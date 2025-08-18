Israele: grande partecipazione allo sciopero contro il governo

Maddalena Brunasti

Nella giornata di domenica 17 agosto tutta Israele è stata paralizzata dalla protesta indetta dal Forum delle famiglie degli ostaggie dei dispersi israeliani. Le manifestazioni si sono svolte all’insegna degli slogan BRING THE HOME NOW (Riportateli a casa adesso) e ISRAEL ON HOLD (Israele aspetta), i titoli che contrassegnano le attività del Form, e del motto A DAY TO SAVE LIVES (Una giornata per salvare [tante] vite).

L’iniziativa ha mobilitato decine di migliaia di cittadini israeliani, coinvolti a scioperare e a manifestare per chiedere la cessazione delle operazioni militari a Gaza affinché, con la tregua, sia ottenuto il rilascio dei connazionali prigioneri di Hamas.

Il Forum accusa Netanyahu di non aver protetto gli ostaggi, “Sono stati rapiti dalla terra di Israele sotto la tua responsabilità, Netanyahu, e sono lì da 22 mesi”, e contesta la decisione del governo di espandere l’offensiva a Gaza e così, anziché raggiungere un accordo per la loro liberazione, mettere a rischio l’incolumità di una 20ina di persone ritenute ancora vive tra le 50 rimaste intrappolate nelle macerie del territorio palestinese assediato.

“Da 22 mesi gli ostaggi languono a Gaza, davanti ai vostri occhi – hanno dichiarato i referenti del Forum dopo le accuse a loro rivolte dal premier Benyamin Netanyahu, Bezalel Smotrich e altri esponenti del governo – Invece di ingannare l’opinione pubblica, diffondere voci e diffamare le famiglie dei rapiti, restituite i nostri cari con un accordo e ponete fine alla guerra. Questa è l’unica decisione che il popolo israeliano chiede, ed è l’unica decisione possibile”.

Nei giorni scorsi allo stesso modo si erano espressi i veterani delle forze armate, generali in pensione e ufficiali in congedo o riserva, intervenuti alla manifestazione svolta all’insegna del motto del Forum, “STOP the war. SAVE the hostages (BASTA guerra. SALVATE gli ostaggi)”.

A Tel Aviv le principali strade di accesso alla città oggi sono state bloccate dagli attivisti fin dal mattino presto, le 6:30 in Israele (in Italia le 5:30).

Nel corso della giornata i manifestanti sono confluiti nel centro della città e, in particolare, alla Piazza degli ostaggi, dove dalle 9 alle 18 è stata esposta una rassegna di ritratti degli ostaggi e di fotografie emblematiche e si è recato il presidente israeliano Isaac Herzog.

I manifestanti hanno presidiato anche piazzali e incroci davanti alle abitazioni di diversi esponenti del governo e le agenzie stampa riferiscono di “tafferugli” e arresti, secondo alcune fonti 32, secondo altre 38 persone.

La protesta è culminata nella serata, quando dalle 20 (in Italia le 19) i partecipanti hanno sfilato in corteo illuminando le strade della zona di HaKirya, dove ha sede il Campo Rabin, il quartier generale delle forze armate israeliane (IDF / Israel Defense Forces).

Numerose iniziative sono state realizzate anche in tutto il territorio nazionale: il Forum aveva annunciato manifestazioni programmate in 400 città e ha calcolato che in tutta la nazione vi hanno partecipato più di 1 MILIONE di persone. Secondo alcune fonti cortei, presidi e blocchi stradali sono stati svolti “da Zichron Yaakov e Binyamina alla Route 2, sotto il ponte di Yakum, fino alla Route 4 nella regione di Sharon, in Galilea e nei pressi di Modi’in”.

Sciopero generale in Israele: il Paese si ferma per gli ostaggi

Le iniziative intitolate Israel on Hold e Bring Them Home Now sono coordinate e documentate a cura del Forum delle famiglie degli ostaggie dei dispersi israeliani (HOSTAGES AND MISSING FAMILIES FORUM – Instagram – Facebook)