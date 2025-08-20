Dialogo e negoziazione sono la via inevitabile per risolvere il conflitto Russia-Ucraina

Il vertice tra il Presidente Donald Trump e il Presidente Vladimir Putin ad Anchorage riapre la via del dialogo: un segnale che la negoziazione resta l’unica strada praticabile per una soluzione politica della crisi ucraina e per la stabilità globale.

Global Times – 18 agosto 2025

Venerdì, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati ad Anchorage, in Alaska. Sebbene i colloqui siano durati meno di tre ore, essi rappresentano almeno un passo positivo verso la pace. Sullo sfondo di una guerra che dura ormai da tre anni e mezzo e di un confronto geopolitico in crescita, l’incontro ha nuovamente dimostrato al mondo che, per quanto complesso possa essere un conflitto, il ritorno al dialogo e alla negoziazione è l’unica via per una soluzione. Questo principio vale non solo per il conflitto Russia-Ucraina, ma si configura altresì come un approccio efficace per affrontare le dispute globali.

L’incontro è ampiamente visto come un elemento che contribuisce a sbloccare l’impasse nelle relazioni USA-Russia, segnalando che i rapporti bilaterali stanno cominciando ad attenuarsi. Il significato di questo sforzo diplomatico risiede nel rilancio del meccanismo di dialogo ad alto livello tra Stati Uniti e Russia, che pone le basi per negoziati successivi. Alcuni media occidentali hanno descritto come «fortemente simbolica» la scena in cui Putin viene salutato dal Presidente statunitense presso una base militare statunitense originariamente costruita «per difendersi dall’aggressione russa». Essa ha riflesso una volontà condivisa di cooperare nella gestione di questa crisi regionale. Ciò ha ridimensionato le preoccupazioni globali circa il rischio che il conflitto potesse ulteriormente degenerare o travalicare i confini, arrivando persino a una contrapposizione diretta tra le due potenze nucleari.

Questo incontro non solo ha introdotto nuove variabili nella traiettoria delle relazioni USA-Russia ma ha anche creato opportunità fresche per la risoluzione della crisi ucraina. Più importante ancora, ha ribadito una lezione ripetutamente provata dalla storia: dialogo e negoziazione sono l’unica via d’uscita da una crisi. Questa è anche la posizione coerente della Cina. Già nel febbraio 2023, la Cina aveva chiarito questo punto nella «Posizione della Cina sulla risoluzione politica della crisi ucraina», sottolineando che il dialogo e la negoziazione sono la sola soluzione praticabile alla crisi ucraina.

Negli ultimi tre anni, i tentativi di alcune grandi potenze di alimentare il conflitto e imporre sanzioni unilaterali non hanno cambiato il corso della guerra; al contrario, ne hanno prolungato la durata e amplificato le perdite. Questo approccio di «combattere la guerra con la guerra» non ha contribuito ad attenuare le tensioni ma ha aumentato il rischio di spillover, chiudendo la porta al dialogo. La storia ha mostrato più volte che l’ingerenza esterna rende la situazione più complicata. Tutte le parti dovrebbero trarre insegnamento da ciò ed evitare di ripetere gli stessi errori.

La scelta corretta per l’umanità di fronte a grandi crisi non è mai stata la contrapposizione militare, bensì la negoziazione calma. Nel corso della storia innumerevoli conflitti e guerre hanno dimostrato l’importanza della negoziazione e del dialogo. Per esempio, durante la Crisi dei Missili di Cuba, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica evitarono una crisi che avrebbe potuto scatenare una guerra nucleare globale attraverso tesi negoziati diplomatici. Allo stesso modo, riguardo alla questione della penisola coreana, pur restando la situazione complessa, le parti sono riuscite negli anni a mantenere in parte la pace e la stabilità regionale mediante molteplici meccanismi negoziali come i Colloqui a sei.

Oggi, nessun conflitto è soltanto un problema locale; il suo impatto spesso si estende a livello globale. Di conseguenza, risolvere le crisi attraverso negoziati e dialogo non è soltanto una responsabilità verso le popolazioni coinvolte, ma anche verso l’intera comunità internazionale.

Dai negoziati indiretti tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita, ai colloqui diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul, fino alla comunicazione faccia a faccia tra i leader statunitense e russo, la traiettoria verso una soluzione politica della questione ucraina si sta progressivamente delineando. Seppure il processo rimanga difficile, le contraddizioni e le divergenze sono gradualmente diminuite. Secondo quanto riportato dalla stampa, la proposta russa in quest’occasione appare più morbida rispetto alle condizioni di cessate il fuoco avanzate nel giugno 2024, e il Presidente Trump non ha menzionato una tariffa energetica del 100 percento contro la Russia, elemento che indica una possibile de-escalation delle tensioni tra USA e Russia. I negoziati diplomatici sono complessi e lenti, ma forniscono strumenti concreti per ridurre e persino eliminare le differenze.

Al momento, sebbene le parti coinvolte nella crisi ucraina non condividano completamente le stesse posizioni, tutte manifestano la speranza di giungere a un accordo di pace giusto, duraturo, vincolante e accettabile per tutte le parti interessate. Accogliamo con favore il continuo contatto tra Russia e Stati Uniti, il miglioramento dei loro rapporti e la promozione di un processo di risoluzione politica della crisi ucraina. Auspichiamo inoltre che tutte le parti e gli stakeholder partecipino tempestivamente ai negoziati di pace per porre fine al conflitto e ristabilire quanto prima la pace regionale.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog