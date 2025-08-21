Perché l’Europa non è diventata il grande Stato sognato dai padri fondatori

«L’Europa nel 2040», di Cartographymen di DeviantArt, modificata da Sofia Orsini. Licenza CC BY-NC-ND 3.0.

Dallo spirito di Ventotene alla paralisi dei veti, come l’Unione europea ha smarrito la sua missione.

Pierluigi Franco

Il progetto di un’Europa capace di agire unita e con peso globale si è progressivamente dissolto, passando dall’integrazione alla frammentazione. Come spiega Pierluigi Franco nel suo ultimo libro, allargamenti improvvidi, dipendenze strategiche e leadership prive di visione hanno lasciato spazio a inerzia e nazionalismi. Oggi l’Europa affronta crisi globali senza un’unica voce né una strategia condivisa, pagando un prezzo politico ed economico sempre più alto. Eppure, ripartire dai valori fondativi e dallo spirito di Ventotene potrebbe ancora riaccendere il sogno europeo. Per realizzare l’Europa delle Patrie e non delle Nazioni.

A voler tirare le somme dell’analisi elaborata nel libro Cosa resta dell’Europa, si può sicuramente considerare il fatto, più che evidente, che l’Europa non è riuscita a diventare quel grande Stato che era invece nelle speranze dei fondatori e delle fondatrici. L’impressione è che oggi ci si trovi di fronte a un’Unione europea sempre più scialba, gestita con scarsa sufficienza e senza alcuna impronta di statisti.

Dunque, cosa resta del progetto di Stato federale europeo? A ben vedere, praticamente nulla. Come si è visto la parola chiave «integrazione», che ha caratterizzato il percorso europeo dagli anni Cinquanta fino al Trattato di Maastricht, è oggi praticamente scomparsa dai documenti ufficiali e dai programmi di una Unione europea che appare sempre più smarrita.

Difficile anche dire come si può considerare oggi l’Ue sotto il profilo istituzionale e giuridico, dovendola neces- sariamente inquadrare come una sorta di «confederazione ibrida» che avrebbe fatto inorridire Luigi Einaudi e non solo.

Imbarazzante è poi provare a valutare quanto sia oggi indipendente la politica dell’Europa da pressioni esterne; e ancor più imbarazzante stimare quale è il reale peso dell’Unione europea sul piano internazionale. Bruxelles ormai non sa più muoversi senza prendere ordini da oltreoceano, incagliatasi in una sorta di sindrome da vassallaggio.

Il Trattato di Maastricht in mostra a Roma nel 1997. Wikimedia Commons. Public Domain.

La dimostrazione pratica viene da quanto accaduto sul fronte della guerra in Ucraina con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump dal gennaio 2025. Dopo essere stata asservita in maniera palese ai voleri dell’amministrazione di Joe Biden, impoverendo di fatto l’Europa privandola del gas e del mercato russo e subendo l’«effetto boomerang» delle sanzioni imposte a Mosca, l’Ue guidata da Ursula von der Leyen si è trovata palesemente spiazzata dalle aperture di Trump al Cremlino di Vladimir Putin nel tentativo di avviare il processo di pace.

Eppure proprio l’Unione europea, sulla base dei suoi principi fondativi, quei tentativi di pace avrebbe potuto e dovuto avviarli fin da subito attraverso una decisa azione diplomatica. Ma, evidentemente, gli ordini erano altri. E improvvisamente, dal febbraio 2022, i vertici politici europei si sono scoperti guerrafondai. Probabilmente in nome e per conto di chi doveva trarre adeguato profitto. Così l’Europa, mostrando un’incredibile incapacità di parlare di pace, si è trovata da sola a pagare lo scotto di un conflitto che si sarebbe potuto arginare, se non addirittura evitare.

