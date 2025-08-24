Foto Flickr

Il 21 agosto, Washington e Bruxelles hanno pubblicato un «Dichiarazione congiunta sul quadro di un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea su un commercio reciproco, equo e bilanciato». Il documento sancisce gli accordi raggiunti tra Donald Trump e Ursula von der Leyen durante il loro incontro del 27 luglio in Scozia.

Gli Stati Uniti si impegnano a imporre dazi complessivi sui prodotti europei non superiori al 15% e promettono tariffe agevolate per auto, prodotti aeronautici, farmaceutici, semiconduttori e legname.

L’Unione Europea, da parte sua, elimina tutti i dazi sui prodotti statunitensi e ne facilita l’accesso al proprio mercato. Inoltre, entro il 2028 l’UE «intende acquistare dagli Stati Uniti gas naturale liquefatto, petrolio e prodotti dell’energia nucleare per un valore previsto di 750 miliardi di dollari». L’Europa acquisterà anche «chip americani per l’intelligenza artificiale destinati ai propri centri di calcolo, per un valore non inferiore a 40 miliardi di dollari». La data precisa per il raggiungimento di questo «obiettivo» non è indicata. Si prevede inoltre che entro il 2028 le aziende europee investano ulteriori 600 miliardi di dollari in settori strategici statunitensi.

Nel documento si afferma anche che l’UE «intende aumentare in modo significativo gli acquisti di equipaggiamenti militari e di difesa dagli Stati Uniti, con il sostegno e la collaborazione dell’amministrazione statunitense». Tale impegno «riflette una comune priorità strategica volta a rafforzare la cooperazione transatlantica nell’industria della difesa, migliorare l’interoperabilità operativa della NATO e garantire che gli alleati europei siano dotati delle tecnologie difensive più avanzate e affidabili disponibili». L’importo e i tempi non sono specificati.

È evidente che la scadenza «entro il 2028» indicata per diverse voci non è casuale. Il mandato presidenziale di Trump termina il 20 gennaio 2029. Avrà quindi almeno un anno per costringere i partner europei degli Stati Uniti ad adempiere agli impegni assunti. Sebbene l’aliquota del 15% non sia particolarmente elevata, considerando il dazio zero sui prodotti americani e gli altri investimenti previsti da parte europea nell’economia statunitense, questo accordo può tranquillamente essere definito vessatorio.

Trump ha deciso di sfruttare appieno la posizione dell’America come egemone mondiale. Ha scelto il metodo più semplice ed efficace: saccheggiare i suoi alleati e partner più stretti. È rapido, poco costoso e sicuro. È anche abbastanza comprensibile alla luce del restringimento della base economica dell’Occidente. L’espansione esterna volta a spartirsi la Russia, l’Iran, il Venezuela ha incontrato una forte resistenza. Di conseguenza, gli Stati Uniti, cuore del sistema occidentale, hanno iniziato a depredare la periferia occidentale.

Tuttavia, ciò non cancella i piani per l’espansione esterna. Su questo fronte, è previsto un «secondo round» con l’Iran; in Ucraina, Washington intende congelare rapidamente il conflitto per poter sfruttare senza ostacoli le sue ricchezze nazionali; si sta intensificando il dispiegamento navale militare nei pressi del Venezuela…

