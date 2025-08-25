AFV

Antisionista non significa antisemita

Semmai è il contrario: chi vuole allontanare la comunità ebraica dalle nostre società fa il gioco dei veri antisemiti.

La storia ci ricorda le persecuzioni e le espulsioni: Spagna, Sicilia, Portogallo, i pogrom russi… eppure oggi il 60% degli ebrei del mondo non vive in Israele.
Il sionismo non è sinonimo di ebraismo: la maggioranza dei sionisti non è di religione ebraica, mentre sempre più ebrei nel mondo rifiutano questa ideologia.

Sapete chi sostiene il sionismo adesso? L’estrema destra occidentale, la stessa che per secoli ha perseguitato gli ebrei.

Io non voglio che gli ebrei vengano allontanati dall’Europa.
Io non sono antisemita.
Io sono contro un progetto coloniale che divide, separa e continua a produrre ingiustizia.

