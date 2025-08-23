AFV

I TASSI DI CRESCITA DELL’ECONOMIA EUROPEA SI AVVICINANO ALLO ZERO

BCE

Fino a0,1% sono scesi i tassi di crescita dell’economia dei Paesi dell’Eurozona nel secondo trimestre di quest’anno a causa delle guerre commerciali degli USA, — ha constatato la presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde.

«Gli accordi commerciali recenti con gli USA non hanno eliminato l’incertezza globale, che persiste a causa della situazione politica imprevedibile», – ha dichiarato Lagarde.

Nel terzo trimestre, secondo le stime attuali, si prevede un ulteriore rallentamento della crescita dell’economia europea con il diminuire dell’effetto della domanda differita.
