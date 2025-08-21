Israele espelle con la forza i gazawi per distruggere completamente l’identità palestinese

L’Iran condanna lo sfratto forzato dei civili di Gaza come un piano volto a cancellare l’identità nazionale palestinese e denuncia crimini di guerra e genocidio, esortando la comunità internazionale e i Paesi musulmani a intervenire immediatamente per fermare l’offensiva.

Tasnim News Agency – 18 agosto 2025

TEHERAN (Tasnim) – Il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha denunciato la decisione del regime israeliano di costringere i palestinesi dalle loro case e rifugi verso il sud di Gaza, affermando che essa mira alla distruzione completa dell’identità nazionale dei palestinesi nell’enclave.

In una dichiarazione di domenica, il Ministero ha dichiarato che la simultaneità dello spostamento forzato del popolo palestinese nella Striscia di Gaza e del cosiddetto piano del “Grande Israele” da parte di Israele mette in luce il pericolo che il regime rappresenta per la pace e la sicurezza regionale e internazionale.

Il Ministero degli Esteri ha affermato che lo sfratto forzato dei residenti di Gaza è stato progettato per distruggere completamente l’identità nazionale dei palestinesi nella Striscia e per portare a compimento il loro genocidio.

Ha aggiunto che la concomitanza di questo crimine israeliano con la “clamorosa e altamente pericolosa” dichiarazione del primo ministro del regime riguardo al tentativo di plasmare l’idea di un “Grande Israele” — che includerebbe una vasta porzione di terre musulmane-arabe — “mostra la natura prevaricatrice del regime sionista occupante e il grande pericolo che questo regime ha posto per la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo”.

Si è osservato che i residenti della città di Gaza sono stati sottoposti al bombardamento più intenso per quasi due anni e hanno affrontato la carestia imposta dal regime israeliano negli ultimi cinque mesi.

“La decisione del regime occupante di procedere allo spostamento forzato dei residenti di Gaza è un chiaro esempio di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, che non ha altro scopo se non quello di completare il piano di genocidio ed eliminare la Palestina come nazione e identità”, ha sottolineato il ministero.

Ha inoltre sostenuto che tali decisioni sono il risultato dell’impunità radicata per i leader criminali israeliani, del pieno sostegno militare e politico degli Stati Uniti e di alcuni Paesi europei al regime, e della mancanza di azioni serie da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dei tribunali internazionali per perseguire i leader israeliani.

Secondo la dichiarazione, l’Iran avverte della trama del regime israeliano di intensificare l’uccisione dei palestinesi e di commettere altri crimini con il pretesto di trasferire la popolazione di Gaza verso il sud della Striscia.

Il ministero ha esortato la comunità internazionale, in particolare i Paesi musulmani, ad agire rapidamente per fermare il bellicismo e il genocidio del regime israeliano contro il popolo palestinese.

Ha avvertito che l’inazione di fronte all’oppressione razzista e alla ferocia del regime sionista spingerà quest’ultimo a proseguire nei suoi crimini e nella sua espansione criminale.

In una nota pubblicata sul suo canale Telegram domenica, il movimento di resistenza palestinese Ḥamās ha condannato il piano di Israele di occupare Gaza e di trasferirne la popolazione come una chiara violazione del diritto internazionale, avvertendo che la mossa rappresenta una nuova fase di genocidio e sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone nella regione.

Mercoledì Ḥamās ha inoltre denunciato i recenti commenti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a sostegno di un cosiddetto piano del “Grande Israele”, definendoli espressione della “follia e del delirio” che governano il suo comportamento e quello della sua banda di governo estremista.

Netanyahu ha dichiarato ai media israeliani martedì di sentirsi profondamente legato a “questa visione” di un “Grande Israele”, riferendosi ai territori palestinesi occupati da Israele così come a parti dell’Egitto, della Giordania, della Siria e del Libano, e l’ha descritta come “una missione storica e spirituale”.

Dall’inizio della guerra genocida di Israele su Gaza, 22 mesi fa, almeno 61.944 palestinesi sono stati uccisi e 155.886 feriti, secondo i funzionari della sanità. Quasi 1.938 persone in cerca di cibo e aiuti sono state uccise dalla fine di maggio, quando Israele ha avviato un sistema di distribuzione degli aiuti sostenuto dagli Stati Uniti attraverso la controversa Global Humanitarian Foundation (GHF).

