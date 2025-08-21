Tô Lâm: “80 anni di gloria della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare del Vietnam”

Il Segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam, il generale Tô Lâm, ha scritto un articolo sulla Forza di Pubblica Sicurezza Popolare del Việt Nam in occasione del suo 80º anniversario (19 agosto 1945–2025).

80 ANNI DI GLORIA DELLA FORZA DI PUBBLICA SICUREZZA POPOLARE DEL VIỆT NAM

di Generale Tô Lâm,

Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam

1. Gli 80 anni di costruzione, lotta e crescita hanno affermato la natura rivoluzionaria e la incrollabile forza di combattimento della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare — una forza armata importante e degna della fiducia del Partito, dello Stato e del popolo. La storia della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare del Việt Nam è eroica, la tradizione della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare del Việt Nam è gloriosa, e i risultati della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare del Việt Nam sono immensi, contribuendo in modo significativo alla storia di cui il popolo vietnamita può andare fiero, portando la rivoluzione vietnamita a superare tutte le sfide e a conseguire vittorie continue.

Fin dalla sua nascita, così come durante le due guerre di resistenza contro i colonialisti francesi e gli imperialisti statunitensi, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare ha sempre mantenuto legami di sangue e di carne con il popolo, e si è strettamente coordinata con l’Esercito Popolare e con le altre forze, settori e amministrazioni a tutti i livelli per svolgere il ruolo centrale e di avanguardia in prima linea nella difesa della sicurezza e dell’ordine, proteggere i risultati della rivoluzione, salvaguardare il Partito, il popolo e il regime socialista, e combattere e reprimere tutti i tipi di crimini per una vita pacifica e felice del popolo, compiendo molti risultati e imprese silenziose ma estremamente gloriose e contribuendo in modo significativo alle lotte per la liberazione nazionale e la riunificazione nazionale.

Nel corso della causa del Đổi Mới (Rinnovamento), dell’industrializzazione, della modernizzazione e dell’integrazione proattiva nel mondo, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare è stata un pioniere esemplare nell’attuare efficacemente le linee guida del Partito e le leggi e le politiche dello Stato. Ha compiuto sforzi costanti, mantenuto solidarietà e unità, e ha lavorato fianco a fianco per superare tutte le difficoltà e le sfide, insieme all’intero Partito, al popolo e alle forze armate, per proteggere fermamente la sicurezza e l’ordine, difendere la Patria socialista, partecipare attivamente allo sviluppo socio-economico, prendersi cura della vita del popolo e contribuire continuamente a mantenere la pace e la stabilità nella regione e nel mondo.

In qualsiasi condizione e circostanza, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare ha sempre sostenuto lo spirito di dedizione, rimanendo pronta al sacrificio per il bene del Paese e del popolo. Vi sono decine di migliaia di esempi di coraggiosi che si sono immolati per salvaguardare la sicurezza nazionale e garantire l’ordine e la sicurezza sociale, oppure hanno lavorato giorno e notte per adempiere bene ai loro compiti. Ogni impresa, ogni risultato, ogni persona e ogni buona azione, ogni sforzo degli ufficiali e dei soldati della pubblica sicurezza hanno contribuito ad assicurare che la pace e la stabilità del Paese siano saldamente mantenute, il rispetto della disciplina e della legge sia garantito, e la vita, la proprietà e la vita pacifica del popolo siano protette, abbellendo così la gloriosa e eroica tradizione della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare, e costruendo e consolidando la fiducia, l’affetto e l’attaccamento del popolo al Partito, allo Stato e alla Forza di Pubblica Sicurezza Popolare.

La lealtà, il sacrificio e i grandi contributi di generazioni di ufficiali e soldati della pubblica sicurezza nella causa rivoluzionaria della nazione hanno ottenuto riconoscimenti, alte valutazioni, nonché numerosi titoli nobili e premi dal Partito, dallo Stato e dal popolo, illuminando l’epopea dell’eroismo rivoluzionario cristallizzato dalla assoluta fedeltà al Paese, dalla premurosa cura per il popolo, dalla pura natura rivoluzionaria e dal coraggioso sacrificio delle generazioni di ufficiali e soldati della pubblica sicurezza nella dura e impegnativa lotta per la sicurezza della Patria e per la vita pacifica e felice del popolo, essendo per sempre fonte di orgoglio per il Partito, lo Stato e il popolo vietnamiti.

I grandi risultati raggiunti negli ultimi 80 anni sono dovuti a diversi fattori. Primo, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare del Việt Nam è sempre sottoposta alla leadership assoluta, diretta e completa del Partito in tutti gli aspetti, possiede la natura della classe operaia vietnamita, “sa che solo finché il Partito esiste, la forza esiste”, e si sforza e si sacrifica costantemente per l’indipendenza e la libertà della Patria, per la sicurezza nazionale, l’ordine e la sicurezza sociale, e la vita pacifica e felice del popolo. Secondo, la forza condivide legami di sangue e di carne con il popolo, serve il popolo e si affida al popolo per lavorare e combattere. “Vegliare affinché il popolo possa dormire sonni tranquilli, stare in guardia affinché il popolo possa godere del proprio tempo libero, e prendere la gioia e la felicità del popolo come scopo stesso della propria esistenza” è la fonte di forza per la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare per adempiere con eccellenza a tutti i compiti affidati dal Partito, dallo Stato e dal popolo. Terzo, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare si è strettamente coordinata e ha cooperato con l’Esercito Popolare, le agenzie di protezione della legge, le autorità e i settori a tutti i livelli, mobilitando la forza combinata dell’intero sistema politico nella causa di salvaguardia della sicurezza e dell’ordine. Quarto, generazioni di ufficiali e soldati non hanno temuto difficoltà o sacrifici, ma sono rimasti coraggiosi, intraprendenti, creativi e astuti nella lotta per proteggere la sicurezza e l’ordine, divenendo uno “scudo d’acciaio” e una “spada preziosa”; hanno assunto il ruolo di prima linea nell’attuazione delle politiche e delle linee guida del Partito, svolto la funzione di “andare avanti per aprire la strada” ed essere incaricati della missione di proteggere direttamente il Partito, il che richiede agli ufficiali e ai soldati della pubblica sicurezza di compiere sforzi ancora maggiori. Quinto, la solidarietà e la cooperazione internazionale hanno anche contribuito alla forza invincibile della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare del Việt Nam.

2. L’intero Partito, il popolo e l’esercito si stanno sforzando di attuare le politiche strategiche del Partito con la determinazione di guidare fermamente il Paese in una nuova era, nell’era dello sviluppo, della prosperità e del benessere. La rivoluzione del “riordinamento del Paese”, con il funzionamento simultaneo delle amministrazioni locali a due livelli in 34 province e città del Paese, ha aperto un nuovo spazio di sviluppo e nuovo slancio per la crescita, pur ponendo anche nuove esigenze per il compito di salvaguardare la sicurezza e l’ordine.

Nell’era dell’ascesa della nazione, la responsabilità della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare è molto gravosa ma estremamente gloriosa. Più che mai, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare deve sempre essere orgogliosa, promuovere la propria tradizione eroica, rimanere unita, lavorare insieme e concordare, insieme all’Esercito Popolare e al settore diplomatico come nucleo, per fornire una garanzia ferma e un ambiente pacifico e stabile affinché l’intero Partito, il popolo e l’esercito possano realizzare con successo gli obiettivi strategici del Partito; concentrandosi sui seguenti compiti chiave:

Primo, in qualsiasi circostanza, è necessario garantire la leadership assoluta e diretta del Partito in tutti gli aspetti sulla Forza di Pubblica Sicurezza Popolare, consolidare costantemente la natura della classe operaia e l’attaccamento al popolo. La leadership del Partito è un principio immutabile, una esigenza oggettiva e un fattore decisivo in tutte le vittorie nella causa della protezione della sicurezza e dell’ordine, e nei compiti della Forza di Pubblica Sicurezza; in qualsiasi circostanza, è essenziale mantenere e rafforzare la leadership assoluta, completa e diretta del Partito in tutti gli aspetti sulla Forza di Pubblica Sicurezza Popolare. Mantenere la natura rivoluzionaria; sostenere fermamente il marxismo-leninismo e il pensiero di Hồ Chí Minh nella costruzione e nell’organizzazione dell’attuazione delle funzioni e dei compiti della Forza di Pubblica Sicurezza; promuovere lo spirito del Partito, lo spirito di classe e lo spirito popolare della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare nella protezione della sicurezza e dell’ordine sono fattori chiave e decisivi affinché la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare adempia agli importanti compiti affidati dal Partito, dallo Stato e dal popolo. L’intera forza di pubblica sicurezza deve sempre interiorizzare profondamente il consiglio dell’amato Zio Hồ: “La nostra forza di pubblica sicurezza è la Forza di Pubblica Sicurezza del popolo, serve il popolo e si affida al popolo per lavorare”; comprendere a fondo il punto di vista di “prendere il popolo come radice”, “rispettare il popolo, stare vicini al popolo, comprendere il popolo, imparare dal popolo ed essere responsabili verso il popolo”; attuare bene il motto “Il popolo conosce, il popolo discute, il popolo fa, il popolo ispeziona, il popolo supervisiona, il popolo beneficia”, mantenere regolarmente un rapporto stretto con il popolo, condividere le difficoltà e le sofferenze del popolo, essere pronti a sacrificarsi per salvare il popolo; prendersi cura, consigliare e risolvere prontamente le difficoltà, i problemi, le idee e le legittime aspirazioni del popolo, diventando veramente “il fulcro pacifico del popolo”. È anche necessario diversificare le forme e creare condizioni affinché il popolo partecipi attivamente al movimento “tutto il popolo salvaguardia la sicurezza della Patria”, costruire e consolidare la “posizione di sicurezza del popolo” all’interno del sistema di sicurezza popolare, collegarla al sistema di difesa nazionale di tutto il popolo e alla posizione di difesa nazionale di tutto il popolo, e costruire una solida “fortezza” in prima linea nella protezione della sicurezza e dell’ordine.