Il triste risultato è che la politica internazionale non dà più alcun peso all’Unione europea, trattata con irriverente superficialità. Abbandonata a sé stessa dalla nuova politica americana, è apparsa disorientata e assolutamente incapace di qualunque incisiva azione autonoma. Tanto da trovarsi a prendere ordini anche dalla Gran Bretagna, nonostante la Brexit.

D’altra parte anche l’improvvido allargamento, che ha caratterizzato l’inizio del XXI secolo portando in pochi anni l’Ue da 15 a ben 27 Stati membri, sembra essere stato imposto dall’esterno nel seminascosto tentativo di minare quella che rischiava di diventare una nuova e potente realtà.

Di certo l’idea della nascita degli Stati Uniti d’Europa ha fatto sempre paura agli altri potentati. Un grande Stato federale in grado di essere potenza economica, trainata in primo piano da quella che era la forza della Germania, potenza militare con un Esercito comune e la deterrenza atomica francese, ma anche con il controllo del Mediterraneo e della costa settentrionale atlantica non faceva certamente piacere a nessuno se non alle speranze di chi voleva unito il Vecchio Continente.

Con l’Europa a 27 questo «rischio» sembra essere definitivamente tramontato, anche perché con l’ingresso dei nuovi Paesi dell’Est sono paradossalmente arrivati in seno all’Ue, come era facilmente immaginabile, anche quei nazionalismi contro i quali era nata la stessa Comunità europea.

Una chiara contraddizione con i principi fondanti, un paradosso politico che permette a ognuno di curare esclusivamente i propri interessi ignorando che non si è più nell’Ottocento. Non occorrono menti eccelse per capire che, soprattutto in un mondo globalizzato, c’è un solo modo per contare e crescere: essere politicamente uniti e avere una sola voce, soprattutto in politica estera. Soltanto questo garantirebbe all’Europa di essere grande e di farsi davvero valere sullo scacchiere internazionale.

A voler riassumere il cammino che avrebbe dovuto portare allo Stato federale europeo, si può facilmente affermare che esso si è finora articolato in tre fasi. Una prima fase che mostra un’evidente parabola ascendente per i primi 40 anni di costruzione della Comunità europea verso l’auspicata integrazione.

Nella seconda fase, in linea con la crisi internazionale seguita alla fine degli equilibri di Jalta, quel cammino è stato caratterizzato da una sorta di confusione culminata con il fallimento del progetto di Costituzione europea e con la nascita di un’anomala moneta comune, non adottata da tutti i Paesi dell’Ue e soprattutto priva di uno Stato di riferimento.

Fotografia colorata artificialmente di Churchill, Roosevelt e Stalin alla Conferenza di Yalta nel febbraio 1945. Wikimedia Commons. Public Domain.

Una specie di periodo di staticità, contrassegnato anche da indecisioni e ritocchi nei trattati. Ma è nel nuovo millennio, con quella che potremmo definire la terza fase, che la curva del cammino europeo ha preso rapidamente un andamento discendente. Un declino concomitante con l’ingresso di nuovi Paesi, forse troppi, tra cui quelli che ignorano la stessa storia dell’Unione europea portando a Bruxelles rigurgiti di nazionalismo e aria di revanscismo.

Difficile a questo punto far ripartire il sogno europeo. Difficile anche capire quali prospettive ha questa Europa davanti a sé, come ha ben dimostrato la vicenda della guerra in Ucraina cominciata nel 2014 e culminata nel 2022 con l’invasione russa. Un’ Europa tutt’altro che unita, che su Kiev ha pasticciato per dieci anni e la cui fragilità è venuta fuori con evidenza nel momento di massima crisi.

Un’ Europa disposta a danneggiare stoltamente la propria economia, senza avviare alcun tentativo di pace, mentre gli altri traggono profitti. Un’Europa che, invece di tentare di capire come mettere insieme 27 realtà disunite, pensa già di allargarsi ad altri Paesi che non hanno i minimi requisiti richiesti ma bramano di poter attingere a quel che resta dei fondi comunitari. Una pervicace e incomprensibile aggiunta di vagoni al traino di una locomotiva che annaspa ed è già al limite dello sforzo.

