Uccidere l’informazione: la strage dei giornalisti a Gaza

Disumanizzare e distruggere: come i media occidentali hanno contribuito alla persecuzione dei giornalisti di Gaza

Wafa al-Udaini è stata assassinata per lo stesso motivo di Anas al-Sharif: nell’ambito di una campagna sostenuta dall’Occidente per diffamare, mettere a tacere ed eliminare i giornalisti di Gaza.

***

dì Robert Inlakesh (*)



“LA CONDUTTRICE MI HA UCCISO”. Il 29 settembre 2024, un attacco aereo israeliano ha colpito l’abitazione della giornalista palestinese sfollata Wafa al-Udaini a Deir al-Balah, nella parte centrale di Gaza. Lei, suo marito e le loro due figlie piccole sono stati uccisi.

I suoi due figli sono sopravvissuti, ma sono rimasti feriti e orfani.

Udaini era da tempo un bersaglio. All’inizio della guerra a Gaza, è apparsa in una trasmissione di TalkTV condotta dalla conduttrice britannica Julia Hartley-Brewer, che aveva appena terminato un’intervista amichevole con il Portavoce dell’esercito israeliano Peter Lerner.

Quando Udaini descrisse gli attacchi israeliani contro i palestinesi come un “Massacro”, usando la stessa parola che Lerner aveva usato per Hamas, fu ridicolizzata e interrotta. Il segmento divenne virale. I media israeliani sfruttarono l’intervista per diffamare Udaini. Ben presto ricevette minacce dirette dall’esercito israeliano.

In conversazioni private, si descrisse come una donna segnata. Nei mesi successivi, quando le fu chiesto se si fosse trasferita dalla sua casa di Al-Rimal, a Gaza, rispose: “Non posso dirlo, mi dispiace”. Aggiunse:”La conduttrice mi ha uccisa. Stanno usando l’intervista per giustificare la mia uccisione”.

Mesi dopo, Israele uccise Wafa.

L’assassinio di Wafa non fu isolato. Fu il culmine di una Campagna per Normalizzare la Cancellazione dei giornalisti palestinesi. L’Esercito di Occupazione ha persino un’unità speciale dedicata a questo Crimine di Guerra, nota come “Cellula di Legittimazione”.

L’uccisione di Anas Al-Sharif

L’esempio recente più eclatante è stato l’assassinio da parte di Israele di uno dei più famosi giornalisti di Gaza, Anas al-Sharif di Al Jazeera, e di tutto il suo seguito. Dall’ottobre 2023 sono stati uccisi quasi 270 giornalisti palestinesi. La stampa occidentale ha attivamente facilitato l’insabbiamento dell’Omicidio di giornalisti a Gaza e non è riuscita a chiamare lo Stato di Occupazione a risponderne. Le richieste di responsabilità hanno messo in discussione Israele e i media occidentali che hanno fornito copertura alla deliberata Campagna di Omicidi di giornalisti.

Nell’ottobre 2024, l’esercito israeliano ha pubblicato una lista nera di sei giornalisti palestinesi che lavoravano per Al Jazeera, sostenendo che lo Stato di Occupazione aveva ottenuto documenti che dimostravano che erano militanti di Hamas o della Jihad Islamica Palestinese. Sharif era in quella lista.

Al Jazeera ha respinto categoricamente le accuse. I cosiddetti fascicoli di indagine pubblicati da Israele erano pieni di contraddizioni, invenzioni e narrazioni riciclate. Uno sosteneva che Sharif fosse stato un comandante dell’Unità Nukhba delle Brigate Qassam; un altro affermava che era stato ferito durante un’esercitazione all’inizio del 2023 e ritenuto inadatto al combattimento. Entrambe le affermazioni non possono essere vere. In realtà, nessuna delle due lo è.

Opera di Kivar Ammar.

Quando lo Stato di Occupazione annunciò l’assassinio di Sharif, intensificò la sua campagna diffamatoria accusandolo di aver lanciato razzi. Parlando in condizione di anonimato, un alto funzionario di Hamas respinge l’affermazione come “ridicola”, osservando che le unità missilistiche e le forze Nukhba non sono la stessa cosa e che Anas non è mai stato affiliato a nessuna delle due.

Queste non erano le prime minacce che Anas riceveva. Il 22 novembre 2023, rivelò pubblicamente che ufficiali israeliani lo avevano minacciato tramite WhatsApp e avevano individuato la sua posizione. Settimane dopo, suo padre novantenne è stato ucciso in un attacco aereo contro la casa di famiglia nel campo profughi di Jabalia.

I documenti dell’esercito israeliano che affermavano che Anas fosse un militante erano disponibili da quasi un anno. Eppure nessun importante organo di stampa ha tentato di verificarli. Al contrario, sia la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla Libertà di Stampa, Irene Khan, sia il Comitato per la Protezione dei Giornalisti hanno respinto le affermazioni israeliane. Ma la campagna di disinformazione si è intensificata.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha iniziato a far circolare vecchie immagini di Anas con esponenti di Hamas. Pagine di social media pro-Israele hanno riportato alla luce tweet di dieci anni fa in cui esprimeva sostegno alla Resistenza.

L’avvocato statunitense Stanley Cohen ha dichiarato:

“Secondo il Diritto Internazionale Umanitario e il Diritto Bellico, i giornalisti sono protetti come civili, quindi prenderli di mira può costituire un Crimine di Guerra, sia che vengano visti intervistare i combattenti, sia che nei loro reportage abbiano scritto favorevolmente di loro e dei loro obiettivi, o addirittura li abbiano sostenuti”.Collusione e amplificazione

Avendo accesso a tutte queste informazioni e alla lunga tradizione di Israele di inventare storie, i media occidentali hanno continuato ad amplificare le versioni di Tel Aviv e a diffamare i giornalisti di Gaza.

Sebbene Israele abbia prodotto una serie di affermazioni per giustificare l’omicidio di Anas al-Sharif, non è stata fornita alcuna giustificazione per spiegare perché abbiano colpito la famosa tenda utilizzata dalla squadra di Al Jazeera, che includeva il corrispondente Mohammed Qreiqeh, l’assistente Mohammed Noufal e i cameraman Ibrahim Zaher e Moamen Aliwa.

Eppure la Reuters ha pubblicato il titolo: “Israele uccide un giornalista di Al Jazeera che si dice fosse un comandante di Hamas”, un titolo che ha scatenato così tante reazioni negative da costringerli a cambiarlo con il ripulito: “L’attacco israeliano uccide i giornalisti di Al Jazeera a Gaza”. Il quotidiano tedesco Bild, che è anche il quotidiano più venduto in Europa, ha pubblicato forse il titolo più scandaloso di tutti, intitolato: “Terrorista travestito da giornalista ucciso a Gaza”, modificando poi l’articolo in: “Il giornalista ucciso sarebbe un terrorista”. Fox News e il National Post canadese si sono uniti al coro, ripetendo a ruota la narrazione dell’Esercito di Occupazione.

La copertura della BBC è stata altrettanto Complice. In un articolo in stile profilo, l’emittente britannica ha dichiarato: “La BBC ha appreso che Sharif lavorava per un gruppo mediatico di Hamas a Gaza prima dell’attuale conflitto”. Questa affermazione non verificata contraddice le critiche di Sharif ad Hamas, espresse prima della guerra. Persino il Movimento di Resistenza Palestinese ha negato qualsiasi affiliazione formale. Il funzionario di Hamas Bassem Naim ha dichiarato che non vi è alcuna relazione nota tra Sharif e “il movimento o la sua ala militare”.

I fallimenti dei media occidentali sono iniziati molto prima di questi omicidi.