Secondo, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare deve svolgere ad alto livello la missione di proteggere il Partito, assicurando l’attuazione con successo delle politiche del Partito; la sicurezza e l’ordine devono creare le basi per il successo dello sviluppo. Proteggere il Partito nel periodo rivoluzionario attuale non significa solo proteggere la leadership e il ruolo direttivo del Partito, proteggere il regime socialista, le fondamenta ideologiche del Partito, i punti di vista, le politiche e le linee guida del Partito; la sovranità territoriale, i confini, il mare e le isole, la gestione di situazioni di crisi, le emergenze nazionali e la respinta dei rischi; ma anche garantire l’attuazione dei due obiettivi centenari. Nell’immediato futuro, proteggere il Partito significa assicurare il successo dei congressi del Partito a tutti i livelli in vista del 14º Congresso Nazionale del Partito, garantire la vittoria nelle elezioni dei deputati alla 16ª Assemblea Nazionale e nei Consigli Popolari a tutti i livelli per il mandato 2026–2031. Inoltre, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare continua a svolgere un ruolo di primo piano nel contrastare le attività di “evoluzione pacifica” e i quattro pericoli che il nostro Partito ha indicato al 7º Congresso Nazionale del Partito.

Terzo, sostenere fermamente il ruolo pioniere, esemplare e guida nell’attuazione delle linee guida del Partito, innanzitutto attuando efficacemente le quattro nuove Risoluzioni strategiche emesse dal Politburo: la Risoluzione 57, la Risoluzione 59, la Risoluzione 66 e la Risoluzione 68. La Forza di Pubblica Sicurezza deve comprendere a fondo e attuare pienamente l’insegnamento del Presidente Hồ Chí Minh: “La Forza di Pubblica Sicurezza non deve rimanere indietro rispetto all’industria, all’agricoltura, al commercio o ai trasporti. È meglio che la Forza di Pubblica Sicurezza faccia un passo avanti”, assumendo il ruolo di guida e accompagnando attivamente e sostenendo l’intero sistema politico e tutto il popolo nell’attuazione efficace delle politiche del Partito. Deve attivamente comprendere la situazione, rilevare tempestivamente e proporre soluzioni alle lacune e alle carenze, e rimuovere i “colli di bottiglia” nei meccanismi e nelle politiche; prevenire e fermare precocemente qualsiasi segnale di deviazione, di arricchimento illecito o di “interessi di gruppo”; e combattere, dissuadere e neutralizzare le attività che coinvolgono collusioni, interferenze o sabotaggi delle istituzioni, delle politiche e delle leggi. È necessario concentrarsi sullo sviluppo dell’industria della sicurezza affinché, insieme all’industria della difesa, diventi veramente una punta di lancia dell’industria nazionale, e partecipi efficacemente e contribuisca direttamente al processo di sviluppo di alta qualità del Paese. La forza deve intensificare le attività per costruire un’economia guidata dai dati; potenziare il suo ruolo consultivo e di coordinamento nell’attuazione efficace del Progetto n. 06, supportando il sistema politico nella gestione delle procedure amministrative, con l’obiettivo di raggiungere presto il traguardo di garantire che tutte le procedure amministrative relative alle imprese siano svolte online in modo agevole, senza interruzioni, trasparente ed efficiente; e assicurare che il 100% delle procedure amministrative sia attuato indipendentemente dai confini amministrativi all’interno di una località di livello provinciale. È inoltre importante mantenersi attivi nelle relazioni esterne e nell’integrazione internazionale in termini di sicurezza e ordine, consolidare fermamente la cintura di sicurezza e affrontare in anticipo problemi complessi di sicurezza e ordine; assumere la guida, aprire la strada e creare condizioni favorevoli per l’integrazione internazionale in altri campi, con un focus sull’economia, mirando a uno sviluppo di alta qualità, rapido e sostenibile.

Quarto, la Forza deve rafforzare le misure per mantenere fermamente la sicurezza e l’ordine. Deve applicare efficacemente il motto della “sicurezza proattiva”, prevenendo e affrontando tempestivamente i rischi e i fattori che potrebbero causare instabilità in modo precoce, da lontano e direttamente alla base, evitando allo stesso tempo passività o sorprese. Deve efficacemente salvaguardare la sicurezza politica interna, la sicurezza economica, la cybersicurezza, la sicurezza digitale, la sicurezza dei dati, la sicurezza delle connessioni, la sicurezza sociale, nonché la sicurezza nelle aree strategiche e chiave. Bisogna prestare attenzione a prendere misure per prevenire e ridurre in modo sostenibile i reati, e a costruire municipalità libere da droghe e reati per lavorare verso province libere da droghe e reati, ponendo così le basi per costruire i modelli di municipalità socialiste e province socialiste. Gli sforzi devono continuare per apportare cambiamenti e migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione statale sulla sicurezza e l’ordine, consolidando una società ordinata, disciplinata, sicura e sana, creando così le migliori condizioni possibili per lo sviluppo nazionale nella nuova era.

Quinto, occorre prestare attenzione alla costruzione di una Forza di Pubblica Sicurezza Popolare veramente pulita, forte, regolare, d’élite e moderna. La forza deve costruire organizzazioni di base del Partito con forte capacità combattiva; prendersi cura regolarmente delle questioni politiche e ideologiche; combattere il degrado morale e dello stile di vita; e contrastare e sventare proattivamente i complotti per “depoliticizzare” le forze armate o separare la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare dalla leadership del Partito. Si deve promuovere il ruolo esemplare, lo spirito pioniere e la condotta modello dei funzionari e dei membri del Partito, in particolare dei leader, con l’attuazione efficace del motto “i leader danno il buon esempio, i subordinati seguono attivamente”. Lo studio e la pratica dei Sei Insegnamenti dello Zio Ho dovrebbero diventare un bisogno culturale e un’attività regolare e pratica profondamente radicata nei doveri di ogni unità, di ogni ufficiale e di ogni soldato della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare. È necessario prestare attenzione alla costruzione di un contingente di quadri e membri del Partito che abbiano fermezza politica, forte volontà combattiva, spirito rivoluzionario offensivo e stretta disciplina; che pensino in grande, agiscano con audacia, osino assumersi responsabilità, osino innovare e osino sacrificarsi per il bene comune; che pongano sempre l’interesse della nazione e gli interessi legittimi del popolo al di sopra di tutto; e che siano devoti a servire la Patria e il popolo. La forza deve inoltre formare un contingente di leader e comandanti con capacità eccezionali, alta autorevolezza e il calibro per adempiere ai loro compiti.

Fieri della loro gloriosa tradizione ottantennale, il Partito, lo Stato e il popolo ripongono sempre fiducia e speranza che, sotto la leadership del glorioso Partito Comunista del Việt Nam, con la fiducia, il sostegno e l’aiuto totale del popolo, la Forza di Pubblica Sicurezza Popolare manterrà le sue qualità rivoluzionarie e la bella tradizione, continuerà a porsi come esempio pioniere e nucleo centrale nell’attuazione delle risoluzioni, delle direttive e delle conclusioni del Partito, adempiendo in modo eccellente a tutti i compiti assegnati, scrivendo nuovi capitoli splendenti nella storia e, insieme all’intero Partito, il popolo e le forze armate, realizzando con successo le politiche strategiche, gli insegnamenti del grande Presidente Hồ Chí Minh e le aspirazioni dell’intera nazione: “Tutto il nostro Partito e il nostro popolo si uniscono e si sforzano di costruire un Việt Nam pacifico, unito, indipendente, democratico e prospero, contribuendo degnamente alla causa rivoluzionaria mondiale”.

