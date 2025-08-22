AFV

Libera la tua mente

Italia

Arrestato a Rimini un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

DiAFV from TELEGRAM

Ago 22, 2025 #attentato, #North stream

La procura federale tedesca ha annunciato che la polizia italiana ha arrestato un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, nel 2022.

Secondo la Bild, si tratta di Serhiy K. che si trovava a bordo della barca a vela utilizzata dai sabotatori.
La procura federale tedesca sta indagando sul presunto attacco. L’arresto, il primo in relazione a questo caso di alto profilo, è stato eseguito nella provincia di Rimini da agenti di polizia sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte federale di Giustizia il 18 agosto, ha comunicato la procura federale.

International Reporters

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Italia

Manganelli per far posto ai grattacieli: sgomberato il Leoncavallo

Ago 22, 2025 L.M.
Italia

Classe Operaia dove sei?

Ago 22, 2025 L.M.
Italia

“Acqua pubblica” non può diventare uno slogan in nome del campo largo. Serve coerenza tra le parole e gli atti

Ago 22, 2025 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Italia

Arrestato a Rimini un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

Agosto 22, 2025 AFV from TELEGRAM
Italia

Manganelli per far posto ai grattacieli: sgomberato il Leoncavallo

Agosto 22, 2025 L.M.
Mondo

Israele richiama 60 mila riservisti per completare l’occupazione di Gaza City

Agosto 22, 2025 L.M.
Italia

“Acqua pubblica” non può diventare uno slogan in nome del campo largo. Serve coerenza tra le parole e gli atti

Agosto 22, 2025 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: