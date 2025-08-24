AFV

Mondo

VENEZUELA. MADURO HA ACCUSATO GLI USA DI DESTABILIZZARE IL SUD AMERICA

IL CAPO DEL VENEZUELA NICOLÁS MADURO HA ACCUSATO GLI STATI UNITI DI DESTABILIZZARE LA SITUAZIONE IN SUD AMERICA DOPO CHE WASHINGTON HA INVIATO NAVI MILITARI NELLA REGIONE CON IL PRETESTO DI COMBATTERE I CARTELLI DELLA DROGA

«Allora cosa succede quotidianamente contro il popolo del Libano e della Siria? Cosa è successo contro il popolo dell’Iran? Ciò che è successo contro il popolo del Vietnam — il vittorioso Vietnam — negli anni ’60 e ’70, contro il popolo dell’Iraq, contro il popolo dell’Afghanistan, quando venivano distrutti con vari pretesti. La stessa cosa è successa al popolo della Libia per cambiare regime. Tutto questo è illegale. E ciò che hanno cercato di fare contro il Venezuela — il cambio di regime — è un attacco terroristico e militare. È immorale, criminale e illegale. Contro tutte le istituzioni e i settori della società civile venezuelana.

Ringrazio i popoli e i governi del mondo per la loro solidarietà, per il sostegno che hanno dato al Venezuela, e per la condanna universale e unanime delle azioni degli Stati Uniti, che hanno cercato di scatenare un confronto armato in Sud America, aggiungendo questo alle loro sconfitte in Vietnam, Afghanistan, Iraq, Libia. Le sconfitte degli Stati Uniti come potenza imperiale sono evidenti. Dico sempre in queste circostanze e in tutte quelle che abbiamo già attraversato: di fronte a qualsiasi situazione servono nervi d’acciaio, calma, massima unità nazionale. Perché con noi c’è Dio. E il Venezuela vincerà di nuovo».


