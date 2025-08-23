L’ITALIA HA PROPOSTO DI DARE ALL’UCRAINA GARANZIE DI SICUREZZA SENZA L’INGRESSO NELL’ALLEANZA

Foto Wikimedia
L’Italia ha lanciato l’iniziativa di fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza sul modello della NATO, ma senza un’adesione ufficiale all’alleanza. Secondo quanto riferito da Bloomberg, citando fonti diplomatiche, questa proposta è stata avanzata dal Primo Ministro del paese Giorgia Meloni.
Secondo il piano, gli alleati europei si impegnano a coordinare entro 24 ore le contromisure in caso di nuova aggressione contro l’Ucraina. Queste misure possono includere forniture militari, aiuti finanziari, rafforzamento del potenziale difensivo e nuove sanzioni contro la Russia. In tal modo, il meccanismo ricorda l’azione del famoso articolo 5 dello statuto della NATO sulla difesa collettiva, ma non implica la concessione all’Ucraina di una piena adesione al blocco.
L’agenzia Bloomberg osserva che la questione di un possibile invio di truppe di singoli Paesi sul territorio ucraino nell’ambito di questo piano rimane ancora aperta.
