavoro, sanità ed istruzione al livello del Partenariato Strategico Globale

Entrambe le parti hanno concordato di scambiarsi politiche e firmare Memorandum d’Intesa nella gestione del personale pubblico, contribuendo a migliorare l’amministrazione pubblica in entrambi i Paesi e a tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini. Hanno apprezzato l’espansione del Memorandum sotto il Sistema di Permesso di Occupazione della Corea. Il Việt Nam si è impegnato a semplificare i permessi di lavoro per i cittadini coreani mentre la parte coreana ha dichiarato che potrà ampliare i settori che accettano lavoratori vietnamiti. Inoltre, il Việt Nam ha richiesto il sostegno della Corea per i suoi lavoratori che tornano a casa dopo la fine dei contratti affinché possano continuare a collaborare con imprese coreane nel proprio Paese.

La cooperazione sanitaria si concentrerà sul trasferimento tecnologico, la ricerca biotecnologica per vaccini e prodotti medici, le tecnologie genetiche, le applicazioni dell’IA e la telemedicina. Entrambi i Paesi condivideranno informazioni sulle normative di gestione farmaceutica e promuoveranno scambi tra istituti medici e università.

Nel frattempo, le iniziative educative includono l’aumento delle borse di studio per studenti vietnamiti, in particolare nei campi dell’IA e delle materie STEM, programmi di trasformazione digitale e la compilazione di manuali di lingua coreana per il curriculum del Việt Nam. Entrambe le parti amplieranno le partnership universitarie.

Rafforzamento della cooperazione per sviluppo sostenibile, risposta al cambiamento climatico, agricoltura, infrastrutture

Le due parti hanno concordato di attuare pienamente la cooperazione bilaterale sul cambiamento climatico tenendo la seconda riunione del gruppo di lavoro congiunto per l’attuazione dell’accordo quadro per la cooperazione sul cambiamento climatico, oltre a scambiarsi politiche e tecnologie per la riduzione delle emissioni di gas serra e l’adattamento ai cambiamenti climatici, e lo scambio di crediti di carbonio per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Una stretta collaborazione sarà realizzata nel progetto REDD+ (Riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado forestale), nei progetti di conservazione forestale, nella gestione delle risorse idriche e nelle iniziative di protezione ambientale come impianti di valorizzazione dei rifiuti e zone di riciclo.

Nel frattempo, la cooperazione agricola pone l’accento su pratiche agricole ad alta tecnologia e smart farming per ridurre le emissioni, con condivisione di tecnologie lungo la catena di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti alimentari in cui entrambi i Paesi hanno vantaggi.

Việt Nam e la Corea hanno concordato di continuare l’attuazione della cooperazione esistente in aree di interesse comune, inclusi lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, la pianificazione e lo sviluppo urbano, l’edilizia abitativa, il mercato immobiliare, le infrastrutture tecniche, i parchi industriali e le città intelligenti.

La parte coreana ha accettato di continuare a condividere la sua esperienza nella formulazione di politiche e negli strumenti di gestione statale nei campi in cui è forte, come lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di trasporto attraverso corsi di formazione a breve e lungo termine, conferenze, forum e incontri regolari; oltre a sostenere la formazione di risorse umane nei settori dei trasporti e delle costruzioni, contribuendo all’avanzamento del Partenariato Strategico Globale bilaterale.

Per quanto riguarda scambi culturali, sportivi, turistici e tra persone, le due parti hanno concordato di potenziare la cooperazione in scambi e attività che promuovono cultura, sport e turismo, e di organizzare eventi culturali come mostre, spettacoli, giornate culturali e settimane culturali nei territori reciprocamente.

Entrambe le parti hanno altamente valutato i contributi positivi della comunità coreana in Việt Nam e della comunità vietnamita nella Repubblica di Corea alle relazioni bilaterali e hanno concordato di facilitare l’integrazione delle famiglie multiculturali nella vita locale e di garantire una residenza stabile e un miglioramento del benessere per i cittadini di entrambi i Paesi.

Hanno acconsentito a implementare efficacemente il programma annuale “Meet Korea”, organizzato congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri del Việt Nam, dall’Ambasciata della Corea in Việt Nam e dalle località vietnamite, per promuovere gli scambi tra imprese e popolazioni dei due Paesi.

Le due parti hanno concordato di rafforzare la cooperazione e il reciproco sostegno nelle organizzazioni e nei forum internazionali e regionali, inclusi le Nazioni Unite (ONU), l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), il Partenariato per la Crescita Verde e gli Obiettivi Globali 2030 (P4G) e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Il Việt Nam ha apprezzato il sostegno della Corea per la riuscita organizzazione del P4G Summit 2025 e per il suo ruolo di Co-chair del Programma Regionale OCSE per il Sud-Est Asiatico (SEARP) per il mandato 2022–2025. Entrambe le parti hanno inoltre concordato di lavorare insieme per assicurare il successo dell’organizzazione degli APEC Economic Leaders’ Meetings nella Corea nel 2025 e in Việt Nam nel 2027.

