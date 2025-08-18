Zelensky respinge le condizioni di Putin, l’Europa cerca spazio nei negoziati

Il vertice di Anchorage tra Donald Trump e Vladimir Putin ha aperto uno scenario diplomatico complesso, che ora si sposta a Washington con l’arrivo di Volodymyr Zelensky e dei principali leader europei.

L’iniziativa di Trump

Secondo fonti riportate dalla stampa tedesca, il presidente statunitense ha rifiutato un incontro collettivo con i leader europei, preferendo ricevere dapprima Zelensky in un colloquio riservato. Solo in un secondo momento si terrà una sessione allargata con rappresentanti dell’UE e della NATO, seguita da una cena di lavoro.

Il “piano Putin”

Durante l’incontro in Alaska, Putin avrebbe delineato a Trump una proposta di pace dai contorni molto rigidi: cessate il fuoco solo dopo la firma di un accordo definitivo, riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea in cambio di una parziale revoca delle sanzioni, blocco all’ingresso dell’Ucraina nella NATO con garanzie alternative di sicurezza, e restituzione parziale di alcuni territori occupati a Kiev. In sostanza, un compromesso che prevede il congelamento del fronte e il mantenimento di ampie conquiste russe.

La risposta di Kiev

Zelensky ha respinto gran parte dei termini. In una conferenza a Bruxelles ha ribadito che il cessate il fuoco deve precedere ogni accordo finale e che la Costituzione ucraina impedisce di cedere territori o di scambiarli. Ha anche sottolineato che i negoziati dovrebbero svolgersi lungo la linea di contatto, senza la pressione delle armi, e che l’adesione all’Unione Europea resta una priorità per garantire la sicurezza di Kiev.

La posizione di Washington

Il segretario di Stato Marco Rubio, in interviste televisive, ha precisato che gli Stati Uniti non puntano a un semplice cessate il fuoco ma a una risoluzione completa del conflitto. Pur riconoscendo il ruolo centrale di Putin, Washington insiste sul fatto che sarà l’Ucraina a dover decidere sul futuro dei propri territori. Il nodo delle garanzie di sicurezza, ha anticipato Rubio, sarà al centro dei colloqui tra Trump e Zelensky.

L’Europa divisa e indebolita

Sul fronte europeo le posizioni restano eterogenee. Emmanuel Macron ha accusato Mosca di essere uno “stato imperialista e revisionista”, invitando a non mostrare debolezza. Giorgia Meloni mantiene un dialogo con la Casa Bianca, ma i rapporti si basavano anche sui legami con Elon Musk, oggi in frizione con l’amministrazione Trump. Ursula von der Leyen, che viaggerà con Zelensky a Washington, ha già mostrato in passato disponibilità al compromesso con gli Stati Uniti, anche a costo di accordi commerciali svantaggiosi. In Germania, il cancelliere Merz affronta un calo drammatico di consensi, mentre in Francia la crisi economica e politica rende fragile la posizione di Macron.

Prospettive cupe

L’incontro alla Casa Bianca sarà quindi decisivo, ma le prospettive appaiono fosche. Trump ha un rapporto difficile con diversi leader europei e non sembra intenzionato a farsi condizionare da Bruxelles. L’obiettivo dell’UE è rafforzare la posizione negoziale di Kiev, ma i margini di successo sembrano limitati. In questo quadro, Zelensky appare stretto tra la necessità di ottenere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti e la volontà di non cedere sul terreno dell’integrità territoriale.

Il vertice di Washington si annuncia dunque come un banco di prova cruciale: se porterà a un passo avanti verso la pace o se segnerà un ulteriore irrigidimento delle posizioni, dipenderà dalla capacità di conciliare interessi divergenti che oggi appaiono più lontani che mai.