Il sistematico attacco israeliano ai lavoratori dei media è stato ampiamente documentato. Nell’agosto 2024, Human Rights Watch ha pubblicato una lettera aperta firmata da oltre 60 gruppi per i diritti umani e sindacati dei giornalisti, chiedendo all’Unione Europea di intervenire contro “l’Uccisione senza precedenti di giornalisti e altre violazioni della libertà di stampa” da parte di Israele a Gaza, nell’ambito di “abusi diffusi e sistematici”.

All’interno delle redazioni, il dissenso è cresciuto. A Marina Watanabe, ex giornalista del Los Angeles Times, è stato impedito di occuparsi della Palestina per tre mesi dopo aver firmato una petizione contro l’Uccisione di giornalisti. A luglio, oltre 100 dipendenti della BBC e 306 professionisti dei media hanno firmato una lettera aperta accusando l’emittente di “Razzismo anti-palestinese”.

La lettera dei dipendenti della BBC afferma inoltre:

“Le decisioni editoriali della BBC sembrano sempre più in contrasto con la realtà. Siamo stati costretti a concludere che le decisioni vengono prese per adattarsi a un’agenda politica piuttosto che per soddisfare le esigenze del pubblico.

Come addetti ai lavori e come personale della BBC, lo abbiamo sperimentato in prima persona. La questione è diventata ancora più urgente con le recenti recrudescenze nella Regione. Ancora una volta, la copertura della BBC è sembrata minimizzare il ruolo di Israele, rafforzando un’impostazione del tipo ‘Israele prima di tutto’ che compromette la nostra credibilità”.

Secondo Cohen, se si scoprisse che agenzie di stampa o giornalisti hanno volontariamente partecipato a propaganda che fornisce copertura per prendere di mira i giornalisti a Gaza, “ciò potrebbe costituire cospirazione per ulteriori atti di Genocidio, poiché porta con sé uno stato d’animo e un intento”. Sostiene che, sebbene tali casi contro i media e i giornalisti possano essere difficili da vincere in tribunale, esistono precedenti per la punizione.

Tuttavia, i media aziendali occidentali non solo sono stati accusati di aver intenzionalmente aiutato Israele a insabbiare i Crimini di Guerra, ma sono stati anche implicati in casi specifici di vera e propria Disumanizzazione dei giornalisti di Gaza, direttamente correlati a minacce e molestie.

Impunità lastricata da omicidi passati

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) lancia l’allarme sull’Omicidio di giornalisti a Gaza dal 14 dicembre 2023. Eppure i media occidentali hanno continuato a fingere ignoranza e a trattare le ripetute menzogne di Israele come se fossero credibili.

Reuters, che ha appena pubblicato e poi modificato il suo titolo di parte sull’assassinio di Sharif, è forse uno dei peggiori autori di azioni che forniscono volontariamente copertura a Israele. Il 13 ottobre 2023, Tel Aviv ha preso di mira un gruppo di giornalisti nel Libano meridionale, uccidendo il videoreporter Reuters Issam Abdallah. All’epoca, Reuters si è rifiutata di fare il nome dell’aggressore, affermando solo che le munizioni provenivano da Israele. Ci è voluto fino al 7 dicembre perché l’agenzia pubblicasse un’inchiesta che confermasse ciò che tutti già sapevano: Israele era responsabile. A quel punto, la finestra per l’accertamento delle responsabilità si era chiusa.

L’11 maggio 2021, la giornalista palestinese-americana di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco da un cecchino israeliano mentre copriva una incursione dell’esercito israeliano nella città di Jenin, nella Cisgiordania Occupata. Nonostante le prove schiaccianti e l’indignazione internazionale, i suoi assassini non hanno subito conseguenze, un precedente che ha aperto la strada all’attuale Caccia all’Uomo contro i giornalisti di Gaza.

Quel silenzio, o peggio, quella complicità, ha delle conseguenze. Il giornalismo onesto richiede analisi, non stenografia. Ogni volta che i media occidentali fanno eco alle menzogne di Tel Aviv, contribuiscono a normalizzare il massacro dei giornalisti palestinesi, non per ignoranza, ma per diffondere deliberatamente propaganda.

***

(*) Tratto da The Cradle. Traduzione: La Zona Grigia.

Robert Inlakesh è un analista politico, giornalista e documentarista attualmente residente a Londra, Regno Unito. Ha scritto e vissuto nei Territori Palestinesi Occupati e conduce lo speciale televisivo “Palestine Files”. È regista di “Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe” (Il Furto del Secolo: La Catastrofe di Trump tra Palestina e Israele).

***

“Cellula di legittimazione”: l’unità israeliana incaricata di collegare i giornalisti di Gaza ad Hamas

Trattando i media come un campo di battaglia, una squadra segreta di agenti dell’esercito ha setacciato Gaza alla ricerca di materiale per rafforzare l’Hasbara israeliana, comprese affermazioni discutibili che giustificherebbero l’Uccisione di giornalisti palestinesi.

**

d Yuval Abraham (*)

**

L’esercito israeliano ha gestito un’unità speciale chiamata “Cellula di Legittimazione”, incaricata di raccogliere informazioni da Gaza che possano rafforzare l’immagine di Israele sui media internazionali, secondo tre fonti dei servizi di spionaggio che hanno confermato l’esistenza dell’Unità.

Istituita dopo il 7 Ottobre, l’Unità ha cercato informazioni sull’uso di scuole e ospedali da parte di Hamas per scopi militari e sui lanci di razzi falliti da parte di gruppi armati palestinesi che hanno danneggiato i civili nell’enclave. È stato anche incaricato di identificare i giornalisti di Gaza che potrebbero essere presentati come agenti sotto copertura di Hamas, nel tentativo di attenuare la crescente indignazione globale per l’Uccisione di giornalisti da parte di Israele, l’ultimo dei quali è stato il giornalista di Al Jazeera Anas Al-Sharif, ucciso in un attacco aereo israeliano la scorsa settimana.

Secondo le fonti, la motivazione della Cellula di Legitimizzazione non era la sicurezza, ma le pubbliche relazioni. Spinti dalla rabbia per il fatto che i giornalisti di Gaza stessero “diffamando il nome di Israele di fronte al mondo”, i suoi membri erano ansiosi di trovare un giornalista da poter collegare ad Hamas e contrassegnare come bersaglio, ha affermato una fonte.

La fonte ha descritto uno schema ricorrente nel lavoro dell’Unità: ogni volta che le critiche a Israele nei media si intensificavano su una particolare questione, alla Cellula di Legitimizzazione veniva chiesto di trovare informazioni sensibili che potessero essere declassificate e utilizzate pubblicamente per contrastare la narrazione.

“Se i media globali parlano di giornalisti innocenti uccisi da Israele, subito si fa pressione per trovarne uno che potrebbe non essere così innocente, come se questo rendesse in qualche modo accettabile l’uccisione degli altri 20”, ha detto la fonte dei servizi.

Spesso, era il livello politico israeliano a dettare all’esercito su quali aree di investigazione l’Unità dovesse concentrarsi, ha aggiunto un’altra fonte. Le informazioni raccolte dalla Cellula di Legittimazione venivano inoltre trasmesse regolarmente agli americani attraverso canali diretti. Gli agenti hanno affermato di essere stati informati che il loro lavoro era vitale per consentire a Israele di prolungare la guerra.

“La squadra raccoglieva regolarmente informazioni che potevano essere utilizzate per l’Hasbara, ad esempio, una scorta di armi di Hamas trovata in una scuola, qualsiasi cosa che potesse rafforzare la legittimità internazionale di Israele a continuare a combattere”, ha spiegato un’altra fonte. “L’idea era di consentire all’esercito di operare senza pressioni, in modo che Paesi come l’America non smettessero di fornire armi”.

L’Unità ha anche cercato prove che collegassero la polizia di Gaza all’attacco del 7 Ottobre, al fine di giustificare il suo attacco e lo smantellamento delle forze di sicurezza civili di Hamas, ha affermato una fonte a conoscenza del lavoro della Cellula di Legitimizzazione.

