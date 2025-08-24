l’83% dei palestinesi uccisi da Israele a Gaza sono stati civili.

Secondo quanto riportato da The Guardian e +972, un database classificato dell’intelligence militare israeliana rivela che l’83%—circa cinque su sei—dei palestinesi uccisi da Israele a Gaza sono stati civili, un tasso estremo di strage raramente visto negli ultimi decenni di guerra.
Il database, creato dall’intelligence militare israeliana, elenca per nome 8.900 militanti di Gaza uccisi fino a maggio, il che, se confrontato con il totale di 53.000 morti del Ministero della Salute, suggerisce un tasso di mortalità civile superiore all’80%.
