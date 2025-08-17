Secondo il Presidente Xi Jinping, Cina e Brasile devono fare da esempio di unità e autosufficienza nel Sud globale, rafforzando coordinamento e strategie condivise per affrontare le sfide globali, promuovere il multilateralismo e costruire un mondo più giusto e un pianeta sostenibile.

Xinhua – 12 agosto 2025

Il Presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato martedì che la Cina è pronta a lavorare con il Brasile per fare da esempio di unità e autosufficienza tra i grandi Paesi del Sud globale e per costruire insieme un mondo più giusto e un pianeta più sostenibile.

Xi ha pronunciato queste parole durante i colloqui telefonici con il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

«I rapporti Cina-Brasile sono ai massimi nella loro storia, con la costruzione di una comunità Cina-Brasile con un futuro condiviso e l’allineamento delle strategie di sviluppo dei due Paesi che ha avuto un buon avvio e procede senza intoppi», ha affermato Xi.

La parte cinese è pronta a lavorare con il Brasile per cogliere le opportunità, rafforzare il coordinamento e ottenere risultati di cooperazione più reciprocamente vantaggiosi, ha aggiunto.

Xi ha inoltre detto che la Cina sostiene il popolo brasiliano nella difesa della propria sovranità nazionale e appoggia il Brasile nel tutelare i suoi legittimi diritti e interessi, esortando tutti i Paesi a unirsi nella lotta risoluta contro l’unilateralismo e il protezionismo.

Osservando che il meccanismo BRICS è una piattaforma chiave per costruire consenso nel Sud globale, Xi ha congratulato il Brasile per aver ospitato con successo il recente Vertice dei BRICS.

Xi ha invitato i Paesi del Sud globale a tutelare congiuntamente l’equità e la giustizia internazionali, difendere le norme di base che regolano le relazioni internazionali e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei Paesi in via di sviluppo.

Cina e Brasile dovrebbero continuare ad affrontare le sfide globali, garantire il successo della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella città brasiliana di Belém e promuovere il ruolo del gruppo «Amici della Pace» nel facilitare la soluzione politica della crisi ucraina, ha detto.

Da parte sua, Lula ha affermato che il Brasile attribuisce grande importanza alle sue relazioni con la Cina e auspica di rafforzare la cooperazione con la Cina, approfondire l’allineamento strategico e promuovere un maggiore sviluppo dei legami bilaterali.

Ha informato Xi sulla recente situazione dei rapporti del Brasile con gli Stati Uniti, nonché sulla posizione di principio incrollabile del Brasile nel salvaguardare la propria sovranità.

Lula ha elogiato gli sforzi della Cina per sostenere il multilateralismo e salvaguardare le regole del libero scambio, così come il suo ruolo responsabile negli affari internazionali.

La parte brasiliana, ha detto, è pronta a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Cina in meccanismi multilaterali come i BRICS, opporsi a pratiche di bullismo unilaterali e tutelare gli interessi comuni di tutti i Paesi.

