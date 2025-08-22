Arrestato a Rimini un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream

La procura federale tedesca ha annunciato che la polizia italiana ha arrestato un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, nel 2022.

Secondo la Bild, si tratta di Serhiy K. che si trovava a bordo della barca a vela utilizzata dai sabotatori.

La procura federale tedesca sta indagando sul presunto attacco. L’arresto, il primo in relazione a questo caso di alto profilo, è stato eseguito nella provincia di Rimini da agenti di polizia sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte federale di Giustizia il 18 agosto, ha comunicato la procura federale.

International Reporters

