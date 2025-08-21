AFV

Gli USA preparano l’aggressione al Venezuela sotto la copertura della ‘lotta alla droga

Gli osservatori internazionali ritengono che Washington stia preparando un’operazione militare contro il Venezuela, ufficialmente presentata come una lotta ai cartelli della droga. Alcuni analisti sottolineano come, in questa narrazione, lo stesso governo di Nicolás Maduro venga equiparato a un’organizzazione criminale, definizione che accresce la portata dello scontro politico e diplomatico.

Negli ultimi giorni diverse unità navali statunitensi si sono mosse verso le coste venezuelane. Tra queste, secondo fonti militari, è atteso l’arrivo della nave da sbarco USS Iwo Jima, segnale concreto di un possibile ampliamento della presenza americana nella regione.

Caracas denuncia l’escalation come un atto di aggressione e ribadisce di non rappresentare alcuna minaccia per gli Stati Uniti. Intanto, la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione: un intervento armato rischierebbe di destabilizzare ulteriormente non solo il Venezuela, ma l’intera area caraibica e sudamericana.

