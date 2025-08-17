Tra crisi economica e demografica, che futuro ha quest’Occidente?

Marquez

Debito crescente, calo demografico e stagnazione industriale segnano il declino di USA ed Europa. Crescono disuguaglianze e fragilità politiche, mentre i BRICS avanzano. Gaza evidenzia la crisi morale occidentale. Cooperazione e rinnovamento possono offrire una via d’uscita.

Il declino dell’Occidente tra demografia e crisi economica

L’Occidente, nell’accezione convenzionale di Europa e Stati Uniti, sembra avviarsi verso un declino ineluttabile. I segnali sono molteplici e inequivocabili: un debito pubblico crescente e insostenibile, una ripresa industriale minima e una crescente disuguaglianza sociale. Negli USA, il collasso della base manifatturiera ha lasciato spazio a un’economia di servizi supportata dal debito pubblico e privato, mentre il ceto medio arretra, definitivamente compromesso da disuguaglianze strutturali.

Nel Vecchio Continente la situazione non è affatto migliore: stiamo assistendo a un calo prolungato della produttività industriale e a un drastico invecchiamento demografico.

Secondo l’OCSE, tra il 2023 e il 2060 l’Italia perderà quasi il 34% della sua popolazione in età lavorativa, con un aumento vertiginoso dei pensionati per ogni lavoratore – da 0,41 a 0,76 – che comporterà una contrazione del PIL pro capite annuale dello 0,67% OECD.

Crisi demografica in Italia: dati allarmanti

L’arretramento demografico dell’Italia ha ormai effetti visibili, strutturali e irreversibili. La natalità è ai minimi storici: nel 2024 i nuovi nati sono stati solo 370.000, con un tasso di fecondità di 1,18 figli per donna, ben al di sotto della soglia di sostituzione (2,1). Questo fenomeno ha portato alla chiusura di molti produttori di articoli per l’infanzia nel distretto di Bergamo e a uno spostamento del mercato verso i prodotti per anziani.

Nel frattempo, l’Istat segnala che nel 2023 ben 358 comuni, soprattutto nelle aree interne e montane, non hanno registrato nemmeno un parto. Contestualmente, la percentuale di giovani (0-24 anni) sul totale della popolazione è scesa dal 32% del 1993 al 22% del 2023, con riduzioni che superano il 20-30% anche nelle principali città ­italiane (Roma: -14%, Milano: -9%, Cagliari: -45%).

Il Sud Globale in ascesa: dati e passa-parola geopolitici

In netto contrasto, numerose nazioni emergenti – molti membri o potenziali tali dei BRICS – registrano forte crescita demografica, economica e una crescente autonomia strategica. Il blocco dei paesi emergenti, ampliatosi a 11 membri con l’aggiunta di Indonesia ed altri paesi, oggi rappresenta circa il 50% della popolazione mondiale e oltre il 40% del PIL globale, superando il G7 in dinamismo economico.

Nel recente vertice di Rio de Janeiro (2025), l’organizzazione ha varato il sistema di pagamento BRICS Pay, destinato a ridurre la dipendenza da sistemi finanziari occidentali come SWIFT. Allo stesso tempo, le tensioni commerciali imposte dall’amministrazione Trump con tariffe del 50% su India e Brasile spingono verso un avvicinamento strategico tra i membri del blocco, al di la delle naturali distanze storiche tra alcuni di essi.

Germania, locomotiva inceppata

All’interno dell’Unione, la Germania – un tempo baluardo della crescita europea – evidenzia segnali di cedimento strutturale e persistente stagnazione. Già nel 2023 e 2024 l’economia tedesca ha registrato due anni consecutivi di contrazione del PIL (−0,3 % nel 2023, −0,2 % nel 2024), evento storico dopo decenni di stabilità.

A giugno 2025, la produzione industriale è precipitata del 1,9 % mese-su-mese, portandosi ai minimi dell’era pandemica, con un calo complessivo dell’1 % trimestrale che ha sottratto circa 0,3 punti al PIL. Il settore automobilistico, fulcro dell’export tedesco, lamenta debolezza della domanda e pressione cinese: le esportazioni verso gli Stati Uniti sono crollate per il terzo mese consecutivo, in calo del 2,1 % e al livello più basso dal febbraio 2022.

Sul piano politico, il governo guidato da Friedrich Merz ha ottenuto via libera al più imponente piano di riarmo dagli anni della Seconda Guerra Mondiale: circa €400 miliardi in spesa per la difesa e €500 miliardi per infrastrutture e transizione energetica. Tuttavia, molti economisti restano scettici: il barometro Ifo rivela che il 42 % degli analisti giudica negativamente il ritmo delle riforme, tema cruciale per affrontare le sfide demografiche e pensionistiche. L’industria si trova così ingabbiata tra costi energetici elevati, burocrazia opprimente e un invecchiamento della forza lavoro che erode la competitività e limita la modernizzazione produttiva

La crisi democratica e la subordinazione del politico

Il declino occidentale non è solo materiale, è anche politico. Le istituzioni statali, gravemente indebolite, sono sempre più subordinate ai poteri economici. La pratica delle “porte girevoli” tra finanza e politica è un sintomo lampante di una crisi di rappresentanza. Partiti che un tempo erano scuole di formazione delle élites hanno perso questa funzione, sostituiti da manager e tecnocrati, figure spesso più legate ai mercati che alla collettività.

Nel frattempo, la formazione culturale di nuovi leader è sempre più orientata al conformismo utilitaristico, come dimostrato dalla progressiva strumentalizzazione dei sistemi universitari e scolastici — trasformati in strumenti al servizio delle logiche di profitto immediato e specializzazione settoriale.

Gaza e il collasso morale dell’Occidente

Il deterioramento della credibilità occidentale tocca il punto più basso con la risposta alla catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza. Da ottobre 2023 ad oggi, decine di migliaia di civili palestinesi sono stati uccisi — un numero sempre più difficile da calcolare — spesso per fame o attacchi indiscriminati. Nel frattempo, oltre 25 paesi (tra cui Spagna, UK, Giappone, Canada, Australia ed esponenti UE) hanno chiesto che l’accesso all’assistenza umanitaria venga immediatamente esteso, denunciando le ostilità e l’imposizione di requisiti restrittivi alle ONG che ostacolano la consegna di beni essenziali.

Inoltre, la vicepresidente della Commissione Europea, Teresa Ribera, è intervenuta definendo la situazione “molto simile a un genocidio”, esprimendo una presa di posizione senza precedenti tra i vertici Ue . Questa dissonanza morale, evidente tra opinione pubblica e leadership, condanna l’Occidente a una crisi di legittimità storico-politica che segna una cesura irreparabile con i propri, tanto sventolati ma poco praticati, valori fondanti.

Uno spiraglio: cooperazione e rinnovamento

Eppure il declino può rappresentare un’opportunità. L’Europa, a differenza della potenza imperiale degli Stati Uniti, potrebbe reimmaginare il proprio ruolo nel mondo: fondato sulla pace, la cooperazione e la dignità universale. Occorre smantellare la narrazione della paura, rompere con la militarizzazione dell’economia e rilanciare la politica in funzione della maggioranza popolare.

In un mondo dove i paesi emergenti rivendicano un ruolo dignitoso, l’Europa può riscoprire il suo patrimonio diplomatico e culturale, non con la forza delle armi ma con il potere dell’esempio.

Sembra un libro dei sogni, specialmente pensando a alla classe politica europea che ben conosciamo, mai tanto invisa ai cittadini del continente. Ma non vi è altarnativa: rifondare o affondare.