La strategia del Vietnam per raggiungere l’obiettivo di crescita economica nel 2025

Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha sottolineato la necessità di garantire i principali equilibri dell’economia per raggiungere l’obiettivo di crescita dell’8,3–8,5% per quest’anno.

VNS/VNA – 13 agosto 2025

HÀ NỘI — Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha evidenziato l’esigenza di promuovere la crescita in tutti e tre i settori dell’industria-costruzioni, dell’agricoltura-foreste-pesca e dei servizi; di adattarsi proattivamente alle politiche tariffarie di reciprocità degli Stati Uniti; di mantenere la stabilità macroeconomica; di controllare l’inflazione; e di garantire i principali equilibri dell’economia per conseguire l’obiettivo di crescita dell’8,3–8,5% per quest’anno.

Nel Dispaccio Ufficiale, emesso martedì, relativo a diversi compiti e soluzioni per realizzare il suddetto obiettivo, il Primo Ministro ha chiesto a ministri, dirigenti di enti di livello ministeriale e organismi governativi, nonché ai leader delle province, delle città sotto amministrazione centrale e ai gruppi e alle società statali di guidare e dirigere l’attuazione drastica delle risoluzioni e delle conclusioni del Comitato Centrale del Partito e del suo Politburo, oltre alle risoluzioni e alle istruzioni del Governo e del Primo Ministro.

Ha sollecitato la promozione della produzione industriale in parallelo con la ristrutturazione del mercato, la diversificazione dei prodotti e lo sviluppo delle catene di fornitura e di produzione.

L’obiettivo è ottenere un tasso di crescita del valore aggiunto industriale del 9,6–9,8% nel 2025, compreso l’11,2–11,5% per il settore manifatturiero e della trasformazione.

È necessario studiare e sviluppare politiche per incoraggiare le imprese a investire in innovazione, nell’assorbimento e nel padroneggiamento delle tecnologie, in particolare quelle core e fondamentali; e promuovere la tutela dei diritti di proprietà industriale.

Il Primo Ministro ha chiesto maggiori sforzi per raggiungere un tasso di crescita del 12% nel fatturato totale delle esportazioni e un avanzo commerciale di 30 miliardi di dollari.

Ha ricordato la necessità di potenziare la produzione nei settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca in collegamento con l’export e il consumo sostenibile, con l’obiettivo di 65 miliardi di dollari nel valore delle esportazioni di prodotti agro-forestali-ittici.

Promuovere lo sviluppo dei servizi e del turismo e sfruttare efficacemente il mercato interno sono anch’essi tra le soluzioni importanti.

Il leader del Governo ha evidenziato l’importanza di sostenere individui e imprese nella promozione e commercializzazione dei loro prodotti sulle piattaforme digitali e attraverso l’e-commerce, in particolare i prodotti One Commune, One Product (OCOP), i beni agricoli e le specialità locali; e di puntare a un tasso di crescita dei ricavi da vendite al dettaglio e servizi al consumo di circa il 12% nel 2025.

Ha sottolineato l’opportunità di studiare misure per migliorare le procedure di concessione dei visti per i turisti in ingresso in Việt Nam, puntando ad attrarre almeno 25 milioni di arrivi turistici internazionali, insieme a 150 milioni di viaggiatori domestici quest’anno, ha affermato.

Il capo del Governo ha inoltre sollecitato di aumentare l’investimento sociale complessivo e di sviluppare nuove capacità produttive per l’economia.

Ha indirizzato il Ministero delle Costruzioni, insieme ai ministeri, agli organi competenti e alle autorità locali, ad accelerare l’avanzamento dei progetti di trasporto strategici e di rilevanza nazionale.

L’obiettivo è completare almeno 3.000 km di autostrade e oltre 1.700 km di strade costiere entro il 2025 e sbloccare integralmente il piano di capitale d’investimento pubblico per il 2025 e l’intero ammontare del capitale di investimento pubblico aggiuntivo derivante dall’aumento delle entrate e dai risparmi di bilancio del 2024.

È necessario accelerare la preparazione degli investimenti per diversi progetti ferroviari chiave, compresa la linea ferroviaria ad alta velocità Nord–Sud, le linee ferroviarie di collegamento con la Cina e i progetti autostradali per il periodo 2026–2030.

In merito alla risposta alle politiche tariffarie statunitensi, il Primo Ministro Chính ha affermato che ministeri, organismi e località dovrebbero attuare efficacemente la risoluzione sulle misure globali per risposte tempestive ed efficaci alle politiche tariffarie e il piano per eseguire l’accordo commerciale reciproco con gli Stati Uniti una volta promulgato.

È necessario elaborare e attuare politiche e soluzioni per sostenere e aumentare la competitività dei settori e delle imprese interessate, assistere nell’implementazione di sistemi di tracciabilità e promuovere la partecipazione alle catene di fornitura e di valore sia a livello regionale che globale, ha concluso.

Giulio Chinappi – World Politics Blog