Due fonti hanno riferito che, in almeno un caso dall’inizio della guerra, la Cellula di Legitimizzazione ha travisato le informazioni raccolte in un modo che ha permesso la falsa rappresentazione di un giornalista come membro dell’ala militare di Hamas. “Erano ansiosi di etichettarlo come un bersaglio, come un terrorista, di dire che era giusto attaccarlo”, ha ricordato una fonte. “Hanno detto: di giorno è un giornalista, di notte è un comandante di plotone. Tutti erano eccitati. Ma c’è stata una serie di errori e scorciatoie.

“Alla fine, si sono resi conto che era davvero un giornalista”, ha continuato la fonte, e il giornalista non è stato preso di mira.

Un simile schema di manipolazione è evidente nelle informazioni raccolte presentate su Al-Sharif. Secondo i documenti rilasciati dall’esercito, che non sono stati verificati in modo indipendente, fu reclutato da Hamas nel 2013 e rimase attivo fino al suo ferimento nel 2017, il che significa che, anche se i documenti fossero accurati, suggeriscono che non abbia avuto alcun ruolo nella guerra in corso.

Lo stesso vale per il caso del giornalista Ismail Al-Ghoul, ucciso in un attacco aereo israeliano nel luglio 2024 insieme al suo cameraman a Gaza. Un mese dopo, l’esercito ha affermato che era un “agente dell’ala militare e terrorista di Nukhba”, citando un documento del 2021 presumibilmente recuperato da un “computer di Hamas”. Eppure quel documento afferma che aveva ricevuto il grado militare nel 2007, quando aveva solo 10 anni e sette anni prima che fosse presumibilmente reclutato da Hamas.

***

“Trovare più materiale possibile per l’Hasbara”

***

Uno dei primi sforzi di alto profilo della Cellula di Legitimizzazione avvenne il 17 ottobre 2023, dopo la mortale esplosione all’Ospedale Al-Ahli di Gaza. Mentre i media internazionali, citando il Ministero della Sanità di Gaza, riportavano che un attacco israeliano aveva ucciso 500 palestinesi, i funzionari israeliani affermarono che l’esplosione era stata causata da un razzo della Jihad Islamica andato a vuoto e che il bilancio delle vittime era molto inferiore.

Un’indagine dell’agenzia di ricerca britannica Forensic Architecture ha concluso che, sebbene la causa esatta dell’esplosione rimanesse incerta, è probabile che a colpire l’ospedale sia stato un missile intercettore israeliano, non un razzo della Jihad Islamica, né una bomba israeliana.

Il giorno dopo l’esplosione, l’esercito ha diffuso una registrazione che la Cellula di Legitimizzazione aveva trovato in intercettazioni di spionaggio, presentata come una telefonata tra due agenti di Hamas che attribuivano l’incidente a un errore di attivazione della Jihad Islamica. Molti media globali hanno successivamente ritenuto probabile l’affermazione, compresi alcuni che hanno condotto indagini proprie, e la pubblicazione ha inferto un duro colpo alla credibilità del Ministero della Sanità di Gaza, celebrata all’interno dell’esercito israeliano come una vittoria per la Cellula.

Un attivista palestinese per i diritti umani ha dichiarato nel dicembre 2023 di essere rimasto sbalordito nel sentire la propria voce nella registrazione, che ha definito semplicemente una conversazione amichevole con un altro amico palestinese. Ha insistito di non essere mai stato un membro di Hamas.

Una fonte che ha lavorato con la Cellula di Legittimazione ha affermato che pubblicare materiale classificato come una telefonata era profondamente controverso. “Non è assolutamente nel DNA dell’Unità 8200 rivelare le nostre capacità per qualcosa di così vago come l’opinione pubblica”, ha spiegato.

Tuttavia, le tre fonti hanno affermato che l’esercito trattava i media come un’estensione del campo di battaglia, consentendogli di declassificare informazioni sensibili per la divulgazione al pubblico. Anche al personale investigativo esterno alla Cellula di Legittimazione è stato ordinato di segnalare qualsiasi materiale che potesse aiutare Israele nella guerra dell’informazione. “C’era questa frase, ‘Questo è un bene per la legittimità’”, ha ricordato una fonte. “L’obiettivo era semplicemente quello di trovare più materiale possibile per supportare gli sforzi dell’Hasbara”.

“Non ho mai esitato a dire la verità”

**

Il 10 agosto, l’esercito israeliano ha ucciso sei giornalisti in un attacco che, per sua stessa ammissione, aveva come obiettivo il corrispondente di Al Jazeera Anas Al-Sharif. Due mesi prima, a luglio, il Comitato per la Protezione dei Giornalisti aveva avvertito di temere per la vita di Al-Sharif, affermando che era “preda di una campagna diffamatoria militare israeliana, che ritenevano un preludio al suo assassinio”.

Dopo che a luglio Al-Sharif aveva pubblicato un video virale in cui si mostrava in lacrime mentre copriva la crisi alimentare di Gaza, il Portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, ha pubblicato tre diversi video in cui lo attaccava, accusandolo di “propaganda” e di partecipare alla “falsa campagna di fame di Hamas”.

Al-Sharif ha individuato un collegamento tra la guerra mediatica di Israele e quella militare. “La campagna di Adraee non è solo una minaccia mediatica o una diffamazione; è una minaccia reale”, ha dichiarato al Comitato per la Protezione dei Giornalisti. Meno di un mese dopo, fu ucciso, e l’esercito presentò quello che a suo dire era un documento declassificato sulla sua appartenenza ad Hamas per giustificare l’attacco.

L’esercito aveva già affermato nell’ottobre 2024 che sei giornalisti di Al Jazeera, tra cui Al-Sharif, erano agenti militari, un’accusa che lui negò categoricamente. Divenne il secondo di quella lista a essere preso di mira, dopo il giornalista Hossam Shabat. Dopo l’accusa di ottobre, la sua posizione era ben nota, portando molti osservatori a chiedersi se l’uccisione di Al-Sharif, che inviava regolarmente i suoi servizi giornalistici da Gaza, facesse parte del piano di Israele per imporre un oscuramento mediatico in vista dei preparativi militari per la conquista della città.

In risposta alle domande sull’Uccisione di Al-Sharif, il Portavoce dell’IDF ha ribadito che “l’IDF ha attaccato un agente dell’organizzazione terroristica di Hamas che operava sotto le mentite spoglie di un giornalista della rete Al Jazeera nella Striscia di Gaza settentrionale”, e ha affermato che l’esercito “non danneggia intenzionalmente individui non coinvolti, in particolare giornalisti, il tutto in conformità con il Diritto Internazionale”.

Prima dell’attacco, ha aggiunto il Portavoce, “sono state adottate misure per ridurre il rischio di danni ai civili, tra cui l’uso di armi di precisione, osservazioni aeree e ulteriori raccolte di informazioni”.

A soli 28 anni, Al-Sharif era diventato uno dei giornalisti più noti di Gaza.

È tra i 186 giornalisti e operatori dei media uccisi nella Striscia dal 7 Ottobre, secondo il Comitato per la Protezione dei Giornalisti, il periodo più mortale per i giornalisti da quando il gruppo ha iniziato a raccogliere dati nel 1992. Altre organizzazioni hanno stimato il bilancio delle vittime fino a 270.

“Se queste parole vi giungono, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce”, ha scritto Al-Sharif nel suo ultimo messaggio, pubblicato postumo sulle sue pagine social. “Ho vissuto il dolore in tutti i suoi dettagli, ho assaporato la sofferenza e la perdita molte volte, eppure non ho mai esitato a trasmettere la verità così com’è, senza distorsioni o falsificazioni”.

***

(*) Tratto da +972 Magazine. Traduzione: La Zona Grigia.

Yuval Abraham è un giornalista e regista che vive a Gerusalemme.