L’Europa dovrebbe innanzitutto comprendere i tempi di un’evoluzione globale alla quale dimostra di non riuscire a stare dietro in assenza di una vera e sostanziale programmazione e, soprattutto, di una reale politica estera. Gli sconvolgimenti geopolitici, che prima avevano tempi abbastanza lunghi e lasciavano spazio a considerazioni, oggi sono diventati molto rapidi.

Nel giro di pochi mesi o di pochi giorni tutto può cambiare, come di fatto sta avvenendo, e bisogna essere pronti a rispondere con intelligenza e con strategia. Ma questa Unione europea ha ben dimostrato di non essere in grado di farlo. Anzi, a voler tirare le somme, con la sua incapacità è riuscita a danneggiare la propria economia e a rendere più insicura e meno agiata la vita dei propri cittadini.

E allora? Mario Draghi, intervenendo il 18 febbraio 2025 all’European Parliamentary Week che riunisce esponenti europei dei Parlamenti nazionali, ha lanciato un forte allarme. Evidenziando che il sistema dei veti blocca di fatto ogni possibilità di azione dell’Ue, l’ex governatore della Bce ha rimarcato che «Non si può dire no a tutto, altrimenti bisogna ammettere che non siamo in grado di mantenere i valori fondamentali dell’Ue».

Trascrizione del manifesto di Ventotene ad Aielli, in Abruzzo. Wikimedia Commons. Public Domain.

Forse è un allarme un po’ tardivo, tenendo anche conto delle forti responsabilità di chi lo lancia, ma che rende bene l’idea di come stanno le cose a Bruxelles dove 27 Paesi diversi la pensano in maniera diversa e operano in maniera altrettanto diversa utilizzando il sistema dei veti ognuno a vantaggio proprio e a svantaggio collettivo. Emblematiche le parole aggiunte subito dopo da Draghi: «quando mi chiedete “cosa è meglio fare ora” dico che non ne ho idea, ma fate qualcosa!»

In realtà l’unica ricetta possibile per salvare il salvabile sarebbe quella di ripartire dall’inizio, di recuperare i valori dimenticati su cui era fondata l’idea di Europa unita, quello «spirito di Ventotene» sconosciuto a chi oggi siede a Bruxelles e a Strasburgo. Questo presupporrebbe uno «zoccolo duro» di Paesi storicamente in grado di avviare finalmente quel processo di Stato federale che era nei programmi iniziali e avere anche il coraggio di dire a chi non è d’accordo di staccarsi dall’Ue e tornare al proprio orticello nazionale.

È pur vero che si è perso troppo tempo in fantasiose e vacue azioni burocratiche e che recuperare non si presenta compito così facile. Ma non sarebbe impresa impossibile. Le condizioni sono quelle di riportare al vertice statisti autentici, in grado di gestire tale percorso e far capire chiaramente quali e quanti vantaggi ne deriverebbero a tutti. Per tornare a un concetto caro a Benedetto Croce, realizzare l’Europa delle Patrie e non delle Nazioni.

Quell’auspicabile Europa politicamente unita che cura e mantiene le diverse culture che la arricchiscono, che rispetta le minoranze e che trova la sua forza in un grande Stato unico e sicuro, in grado di parlare con una sola voce, con un solo sistema di difesa, con una sola politica economica e fiscale e con una sola politica estera che sia degna di tale nome.

L’augurio è che, anche attraverso il contributo critico di questo lavoro, si torni ad aprire un dibattito in grado di costruire ciò che una politica disattenta non è riuscita a fare finora. Che si torni seriamente a parlare di Europa. Che si torni a lavorare per gli scopi primari sui quali era basata l’idea stessa di un’Unione europea non come confederazione ibrida, bensì come entità statuale federale e forte.

Il libro di Pierluigi Franco, Cosa resta dell’Europa, pubblicato da Rubbettino nel giugno 2025.