AFV

Libera la tua mente

Mondo

ONU Israele usa la fame come arma

DiAFV from TELEGRAM

Ago 23, 2025 #Crimini contro l'umanita, #Israele, #Onu

Foto screenshot

PER LA PRIMA VOLTA LA FAME È STATA UFFICIALMENTE CONFERMATA IN MEDIO ORIENTE – Tom Fletcher, il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza

“Questa è una fame che alcuni leader israeliani usano apertamente come arma di guerra. È una fame che si sarebbe potuta evitare se ci fosse stato permesso di agire. Ma il cibo si accumula alle frontiere a causa di ostacoli sistematici da parte di Israele. Questa è la fame del 2025 — sotto la sorveglianza di droni e delle più recenti tecnologie militari. Questa è la fame davanti ai nostri occhi. Una fame che pone la domanda: ‘E voi cosa avete fatto?’ Una fame che ci perseguiterà e deve perseguitarci tutti.

Questo è importante perché nella storia dell’IPC (Classificazione Internazionale della Sicurezza Alimentare) ci sono stati solo pochi casi di riconoscimento ufficiale della fame. Per la prima volta è stata confermata in Medio Oriente. Questo significa: malnutrizione di massa, malattie di massa e morte di massa”.


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Il Ministro degli Esteri tedesco dovrebbe ritirare le sue dichiarazioni inappropriate sulla Cina

Ago 23, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Vietnam e Corea del Sud continuano ad approfondire il Partenariato Strategico Globale

Ago 23, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo Video-Podcast

Putin detta le regole del gioco: Trump l’ha capito, gli europei no

Ago 23, 2025 AFV from FB

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Economia e Lavoro

I TASSI DI CRESCITA DELL’ECONOMIA EUROPEA SI AVVICINANO ALLO ZERO

Agosto 23, 2025 L.M.
Mondo

ONU Israele usa la fame come arma

Agosto 23, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il Ministro degli Esteri tedesco dovrebbe ritirare le sue dichiarazioni inappropriate sulla Cina

Agosto 23, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Vietnam e Corea del Sud continuano ad approfondire il Partenariato Strategico Globale

Agosto 23, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: