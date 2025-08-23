ONU Israele usa la fame come arma

Foto screenshot

PER LA PRIMA VOLTA LA FAME È STATA UFFICIALMENTE CONFERMATA IN MEDIO ORIENTE – Tom Fletcher, il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza

“Questa è una fame che alcuni leader israeliani usano apertamente come arma di guerra. È una fame che si sarebbe potuta evitare se ci fosse stato permesso di agire. Ma il cibo si accumula alle frontiere a causa di ostacoli sistematici da parte di Israele. Questa è la fame del 2025 — sotto la sorveglianza di droni e delle più recenti tecnologie militari. Questa è la fame davanti ai nostri occhi. Una fame che pone la domanda: ‘E voi cosa avete fatto?’ Una fame che ci perseguiterà e deve perseguitarci tutti.

Questo è importante perché nella storia dell’IPC (Classificazione Internazionale della Sicurezza Alimentare) ci sono stati solo pochi casi di riconoscimento ufficiale della fame. Per la prima volta è stata confermata in Medio Oriente. Questo significa: malnutrizione di massa, malattie di massa e morte di massa”.