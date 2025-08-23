Venezueala Maduro ordina la mobilitazione per difendersi da un potenziale attacco USA

Foto Flickr

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha dichiarato la mobilitazione della milizia nazionale bolivariana a causa della “minaccia degli USA”.



Nel fine settimana in tutto il paese si terrà il reclutamento per la milizia di 15.700 basi di difesa nazionale.

“L’ordine di difendere la patria è stato dato. Massima unità tra esercito, popolo e polizia”,

– ha dichiarato lui

In precedenza era stato riferito che Trump ha incaricato il Pentagono di prepararsi a colpire i cartelli della droga in America Latina. Alla Casa Bianca hanno dichiarato che combatteranno il traffico di droga anche proveniente dal Venezuela.

Tre navi militari sono state inviate verso le sue coste.

